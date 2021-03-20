«С этим надо что-то делать»: глобалист из «Сколково» Павел Лукша негодует – разоблачения его форсайт-проектов наконец-то дошли до чиновников



Форсайтщик Павел Лукша, трудящийся над «глобальной повесткой образования будущего» в МШУ «Сколково» и в международных неправительственных партнерствах, накануне опубликовал большую заметку в Facebook в попытке разоблачить своих разоблачителей. Спокойный сон глобалиста прервали некие «люди, связанные с каналами «Спас» и «Царьград»», распространяющие видео с разбором форсайт-проекта «Образование-2035» – совместное детище Лукши с еще одним трансгуманистом во власти – Дмитрием Песковым. По мнению Лукши, эти видеоразборы – «манипулятивные», полные «галиматьи», в которых «намеренно искажается информация». Попробуем разобраться, что же именно задело за живое этого агента глобальных перемен, и почему он вдруг «снизошел» до какой-то ответной реакции, хотя последовательная критика евгенических форсайтов в традиционных и консервативных кругах продолжается уже много лет.



«В 2020-м году история неожиданно и резко вернулась через ситуацию ковида. После перевода школ / университетов на карантин и выхода учащихся в режим учебы онлайн – у конспирологов появились дополнительные аргументы, что наш форсайт – это действительно «секретный план». И вправду, там же написано, что с 2020 года школы начнут массово переходить на онлайн - и вот, смотрите, это происходит», – пишет Лукша на свой странице в FB .



На самом деле это именно господин Лукша, активно сотрудничающий с ООН, Worldskills, ОЭСР, пытается представить происходящее как некий «секретный план» или «конспирологию». Независимые эксперты и общественники давно описывают на примерах все этапы совершенно открытого внедрения форсайтов в российское образование и негативные последствия от этих явлений (см. , например, выступление к.ю.н. Анны Швабауэр на канале «Спас» ).



Здесь необходима небольшая справка: в 2016 г. в Москве стартовал проект «Московская электронная школа» (МЭШ), основу которой составляет цифровой образовательный контент, получить доступ к которому можно в любой момент и из любого места, а также автоматизированная проверка работ учеников – без участия учителя. Позже МЭШ распространился на все школы столицы и перерос в РЭШ, став общероссийским, а в октябре 2016 г. Правительство утвердило приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда» (СЦОС). Главная задача СЦОС сформулирована как «качественное и доступное онлайн-обучение граждан страны с помощью цифровых технологий».



«Цель проекта: создать к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения, в том числе, массовых открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и открытым доступом через Интернет. Успешная реализация приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» позволит коренным образом изменить подход к обучению граждан страны, подготовить Россию к переходу на новый технологический уклад – к цифровой экономике», – заявлено на официальном сайте проекта .



Проще говоря, СЦОС – это база для перевода всей страны на удаленное электронное обучение путем «коренного изменения подхода» к образованию в школе и университете. Не сразу, а с поэтапным замещением традиционных форм, разумеется, но в прожектах Пескова/Лукши ничего не делается одномоментно. Отсюда и стратегия действий в рамках СЦОС: замена живых педагогов и занятий онлайн-курсами, которые можно смотреть дома за экраном монитора, принятие правовых и нормативных актов, направленных на развитие онлайн-обучения, создание единого информационного ресурса для цифровых платформ онлайн-обучения, подготовка не менее 10000 преподавателей и экспертов в области онлайн-обучения и др.



