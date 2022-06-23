"НАУЧИМ ДЕТЕЙ НЕНАВИДЕТЬ РОССИЮ" – ДОРОГО: В СТРАНЕ РАБОТАЕТ ЧАСТНЫЙ РУСОФОБСКИЙ ЛАГЕРЬ

Русофобский лагерь "Камчатка" рассылает спам с приглашением поехать в Эстонию – письма пришли на почту некоторым русским родителям. Тут было бы всё стройно и логично, но есть одно "но" – смены проекта от Филиппа Бахтина продолжают работать в Москве и в Пушкинских Горах. Постояльцев лагеря приучают думать о России плохо и накачивают прозападнической пропагандой. И тут возникает вполне резонный вопрос – а куда смотрят контролирующие органы? Статья Царьграда прольёт свет на тайны вражеского лагеря.

По телеграм-каналам стремительно разлетелась новость от эксперта Института стран СНГ, политолога Ивана Скорикова. Дело в том, что к нему обратилась одна из его бывших учениц с поистине шокирующей информацией: ей на почту пришла рекламная рассылка о некоем лагере "Камчатка", который предлагает за большие деньги отправить детей отдыхать на лето в Эстонию (странно, что не на Камчатку). Отдых буквально нафарширован русофобской пропагандой, о чём беззастенчиво сообщает автор проекта – бывший главред Esquire, а ныне предприниматель Филипп Бахтин. В своём рекламном спиче Бахтин ведёт себя весьма нахально, и некоторые его сентенции тянут на "статью".

Ни один ребёнок, осознавший себя как заслуживающую уважения самостоятельную личность, не стал бы слепо верить бессмысленной болтовне про "традиции и ценности" и не оказался бы в танке на территории чужой страны. Поэтому, кажется, главная проблема нашей страны сейчас – это недостаточное количество поездок в "Камчатку",

Судите сами, тут есть и оскорбление Вооружённых сил России.

– пишет Бахтин в обращении к родителям.

Но это далеко не всё. Филипп Бахтин поливает грязью Верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина. В связи с этим становится интересно, Бахтин уже начал обратный отсчёт своей свободной и сытой жизни?

Хотелось бы добавить сюда ещё 7-8 абзацев нецензурной брани в адрес

бывшего человека Путина, но и так получилось слишком длинное письмо.

Тут уж совсем без комментариев, но становится интересно, при каких обстоятельствах голова Бахтина методично стала заполняться маргарином.

АВТОР ПРОЕКТА – БЫВШИЙ ГЛАВРЕД ESQUIRE, А НЫНЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ФИЛИПП БАХТИН.ФОТО: СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО / YOUTUBE.COM

Странное место "Камчатка"

Проект детского и взрослого лагеря родился уже 12 лет назад. В тот год Бахтин устал от тягот работы главного редактора, решил немного похулиганить и создать некую проекцию летнего отдыха своей мечты.

Изначально лагерь "Камчатка" позиционировался как некая альтернатива привычным сменам летних лагерей, бесконечно самоповторяющих одни и те же паттерны досуга. Со временем к лагерю в качестве вожатых примкнули гости и наставники разной степени ангажированности: шоумен Александр Гудков, академические музыканты, писатели. В парадигму ценностей воспитания в лагере вполне вписывается песня группы СБПЧ, принимавшей активное участие в развитии лагерной культуры "Камчатки".

Были в Икее, снова видели бога, он похож на тебя немного, такая же недотрога. Немного похож на меня, такая же размазня,

– так гласит одна из песен, продекларированных в лагерной смене.

Глобальный перенос проекта на эстонский остров Сааремаа произошёл в 2014 году. Как мы видим, Русская весна ещё тогда начала выкашивать по капле русофобские проекты. Но, вероятно, не с той степенью интенсивности, ведь у Бахтина по-прежнему работают в России летние взрослые смены. Но, тем не менее, до сих пор ещё можно отдохнуть в Москве и в Пушкинских Горах, заплатив за этот странный досуг до 90 тысяч рублей. Интересно, а лица, ответственные за эти принимающие площадки, хоть как-то догадываются, какие вальпургиевы ночи творятся на их территории? Кажется, что нет.

Бесовской отдых

Наполнение лагерных смен поражает воображение. Тут и вправду попахивает неким креативом, но когда вспоминаешь, как этот креатив воняет русофобской пропагандой, иллюзия детскости этих активностей тает на глазах. Во время игр, перформансов, написания песен участникам игрищ промывают мозги в том самом направлении, после которого мы видим митингующих за Навального* детей. Делали воспитанники лагеря – взрослые и дети – музей современного искусства, играли в "Рулетку Марантиди", придумывали миллион идиотских названий для фильмов, разыграли их между собой и сняли 20 трейлеров к этим фильмам. Добавим, что режиссёр и сценарист Леонид Марантиди активно продвигает идею о правильности фразы, произнесённой английским поэтом и критиком Сэмюелом Джонсоном, звучащую как "Патриотизм – последнее прибежище негодяя". Дальше – больше. Лагерные смены похожи на настоящий ад на минималках.

Утром Андриеш Гандрабур крестил всех гавайскими именами, потом понаделали перформансов и инсталляций, а вечером посмотрели спектакль режиссеров Кирилла Иванова и Валерии Коган по произведениям поэта Дениса Новикова. Устроили перформанс, в рамках которого время от времени перекрывали местную дорогу и сводили с ума туристов на мысе Панга. Снимали четырёхкадровые мультфильмы. Вечером играли в "9-ю минуту" – включали случайно выбранные фильмы на девятой минуте и делали ровно то, что там происходит: целовались, дрались, пели и заказывали такси из Калифорнии.



