Новые санитарные требования к обучению детей: нулевая защита здоровья и зеленый свет для цифровых экспериментов



Накануне Роспотребнадзор напомнил нам о запрете мобильных телефонов для обучения в образовательных организациях. Это всего лишь один из пунктов новых санитарно-эпидемиологических требований к школам, которые были буквально на коленке разработаны и утверждены гигиенистами в конце прошлого года. Такие метаморфозы произошли вследствие отмены «цифровым спецназом» премьер-министра Мишустина нескольких сотен приказов главсанврачей и действующих СанПиНов, направленных на защиту здоровья граждан. Мало кто из народа имеет представление о новых стандартах, по которым предстоит учиться нашим детям до 2027 года. При этом чиновники Минпросвета в отписках родителям ссылаются именно на них, заявляя, что с безопасностью и здоровьем в школах и других учреждениях для несовершеннолетних у нас полный порядок. Предлагаем серьезно разобраться в обоснованности подобных заявлений, а также напомним читателям экспертное мнение профильного специалиста по новым СП.



Рассматривая Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (документ зарегистрирован в Минюсте 18. 12.2020 № 61573, опубликован на официальном портале 21.12.2020 г. ), сразу бросается в глаза, что объем «полезного текста» в новом документе составляет менее 50 страниц. Заметим, что этот текст призван описать гигиенические стандарты для всех возможных структур: школьных, дошкольных учреждений, детских санаториев и палаточных лагерей, детдомов, интернатов и т.д. Причем «дети», как следует из других официальных документов – это граждане в возрасте 0-18 лет, а молодежь – 18-30 лет (в некоторых регионах, согласно их правилам, – до 35 лет). То есть в одних санправилах решили с целью предельной компактности разместить требования и к обучению и содержанию малышей, и к летнему отдыху 30-35-летних взрослых, что неизбежно порождает путаницу.



Далее приводим важные пункты из новых санитарных правил с комментариями редакции:



«2.3.2. Допускается предусматривать трансформируемые пространства для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса, при условии их оборудования согласно Правилам…»



В новый СанПиН включено понятие «трансформируемые пространства многофункционального назначения», которые можно использовать «в соответствии с задачами образовательного процесса в Организации». В эти пространства входят актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории – то есть любое помещение разрешается использовать под любые нужды, и изменять его назначение по решению руководства школы. Вряд ли при этом будет возможным соблюдать соответствующие гигиенические нормы – простая логика подсказывает, что рекреация не может быть учебной аудиторией, а спортивный или актовый зал – столовой. Впрочем, это сущие мелочи по сравнению с другими тезисами СП.



«2.4.5. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.

Использование ЭСО должно осуществляться при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».



Здесь имеет смысл обратиться к комментарию эксперта в области неионизирующих излучений, доктора биологических наук, члена международной комиссии ВОЗ Олега Григорьева, который он дал «Катюше» в начале февраля 2020 г. в контексте обсуждения МЭШ/РЭШ.



«Оборудование МЭШ – импортное (см. его описание на официальных ресурсах проекта), поэтому оно должно проходить сертификацию на соответствие Единым санитарным требованиям Евразийской экономической комиссии. Компьютерное оборудование отнесено к разделу 7, в котором оно классифицировано как производственное, соответственно – не предназначенное для использования в школах. Тут не может быть двойного толкования. Вопрос разбирался на комиссии по программе многоцентровых исследований, в прошлом году в научно-практическом рецензируемом журнале выходила большая статья на эту тему («Вопросы школьной и детской медицины и здоровья», 2-2019, стр. 4 «О программе многоцентровых исследований по обеспечению безопасных для здоровья детей цифровых образовательных технологий»). То же самое касается точек Wi-Fi – в соответствии с нормативными документами их даже формально нельзя использовать в учебных организациях».



Очень интересно – компьютерное оборудование для электронной школы по той же классификации ЕАЭК, на которую ссылается Роспотребнадзор, относится к промышленной категории. То есть оно по определению не может быть безопасно для детей, хотя данные СП предлагают узаконить его использование в учреждениях для несовершеннолетних.



