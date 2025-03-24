Быстрая пицца на кефире

Ингредиенты
Кефир - 200 мл
Мука пшеничная - 160 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст.л.
Сахар - 1/3 ч.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Сода - 1/2 ч.л.Начинка:
Колбасные изделия - 100 г
Сыр - 100 г
Кетчуп или томатный соус - 2 ст.л.
- 234 кКал
- 30 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Я сделала пиццу без овощей и грибов. Такая сырно-мясная начинка. Здесь дело каждого, что разложить сверху. Для приготовления быстрой пиццы на кефире в духовке подготовим продукты по списку и приступаем.
В миску сложить все ингредиенты для теста и взбить миксером.
Форму смазать маслом и выложить тесто. Нанести на тесто соус или кетчуп.
Разложить нарезанные колбасные изделия.
Щедро засыпать тертым сыром.
Выпекать быструю пиццу на кефире при температуре 180 градусов 15 минут.
Приятного аппетита.
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