Описание лагерных активностей не вызывает доверия, и похоже на то, что люди, устраивающие все эти странные мероприятия, попросту не имеют ни педагогического, ни организаторского опыта.

Устроили ночную вакханалию по мотивам песни Александра Лаэртского "Дети хоронят коня": Илья Рыжков сделал на берегу световую инсталляцию, Алексей Быстров, Прохор Копылов и Саша Сколков построили четырёхметрового коня, Кирилл Иванов и Алексей Чигрецкий сбацали концерт в двигающемся по дороге автоприцепе. Ещё наделали дичайших масок, стреляли из ракетницы, орали в мегафон, устроили африканскую дискотеку, потратили всю жидкость для дым-машины, свели с ума отдыхающих в автотрейлере на Панге и сожгли коня. Очень довольны.

Авторы проекта бесконечно пропевают оды всему западному, в том числе и приказавшей долго жить в России ИКЕА. Банальную установку кресла шоуменом Гудковым они называют "важным урбанистическим событием". В общем, описание всех этих феерий наводит на мысль о том, что вожатым и кураторам проекта стоит пройти тест у нарколога. Бесконечно фигурирующие в описаниях мероприятий "творчество, бешенство, танцы, разговоры" не для бедных – ночная смена для взрослых в Москве обойдётся смельчакам в 19 000 рублей.

Есть у авторов "Камчатки" и закрытые клубы. Возникли они неспроста и по понятным причинам. К примеру, предлагается стать участником тайного конспирологического клуба на Facebook**. Участники выходят в эфир каждый день рано утром и общаются в закрытом чате в "Телеграме".

Для выполнения заданий вам потребуется искренность, легкомыслие, смартфон и/или компьютер и 1-2 часа свободного времени в день. Кураторы смены – лучшие вожатые творческого лагеря "Камчатка". В смене участвуют 100 человек.

Как мы видим, оболванивание покупателей этих странных услуг приобрело колоссальный масштаб. Это настоящая тайная русофобская сеть, окутавшая щупальцами русское общество. Причём конспирологию причём организаторы нагнетают сознательно.

Для участия в смене нужно зарегистрировать новый секретный аккаунт в фейсбуке**. Ваше имя не должно быть похоже на имя человека, на фотографии профиля не должно быть изображения человека или животного. Участники смены будут объединены в закрытую группу в фейсбуке**.

Прискорбно, что смены проекта всё ещё сохраняются и в России. Эту статью можно вполне считать вопросом к контролирующим органам, прокуратуре в частности. Лагерь скрыт в заповеднике Пушкинские Горы, в сосновом лесу на берегу озера, между усадьбами Михайловское (собственность Пушкина) и Петровское (собственность прадеда поэта – Ганнибала). В лагере предусмотрены четыре недельные смены с 3 июля по 13 августа. У смен разная программа и разный состав вожатых. Отдыхающие живут в палатках. Всё это отдалённо напоминает деструктивную оккультную организацию. Читай – секту. Как это всё до сих пор функционирует – совсем неясно.

https://vk.com/video-75679763_456273406

Сейчас уже закончились первые смены, предстоит ещё две – с 26 июля по 2 августа. Допустить заезд отдыхающих в этот лагерь – наплевать на судьбу России в столь трудный момент. Стоит смена 88 200, в стоимость входит трансфер от ж/д вокзала города Псков, 8 дней (7 ночей) проживания, трёхразовое питание плюс ночной чай с десертом, участие во всех мероприятиях программы и, внимание, – свитшот с символикой лагеря с барского плеча.

Все эти годы никто не удосужился обратить внимание на этот вертеп. Важно, что тревогу вообще забили. Политолог Иван Скориков рассказал Царьграду – о вопиющей рекламной рассылке ему сообщила его бывшая ученица. Женщина попросила обратить внимание и растиражировать информацию о гнезде русофобии.

Рассылалось это, на мой взгляд, по какой-то базе родителей, которые отправляли детей в лагерь. И, соответственно, когда в этом году одной знакомой моей ученицы прислали такое письмо, у всех буквально глаза на лоб полезли, потому вы видели сами, какие есть слова – президент Владимир Путин назван "бывшим человеком".

И впрямь, было бы понятней, если бы Бахтин работал сугубо за границей, но нет – у него есть интересы в России. Иван Скориков настроен весьма радикально и считает, что в адрес авторов этого письма и проекта, да и в адрес тех людей, кто пользуется их услугами, должны последовать проверочные мероприятия.

Всех людей, кто туда поедет, кто купится на увещевания этого русофоба, нужно проверить. Если они решат всё-таки вернуться, то на границе наши спецслужбы должны у них спросить по поводу сотрудничества фактически с иностранным агентом. Задать им каверзный вопрос – а зачем они туда ездили? Какую информацию получали, какие тренинги они там проходили? Они же не только там, как он пишет, валяются на траве и пьют вино. Соответственно, это нужно выявлять. То есть явно люди там могут получить некую информацию по проведению и устройству диверсий, русофобской пропаганды. Тем более, контакты людей найти нетрудно. Нужно проследить, узнать, какой вред могут нанести эти люди в дальнейшем России.

Что с того?

Выводы просты, и для этого не нужен совет известного политолога – русофобские проекты нужно закрывать. Проверять под микроскопом буквально всё, пока не выросли поколения детей, оболваненных "креативными вожатыми".

Ну, а самого Бахтина, по мнению Ивана Скорикова, пора признать иноагентом и, безусловно, подумать о том, какие уголовные статьи он "заработал" своими перформансами.

*Включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

**Запрещён на территории России.