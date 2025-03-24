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Быстрая пицца на кефире

Я всегда признавала пиццу только на дрожжевом тесте, ну или в крайнем случае делала на песочном. Оказывается, можно сделать пиццу и с жидким тестом на кефире. Это рецепт - экспресс-вариант, когда хочется приготовить на завтрак что-то интереснее, чем бутерброды или яичницу. Пицца на кефире получается мягкой и вкусной. Готовьте с удовольствием.

Ингредиенты

Тесто:

Кефир - 200 мл

Мука пшеничная - 160 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст.л.

Сахар - 1/3 ч.л.

Соль - 1/2 ч.л.

Сода - 1/2 ч.л.

Начинка:

Колбасные изделия - 100 г

Сыр - 100 г

Кетчуп или томатный соус - 2 ст.л.

Диаметр моей формы - 24 см
  • 234 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Я сделала пиццу без овощей и грибов. Такая сырно-мясная начинка. Здесь дело каждого, что разложить сверху. Для приготовления быстрой пиццы на кефире в духовке подготовим продукты по списку и приступаем.

 

Ингредиенты для быстрой пиццы на кефире в духовке
Фото 1

 

 

В миску сложить все ингредиенты для теста и взбить миксером.

 

Взбить тесто миксером
Фото 2

 

 

Форму смазать маслом и выложить тесто. Нанести на тесто соус или кетчуп.

 

Полить тесто соусом
Фото 3

 

 

Разложить нарезанные колбасные изделия.

 

Положить на тесто колбасу
Фото 4

 

 

Щедро засыпать тертым сыром.

 

Выпекать быструю пиццу на кефире при температуре 180 градусов 15 минут.

 

Посыпать сыром
Фото 5

 

 

Приятного аппетита.

 

Рецепт быстрой пиццы на кефире в духовке
Фото 6

 

 

Быстрая пицца на кефире, рецепт с фото
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