В декабре 2017 г. на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам тогдашний премьер Дмитрий Медведев заявил о запуске приоритетного проекта «Цифровая школа», предполагающего внедрение цифровых технологий со школьного периода, оснащение каждой школы высокоскоростным интернетом и создание условий для дистанционного обучения и онлайн-образования. Тогда же на тот момент министр образования и науки Ольга Васильева указала, что данный проект будет реализован в рамках большого проекта «Современная цифровая образовательная среда» (СЦОС), а в качестве большого контентного ресурса «Цифровой школы» будет использована платформа «Российской электронной школы» (РЭШ), разрабатываемая на базе МЭШ. Подчеркнув, что это «один из самых масштабных проектов в нашей образовательной сфере за последние годы», Васильева выделила три момента. Во-первых, цифровое образование потребует содержательных изменений и должно войти во все предметные сферы, то есть цифровая среда должна присутствовать везде. Во-вторых, материально-техническое оснащение потребует больших затрат, так как охватит 42 тысячи школ. И в-третьих, необходимо подготовить и переподготовить педагогов, поскольку только 30-40% педагогов могут легко общаться с новым инструментарием – значит, надо срочно адаптировать их под новые задачи.



Согласно паспорту проекта «Цифровая школа», к декабрю 2020 г. планировалось внедрить «цифровые учебно-методические комплексы» по 11 предметам, а также по 40 дисциплинам дополнительного и профильного образования в основной и старшей школе. Эти комплексы должны «частично или полностью» заменить традиционные бумажные учебники, как признавали в министерстве. У учеников же должны появиться «сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа», дети смогут дистанционно участвовать в уроке при нетяжелом заболевании. Тут же пояснялось, что проект направлен на создание индивидуальных траекторий обучения, а по итогам окончания школы выпускники должны использовать для поступления в средние и высшие учебные заведения цифровые образовательные портфолио. А теперь смотрим внимательно на форсайт Лукши/Пескова – и находим 100% сходство.







В этой связи надо напомнить, как звучит лозунг авторитетного международного образовательного форума EdCrunch в Москве, в котором ежегодно участвуют российские министерства, а также конторы айтишников и форсайтщиков (Лукша также выступал там в прошлом году) – «традиционное образование осталось в прошлом». На смену СЦОС и «Цифровой школе» (паспорт проекта которой так и не был официально принят Правительством) приходит федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках нацпроекта «Образование» на 2019-2024 гг., утвержденный 24 декабря 2018 года (финансирование проекта – 79,8 млрд. рублей). В рамках именно этого проекта в декабре 2020 г. Правительство приняло соответствующее Постановление о старте эксперимента ЦОС, которое ранее подробно разбиралось на «Катюше» .



Как видим, и без всякого коронавируса форсайтщики, получившие огромное влияние на Минпросвет и Минобрнауки, спокойно реализовали свои открытые планы по «трансформации» образования. Впрочем, если бы никакого вируса не было, им бы точно стоило его придумать – уж слишком «в масть» он пришелся. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов так и прокомментировал ситуацию с пандемией, фактически воспев ковид как локомотив прогресса .



«Собственно, изменения накапливались уже почти десять лет. Быстро растут глобальные платформы МООС – массовых открытых онлайн-курсов. Число их слушателей уже сопоставимо с числом студентов вузов. Люди, где бы они ни находились, могут изучать курсы Гарварда, Йельского университета, Лондонской школы экономики, МГУ. В передовых вузах мира (и России тоже) в учебной программе присутствуют сотни онлайн-курсов, в основном — «чужих» профессоров. В школах развиваются цифровые платформы, предлагающие множество вариантов уроков и самостоятельной работы.



Новые методы при всей своей эффективности с порога отвергались или игнорировались традиционалистами, а традиционалистов в образовании большинство. Работа же в условиях кризиса и вынужденной изоляции вынудит буквально каждого на практике освоить современные технологии. По выходу из кризиса образование уже не вернется в традиционное состояние», – радостно констатировал Кузьминов.



Естественно, у Кузьминова, как и Лукши, на первых местах в примерах – Гарвард, Йельский университет, Лондонская школа экономики… и только потом – МГУ. Вообще-то достаточно вспомнить интервью Дмитрия Пескова от 2010 г. под заголовком (взятым из его цитаты) «Образование будущего: Google ломает шпиль МГУ» . Холодная война у нас вроде как закончилась 30 лет назад, но риторика данного заголовка сразу отбрасывает в те времена. И радостно ломающий шпиль МГУ Песков (на пару с Google) – на какой стороне сражается? Вопрос риторический.