«2.9.2. Медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией».



Иными словами, теперь осуществлять медицинскую деятельность в школе можно только по заключению Роспотребнадзора, и не нужно получать лицензию, как это происходит в настоящее время. Тем самым школы подталкивают к заключению договоров со сторонними медцентрами вместо того чтобы держать собственный медпункт (со своей медсестрой у школьников и педагогов обычно складывается нормальный контакт, с ней обычно получается договориться, тогда как получить справку от постороннего специалиста, работающего в независимой организации, может быть гораздо сложнее).



«2.9.3. Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются. При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте хозяйствующим субъектом должны быть приняты меры по ограничению или исключению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи».



Это нововведение можно условно назвать «наследием ковида», ничего подобного раньше и близко не было в СанПиНах для школ/детсадов. Если добавить к этому «антиковидные» требования Роспотребнадзора по изоляции всех выявленных «больных» с температурой выше 37,1 и по содержанию таких детей отдельно от родителей, картина становится более полной. Если ребенок вдруг зачихал, закашлял, либо у него зафиксировали немного повышенную температуру, есть основания изолировать его от внешнего мира. А потом приедет скорая или неотложка – и весьма вероятно, что ребенка доставят в инфекционку. Да еще и родителей могут к нему не пустить, как это происходит сегодня с отобранными опекой по «безнадзорности». Формулировка «с признаками инфекционных заболеваний» настолько расплывчатая, что открывает ворота любому административному беспределу, в том числе и для органов опеки. А если таких детей в одной школе сразу несколько, и не факт, что причина их недомогания – одна и та же? Каждого закроют в отдельный кабинет? Пока мы еще, слава Богу, не дошли до превращения школы в резервацию или изолятор, но с такими указаниями до этого недалеко.



«Организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок…»



Тоже очень примечательный пункт, которого не было в старых СП. Причем выше отдельно прописано положение о медосмотрах с целью выявления инфекционных заболеваний в случаях, установленных законом (аналогичный пункт присутствовал в старой версии): «осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья».



Что касается прививок, то в старой версии речь шла об их обязательном наличии у работников школы, а также об организации в школе прививочного (процедурного) кабинета. Здесь же проведение прививок обучающимся выделено в отдельный пункт, равно как организация неких загадочных «профилактических осмотров» без уточнений, в целях профилактики чего именно они будут проводиться. Таким образом открывается ящик Пандоры для экспериментальных медисследований с участием детей, которые, по сообщениям родителей, уже имели место в ряде школ – как раз под лозунгами «профилактики» и «диагностики» заболеваний.



«При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов -10 минут, для 5-9-х классов -15 минут».



Вот мы и перешли плавно к пунктам, регламентирующим «электронное обучение». Сразу же возникает логичный вопрос: продолжительность непрерывного использования экрана ЧЕГО (какого именно устройства?)? Тут даже не уточняется, идет ли речь о планшете, ЖК-мониторе или интерактивной доске. И что такое лимит на непрерывное использование? Он означает лишь, что по истечению указанного времени необходимо сделать паузу на несколько минут – и можно смело возвращаться к ЭСО. И так на протяжении всего урока/учебного дня – суммарных ограничений не установлено.



При этом в старом стандарте в аналогичном разделе можно было найти лимиты, худо-бедно регламентирующие использование ЖК-мониторов и интерактивных досок в школе. Хотя для ЖК-мониторов была прописана только предельная допустимость непрерывного использования на уроке, а для интерактивной доски – еще и суммарная в течение одного урока. Но, быть может, далее в новых СП Роспотребнадзор на основании проведенных исследований подробно расписал допустимое время (в течение урока, учебного дня, недели) использования планшетов, ноутбуков, ЖК-мониторов стационарных компьютеров, интерактивных досок? Смотрим единственный в документе «регламентирующий» пункт по интересующей нас теме:



«Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут».



