Быстрая пицца на кефире

Я сделала пиццу без овощей и грибов. Такая сырно-мясная начинка. Здесь дело каждого, что разложить сверху. Для приготовления быстрой пиццы на кефире в духовке подготовим продукты по списку и приступаем.

Фото 1

В миску сложить все ингредиенты для теста и взбить миксером.

Фото 2

Форму смазать маслом и выложить тесто. Нанести на тесто соус или кетчуп.

Фото 3

Разложить нарезанные колбасные изделия.

Фото 4

Щедро засыпать тертым сыром.

Выпекать быструю пиццу на кефире при температуре 180 градусов 15 минут.

Фото 5

Приятного аппетита.