Но вернемся к эмоциональному посту Лукши в Facebook. В лучших традициях «разоблачителей» он должен был упомянуть рептилоидов, конспирологов и прочих мракобесов, сослаться на необразованность и страхи своих оппонентов. Что, собственно, и было сделано:



«…Блогеры ловят хайп и собирают на него аудитории - и очевидно, что истории о заговорах и рептилоидах нравятся людям больше, чем объяснение о том, что произошло на самом деле. Хочется верить в чудеса и думать, что твоя жизнь, к примеру, не складывается не потому, что ты ленишься или боишься, а потому, что есть заговор секретных сионистов, масонов и инопланетян, стремящихся изничтожить все население, а ты лишь одна из жертв. Поэтому долгое время мы не обращали на эту ситуацию особого внимания - а когда появлялась очередная статья или видео, для меня и моих коллег это был просто повод вновь улыбнуться тому, насколько сильными могут быть человеческие заблуждения», – так Лукша сделал совершенно неуклюжую попытку назвать факт поэтапного демонтажа традиционного образования в России и по всему миру «заблуждением» (!).



Еще один интересный момент – Лукша внезапно начинает писать о себе во множественном числе: «мы не обращали на эту ситуацию особого внимания». Кто это «мы»? Очевидно, речь идет о группе «трансформаторов-прогрессистов», соратников Лукши, имеющих серьезное, если не сказать – определяющее, влияние на стратегию развития отечественного образования. Подразумеваем, что Лукша говорит и от имени Пескова, и от имени Грефа и т.д. – тем более, что он не является главным действующим лицом данных видеороликов. И вот наконец наш сколковец переходит к сути – что именно привело его и его команду в негодование:



«Но сейчас у меня есть ощущение, что «шутка затянулась». Появились вирусные видео, которые начали массово смотреть граждане страны, включая предпринимателей и чиновников. Очень и очень вменяемые люди, многие из них мои друзья, начинают присылать мне вырезки из телепередач с просьбой прокомментировать. Видео распространяются в родительских чатах и даже в чатах, где, скажем, обсуждается региональная стратегия образования (!) - при чем иногда эти видео постят люди уровня региональных замминистра (!)».



Вот оно что на самом деле обеспокоило Лукшу сотоварищи. «Смерть форматов»: конец печатного/письменного текста как доминирующей формы коммуникации, замена живого учителя виртуальным ИИ-тьютором, уничтожение диплома, образовательной школы, университета, узаконенное рабство большинства у «держателей портфелей человеческого капитала» - все эти реализуемые поэтапно планы глобалистов оказываются под угрозой из-за просветительской деятельности «кучки маргиналов-конспирологов», к которым примкнули: режиссер Никита Михалков, актрисы Мария Шукшина, Ольга Будина, кандидат исторических наук, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, президент Лиги защитников пациентов, эксперт РАН Александр Саверский, доктор экономических наук Валентин Катасонов, нейробиолог и психиатр Манфред Шпитцер… извините, что-то список из ученых, экспертов, и просто публичных персон становится очень длинным. В общем, в результате просветительской деятельности, поддерживаемой большинством граждан России, планы форсайтщиков начинают рушиться. И у них, как любит говорить новое поколение, «забомбило».





И далее Лукша желает как-то реагировать на… хотя даже не очень понятно, на что именно: никаких контраргументов (пока) на критику в свой адрес он не приводит. При этом предлагает своим читателям помочь выбрать один из трех вариантов возможных контрдействий: «1. Продолжать игнорировать (как делали до сих пор); 2. Начать активную борьбу (Запустить свой ТГ-канал, Ютюб-канал, отвечать вирусными видео, формировать свою аудиторию); 3. Сделать «точечные» вбросы в пространстве оппонентов (выступить на «Спасе», вызвать Ольгу Четверикову на публичную дискуссию на независимой площадке и т.д.)».