Выводы из этого правила можно сделать только самые печальные. Общая продолжительность использования ЭСО на уроке позволяет уже с первого класса превращать каждое занятие в сплошную «электронную школу»: первоклашкам допускается проводить 20 минут перед интерактивной доской и еще 20 минут перед компьютером. И так 5-6 уроков подряд – никаких лимитов по использованию ЭСО в течение дня или недели не установлено (!).



И вот это предлагается считать инновационными санитарно-гигиеническими правилами, отвечающими на все современные вызовы? Ради чего тогда требовалось обновлять имеющиеся стандарты? Ответ напрашивается только один – ради смягчения и размытия критериев регулирования в такой чувствительной сфере, как здоровье подрастающего поколения.



Приведенные выше требования касаются «организации образовательного процесса и режима дня» в образовательном учреждении. Тогда как в прошлогодней предварительной версии новых СП имелись отдельные разделы «Требования к цифровому обучению» и «Требования к онлайн-обучению в домашних условиях». Они предполагали нормативную легализацию дистанта и одновременно вводили некоторые ограничения на использование электронных образовательных технологий. Основой этих разделов стали нормативы, разработанные НИИ гигиены и здоровья детей при Минздраве под руководством упоминавщегося выше член-корреспондента РАН Владислава Кучмы. С одной стороны, они ограничивают время сидения ребенка/подростка за компьютером/планшетом/смартфоном/ЖК-экраном, но с другой – становятся основной для организации «учебного процесса» под эгидой школы удаленно, на дому, создавая возможность для поэтапного внедрения дистанта.



Составители новых СП «внезапно» убрали из окончательного варианта присутствовавший ранее пункт о недопустимости использования системы беспроводной передачи данных в учебных помещениях, на этажах, в отдельно стоящих зданиях для обучающихся начальных классов (для более старших классов была формулировка – «не рекомендуется»). Часть других рекомендаций от НИИ гигиены и здоровья детей вошли в раздел «Требования к реализации образовательных программ с применением ДОТ и ЭО»:



«3.5.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

3.5.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается.

3.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.

Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций не допускается.

3.5.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии дополнительной клавиатуры.

3.5.5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть оборудованы светорегулируемыми устройствами.

3.5.7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°.

3.5.8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать гигиеническим нормативам.

3.5.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам».



Интересно, где же именно указаны эти самые нормативы «непрерывной и суммарной продолжительности использования различных типов ЭСО»? Для нас это пока остается загадкой. В официально утвержденных СП, которые мы сейчас разбираем, выложенных на официальном интернет-портале правовой информации ), нам не удалось найти этих данных – приложения к документу отсутствуют. Это ключевой момент: от предельно допустимых цифр, между прочим, зависит здоровье будущего России. Напрашивается логичный вывод – авторы просто имели в виду нормативы по общему времени использования ЭСО (компьютера и интерактивной доски) на уроке, которые мы разбирали выше. Никаких ограничений там в принципе нет – начиная с первого класса. Это просто открытое уничтожение здоровья наших детей!



Также мы не нашли в новых СП отдельного регламентирования использования ноутбуков, планшетов в качестве ЭСО. Использовать на полную катушку беспроводной интернет (Wi Fi) по всему пространству дошкольных/школьных учреждений «спецы» из Роспотребнадзора, как мы выяснили, считают допустимым. Кроме того, они решили вообще никак отдельно не прописывать безопасные условия для дистанционного обучения (вне школы), хотя такое обучение по факту ведется по всей стране с весны прошлого года.



Как хорошо известно, в рамках правительственной концепции «регуляторной гильотины» новые санитарные правила для образовательных, оздоровительных, воспитательных учреждений должны были получиться подчеркнуто сокращенными и облегченными, призванными универсализировать подходы к условиям обучения, содержания и отдыха детей в школах, лагерях, детдомах и т.д. Они такими и получились. При этом новые СП не только не решили старые проблемы, но и добавили кучу новых. Кроме запрета на мобильники (исключительно для обучения – сидеть на переменах в соцсетях школьникам не запрещается) и использование базовых сотовых станций, мы не видим здесь никакой реальной защиты детей от вредных ЭМИ-факторов окружающей среды.