При этом наибольшие опасения Лукши таковы:



«Мы не очень понимаем, насколько серьезным может быть реальный ущерб с точки зрения возможности действовать, вовлекать людей, организовывать диалог и запускать проекты развития. Не хотелось бы, чтобы ложь и клевета мешали нашему делу».



Здесь форсайтщик снова перешел на множественное число в авторском посте. Как будто начал говорить не только от себя лично, а от лица всей трансгуманистической тусовки, близкой к власти. Вовлекать новых людей в цифросектантские сети могут помешать, оказывается – вот чего им бы очень не хотелось. Однако далее Лукша заявляет о «лжи и клевете» – и ни слова о готовности подать в суд, чтобы защитить свое «честное имя». Снова противоречие.

***

Что ж, пока Лукша думает, как более эффективно ответить противникам цифрового слабоумия у наших детей, мы обратились к его более свежим форсайт-докладам. Цифровизатору почему-то не понравилось, что в СМИ до сих пор муссируют проект Global Education Futures от 2014 года, так давайте откроем доклад от 2018 года: «Образовательные экосистемы для общественной трансформации» (доклад международной НПО Global Education Futures) . Авторы (Лукша и коллектив иностранцев-трансформаторов образования) уверяют, что в докладах заложена «квинтэссенция современной глобальной повестки образования». Глобальной – то есть всемирной, единой для всех и каждого.



«Необходимо отказаться от прежних представлений об образовании как процессе подготовки нового поколения к жизни в стабильном обществе, надо изменить все институты и правила, которые мешают образованию быть гибким и постоянно развивающимся – будь то устаревшие системы оценивания, жестко заданные стандарты учебной деятельности или ограничения в развитии систем управления и финансирования…



Если мы не начнем менять наши модели образования прямо сейчас, о значимой роли нашей страны в мире 21 века можно будет забыть», – вновь и вновь призывно обращается к читателям Лукша во вступлении. Как именно и зачем менять – показывается ниже.



Собственно, авторы не изрекают ничего нового, используя методички всевозможных глобальных организаций: ВЭФ, Римского клуба, ОЭСР, Всемирного банка и т.д., заявляя, что «нынешняя глобальная индустриальная цивилизация находится в глубоком кризисе – экологическом, экономическом, политическом и культурном». В этом они обвиняют «массовое образование индустриальной эпохи», которое якобы «не готовит к жизни в сложном мире, не развивает мышление, снижает творческий потенциал и врожденную способность к сотрудничеству, лишает людей чувствительности и сострадательности». Впрочем, тут же они пишут, что «развитие робототехники и искусственного интеллекта обладают потенциалом развития цивилизации до уровня тотального изобилия». Разом забыты все проблемы и кризисы, введен базовый всеобщий доход, у каждого появляется куча времени для «наслаждения жизнью»… но и в этом случае образование надо коренным образом менять, якобы чтобы «восстановить смысл жизни».



Далее авторы потихоньку проговариваются о своих целях: «необходимо создать критическую массу учащихся с новыми компетенциями и установками». Естественно, для соответствия тенденциям быстро меняющегося мира и т.д. То есть надо четко понимать (если кто еще не понял), что Лукша сотоварищи последовательно исполняют глобальный социальный заказ на переформатирование общества, чего сами и не скрывают.



Еще один поразительный диссонанс: форсайтщики ругают «индустриальное образование» за то, что оно якобы формирует у обучающихся «послушание, соответствие стандартам, ограничение творческого подхода». А что же предлагается на смену?



«Новые вызовы нашего времени требуют от учащихся и лидеров развивать способность к проактивному управлению изменениями в сообществах, организациях и обществе. Внутри образовательной системы сохраняется набор норм, правил и процессов, которые по факту подавляют ученическую самостоятельность и стимулируют пассивные формы образования. Эти ограничения создаются различными общественными структурами — государством, бизнесом, родителями и «общественным договором» в целом».



Команда Global Education Futures предлагает новый термин – «самоуправляемый учащийся», заявляя, что это более точный вариант по сравнению с «самообучающимся». Смысл продвигаемого ими персонализированного подхода при этом не меняется – речь идет о предоставлении ученику полнейшей свободы в образовании, при которой он сам будет выбирать: правила обучения, продолжительность и формат учебного процесса, сам оценивать свои знания и то, сколько именно информации и в какой области он хочет получить. В пример форсайтщики приводят «школы, в которых выбор учащихся определяет содержание и принципы того, что происходит в школе». Конечно же, развитие подобных образовательных практик должно, по их мнению, «сочетаться с изменением отношений между всеми ключевыми участниками образовательной системы: учащимися, преподавателями, администрацией, родителями, учредителями и т.д.»



Тут же рядом и пересмотр роли преподавателя, который должен стать проводником и «ролевой моделью» для любознательных «самоуправляемых» учащихся. Они хотят превратить учителя в «фасилитатора» (так именует себя и сам господин Лукша, не имеющий педагогического образования) – то есть некого модератора, который помогает ученикам прийти к определенному консенсусу в том или ином вопросе.



«Необходимо проявить «голос учащихся», и важно, чтобы учащиеся могли влиять не только на предмет изучения, но и на цели и организацию образовательного процесса…»



Как дети, у которых еще не развито должным образом критическое мышление, которые имеют крайне малый жизненный опыт и набор знаний по разным отраслям – хотя бы в силу своего возраста – как они, интересно, будут влиять на цели и организацию образовательного процесса? Тут сразу вспоминается известная песня советских времен:



«Ах, встать бы на рассвете, убрать бы в стол тетрадь,

Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять,

Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять, —

Мы маленькие дети, нам хочется гулять.

А нам говорят, что катет короче гипотенузы,

А я говорю вам — хватит, устал я от этой обузы.

А нам говорят: «Афины войною пошли на Спарту»,

А я говорю: «Покинуть хочу поскорее парту!»



В песне в юмористической форме более чем ясно показано, во что превратится образовательный процесс в школе, если предоставить рулить им школьникам. Таким образом провоцируется уход государства от ответственности за качество образования, уход от системности образовательного процесса, от общепринятых стандартов оценки полученных знаний, демонтаж единого образовательного пространства. Это и нужно Пескову и Лукше сотоварищи.



Значительная часть доклада посвящена продвижению концепции глобальной образовательной экосистемы – аналога «университета для миллиардов» из старого форсайта, согласно которому международные онлайн-платформы (напрямую связанные с транснацкорпорациями) будут формировать запросы на соответствующие навыки и компетенции учащихся, а институтам локальной образовательной экосистемы отводится роль исполнителей этого заказа. И естественно, массовое доступное образование будет электронным и цифровым.







При этом сам Лукша делится мыслями о возможных рисках:



«Рост доступности глобальных образовательных ресурсов может быть как стимулирующим, так и разрушительным для местных образовательных сообществ. С одной стороны, глобальные ресурсы могут значительно расширить возможности отдельных учащихся и групп в конкретном районе, могут позволить им начать общаться со сверстниками по всему миру. Это особенно важно для тех районов, где местные образовательные ресурсы и возможности ограничены (напр. не хватает библиотек, недостает учреждений дополнительного образования, возможностей для стажировок и др.). Но вместе с тем, с другой стороны, доминирование глобальных ресурсов может приводить к обесцениванию местного образования (напр. потому, что местные учителя могут обладать не столь широким кругозором или ораторским мастерством, как их международные коллеги), что может вести к «культурному колониализму», разрушению местного культурного богатства и многообразия. Грань между предоставлением лучших образовательных возможностей в мире и обесцениванием местных образовательных возможностей очень тонка…»



О какой вообще ответственности корпораций, главной задачей которых во все времена было увеличение прибыли, можно говорить? Естественно, они при первой возможности перейдут грань, за которой разрушаются национальные культуры и традиции, нацсуверенитеты и т.д. Тем более, что Лукша далее пишет о высшем статусе онлайн-платформ в новой образовательной иерархии:



«Глобальные образовательные онлайн-платформы станут конечными поставщиками глобальных знаний и образовательного контента».