Очень уместно будет подкрепить выводы редакции мнением эксперта – упоминавшегося выше Олега Григорьева, который, кроме прочего, возглавляет Российский национальный комитет по защите от неионизирующих излучений:



«В цифровой школе дети сталкиваются со множеством неблагоприятных факторов, влияющих на их здоровье. В первую очередь, это касается органов зрения – световое излучение от разного рода экранов, в том числе – коллективного пользования. Далее, мы должны выделить нервную систему, которая подвергается воздействию разнообразных источников ЭМИ, в первую очередь – от Wi Fi, систем беспроводного интернета. Третье – то, что связано с малой подвижностью детей. Сегодня это бич для всего мира, не случайно ВОЗ поставило ее в первые ряды в списке мировых угроз здравоохранению. Кроме того, перечисленные факторы формируют глобальный стереотип поведения детей, которые затем ведут себя так на протяжении всей жизни.



Если обратимся к официальной статистике Росстата, увидим 1,5-2-кратный рост перечисленных заболеваний с 2018 по 2020 гг., и именно эти технологии являются ключевым элементом т.н. цифровой школы. Нам необходимо четко расставить приоритеты. Если во главу угла ставится здоровье обучающихся, необходимо при разработке и закупке оборудования предъявлять к нему, прежде всего, медико-технические требования. Техника и оборудование для школ должны выпускаться в соответствии с гигиеническими разработками и утвержденными стандартами. Сегодня, когда фактически нет санитарных правил, которые бы жестко ограничили вредные факторы, целесообразно остановиться и не форсировать в массовом порядке создание электронной школы, формирование ЦОС и насыщение школ этим цифровым оборудованием.



Этой точки зрения придерживаюсь не только я, но и экспертное сообщество специалистов в нашей стране и за рубежом – мы активно обмениваемся информацией. Новый СанПиН абсолютно неэтичен: фактически детей и их родителей ставят в состояние наблюдаемых в ходе эксперимента. Это невозможно для детей – если любому родителю в здравом уме сказать: «Ваш ребенок участвует в эксперименте», вряд ли кто-то согласится на такую историю».



Все сказано предельно четко и ясно – новый СанПиН не этичен, не ограничивает вредные факторы, влияющие на здоровье детей. Фактически он был разработан при плотном кураторстве чиновников-цифролоббистов и они добились своего. Теперь они могут ставить над нашими детьми любые эксперименты прямо в государственных школах. Здесь имеет смысл добавить, что в материале «Медицинской газеты» № 28 от 15.07.2020 г. коллектив авторов во главе с профессором Кучмой (впоследствии уволенного с поста директора НИИ Гигиены и здоровья детей в добровольно-принудительном порядке), проанализировав все имеющиеся у него данные, озвучил однозначный вывод (прямая цитата):



«Дистанционное обучение детей показало, что современная цифровая школа НЕ РАСПОЛАГАЕТ БЕЗОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. НА ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОМАСШТАБНЫХ МНОГОЦЕНТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы ФИНАНСОВ НЕТ!».



Таковы, уважаемые читатели, итоги анализа новых санитарных правил по организации обучения в школе от редакции «Катюши», и таково мнение авторитетного научного сообщества. В наших силах использовать голос разума, чтобы спасти умы и здоровье российских детей от цифрового катка. В нашей воле отказаться от безумной оферты трансгуманистов под названием «цифровая образовательная среда», цифровых платформ от банкстера-глобалиста Германа Грефа иже с ними. Давайте использовать эти знания, изучать правовые документы и как можно чаще задавать ответственным лицам неудобные вопросы. И отказываться от вхождения в стойло электронной школы на законных основаниях.



РИА Катюша