Все более, чем очевидно. Добавим сюда не забытое в докладе уничтожение традиционного стандарта оценок:



«Вместо того, чтобы полагаться на все менее актуальные традиционные дипломы или сертификаты, учащиеся могут формировать свои компетентностные профили и/или портфолио своих проектов — показывающие как наличие знаний в различных областях, так и способность применять свои таланты в реальном мире. В отличие от дипломов, «паспорт компетенций» уникален настолько же, насколько уникальна фотография человека в гражданском паспорте. Еще одним способом оценки человека является его репутация (в социальных сетях и в проектах). «Паспорт компетенций» в сочетании с индикаторами репутации может стать возможной основой новой системы индикаторов образовательного успеха, позволяющей создавать универсальные «оценочные» платформы, которые будут соединять множество учебных пространств и практик».



За всеми этими формулировками вроде «компетентностных профилей», «личных портфолио», оценки репутации человека (в том числе на основании его активности в соцсетях) скрывается суть предложения форсайтщиков – постоянная слежка и сбор персональных данных каждого индивида и прямое управление его жизнью посредством введения социального рейтинга. Далее Лукша сотоварищи раскрывают эту идею:



«…необходимо ввести индикаторы успеха, которые делают упор на нашей способности сотрудничать: напр., оценивать проектные команды, а не отдельных людей. Конечная цель такого переопределения критериев успеха – дать возможность определить индивидуальный «след» намерений и действий каждого учащегося, который позволит содействовать его вкладу в улучшение мира и удерживать от разрушительных действий. Такой индивидуальный след будет знаком влияния учащегося на благополучие человечества и всей планеты».



Какая благая цель – «благополучие всей планеты», и в ее рамках предлагается отслеживать не только действия, но даже намерения каждого – чтобы «удерживать от тех действий», которые глобальные хозяева детей сочтут «разрушительными». За примером далеко ходить не надо – достаточно посмотреть, как тот же YouTube и крупнейшие американские соцсети блокируют весь «неблагонадежный» контент, который выводит на чистую воду и подрывает планы неоконов, либерал-глобалистов. Ни о какой свободе слова уже и говорить не приходится: если ты против детских операций по смене пола и гей-парадов, против повестки Греты Тунберг и Клауса Шваба, против планетарной вакцинации во имя «профилактики коронавируса», против установки в своем городе 5G-микроволновок, даже если ты просто консерватор или идейный сторонник Дональда Трампа – будь любезен выйти вон из «свободного информационного пространства». Вот почему этим социальным инженерам так важно фиксировать наш «индивидуальный след».



И здесь Лукша сотоварищи снова как бы не видят никакого противоречия: они ругают традиционное образование за заложенность в нем «определенных стандартов и требований к послушанию», а сами тем временем продвигают тоталитарную систему контроля всего человечества, всех знаний и компетенций, которые людям необходимо получать в «быстро меняющемся мире». Наконец, открыто заявляется о том, что у т.н. персонализированных траекторий обучения, на которые они намерены перевести каждого человека будут поставщики-монополисты. То есть история о том, что индивид будет с детства сам себя направлять, индивидуально решать, какие знания получать, по какой стезе двигаться и т.д. является не более чем красивой оберткой грядущей технократии:



«В любых секторах экономики, построенных по сетевому принципу, продуктовые «экосистемы» строятся вокруг интеграторов, которые служат «точкой входа» для пользователей: напр., Google в поиске, Facebook в социальных сетях, Appstore в приложениях для смартфонов, и т.д. Аналогичным образом, в «новом» (сетевом) образовании должны появиться образовательные интеграторы, которые станут поставщиками долгосрочных персонализированных образовательных траекторий, способных проактивно эволюционировать с течением времени».



Постепенный уход со сцены школ и университетов, естественно, остался в повестке нового форсайта, теперь их более мягко предлагается превратить в «образовательные хабы», которые станут «лабораториями трансформации общества, где решаются ключевые вызовы индустриальной общественной модели» (читай – ее демонтаж, прим. РИА «Катюша»).



В финальной части доклада Лукша и Ко снова заявляют о своей «великой» миссии – дескать, они очень хотят спасти человечество от полного уничтожения или радикального сокращения, а потому предлагают использовать образование для управляемой эволюции человечества, для создания «общества, основанного на мудрости, где мы коллективно можем управлять процессом эволюции человечества как вида». Во-первых, это типично популистская риторика – образование и без того является локомотивом технического прогресса и постоянной эволюции человека. Во-вторых, кто именно эти «мы», которые намерены взять эволюцию всего человечества под тотальный контроль во имя «высшего блага», выше уже было показано. А вот еще об их планах прямым текстом:



«Ясно, что, будучи разделенным религиозными, этническими и языковыми барьерами, даже в ситуации выбора жизни и смерти человечество вряд ли решит добровольно создать единое «правительство», которое станет направлять международное и национальное развитие в сферах технологической, экологической и культурной политики. И поэтому, вероятнее всего, мы будем ждать в мире множества разобщенных человеческих групп, которые продолжат конкурировать между собой. Попытка сохранить существующую систему норм и общественных институтов при сохранении нынешних темпов технологического прогресса (а договориться и остановить его в разобщенном мире мы не можем) будет с каждым годом усугублять растущую нестабильность и усиливать глобальные экзистенциальные риски. И тогда, скорее всего, на горизонте ближайших десятилетий это приведет к одному из самых негативных сценариев будущего — краху цивилизации или даже гибели человечества».



Мы уже слышали подобные призывы на пике ковид-истерии в 2020 году: от бывшего британского премьер-министра Джеймса Гордона Брауна, от генсека ООН Антониу Гутьерреша (в более завуалированной форме). Совместный проект Ватикана и клана Ротшильдов под названием – «инклюзивный капитализм», концепция «Большой перезагрузки» Клауса Шваба – это все из той же оперы. Все они пытаются, пугая людей вирусами, катаклизмами или иными грядущими системными кризисами, привести человечество к принятию единой мировой верховной власти (правителя). И подобные заявления от высокопоставленных персон будут раздаваться все чаще.



Разумеется, форсайт-2018 от Лукши и международных «мыслителей-спасителей человечества» является не единственной его работой за последние годы. Мы будем и далее анализировать стратегические документы, выходящие из недр «Сколково», Агентства стратегических инициатив, Сбера, ВШЭ и прочих стратегических российских филиалов «уважаемых партнеров», которые официозные СМИ широко не анонсируют и не освещают. Надо понимать, что каждая подобная выпущенная методичка является для них прямым руководством к действию, причем они сами регулярно избирают и назначают своих «образовательных лидеров», которые должны заниматься трансформацией на местах, проводят международные и российские форумы по «поиску новых моделей образования» и т.д. Естественно, необходимо консолидированное общественное, экспертное, научное противостояние их экспериментальной социнженерной доктрине. Она преследует совершенно конкретные задачи, не рассматривая при этом от слова «совсем» вред для психоэмоционального, социального, интеллектуального, творческого развития детей, прямого вреда их здоровью от погружения в цифру, виртуальную среду, от постоянного соседства с ЭМП от различных гаджетов и т.д. Такой информации в их многостраничных прожектах вы, по понятным причинам, не найдете.



Полагаем, в ближайшее время можно ожидать мощного общественного, экспертного и научного ответа господину Лукше и команде форсайтщиков-трансгуманистов во власти. Они соизволили заметить негодование в социуме в отношении своей запланированной «трансформации» и рассматривают вариант вступления в открытую полемику с оппонентами. Что ж, они получат открытую полемику. Патриотам, консерваторам, всем здравомыслящим людям отступать некуда, у нас за спиной нет Всемирного банка, ОЭСР, ЮНЕСКО и даже «Сколково» и Минпросвета с многомиллионными грантами. На кону – будущее России и ее народа.



РИА Катюша