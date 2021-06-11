«Цифровой профиль ученика» почти готов: Минпросвет и Минцифры готовятся начать сегрегацию и ранжирование детей под заверения о добровольности
Глобалисты в Правительстве и близких к власти институтах социальной инженерии всеми правдами и неправдами пытаются поставить на конвейер сбор подробных сведений об успеваемости и особых способностях российских детей (речь идет как об учебной, так и о внеучебной информации) с целью их последующей сегрегации, контроля и управления на протяжении всей жизни. При этом конституционные права учеников и их родителей, как обычно, отходят на второй план на фоне «хотелок» цифровизаторов. Во вторник, 8 июня, было объявлено о разработке проекта «цифрового профиля обучающегося» в недрах Минпросвета и Минцифры, причем отмечалось, что электронное досье будут заводить в обязательном порядке при первом обращении за образовательной «услугой». Чиновники тут же попытались отыграть назад, но, если разобраться в деталях, – к ним уже нет никакого доверия. Тем более что на практике в ряде школ такой сбор данных уже ведется. И не только в школах, но и в детских садиках
Хотя представитель Минпросвета в эфире федерального канала частично опроверг информацию «Коммерсанта», заявив, что «никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется», верится чиновной братии с трудом.
В качестве доказательства приводим документы, присланные одним из наших подписчиков которые наглядно показывают как работает система сбора персональных данных детей в одном из московских детских садов
С учетом повсеместного добровольно-принудительного продвижения эксперимента ЦОС («цифровой профиль» ученика для начала создается именно в рамках ЦОС – РИА «Катюша») и общего посыла «цифровых трансформаторов» в образовании есть все основания считать что скоро такие и подобные «сервисы» появятся повсеместно. После запуска пилота они найдут способ кнутом и пряником «посчитать» каждого. Собственно, это и является главной целью иностранных заказчиков проекта.
В апреле с.г. Минпросвет направил Минцифре концепцию по формированию «цифрового профиля обучающегося». В документе уточняется, что предложения составлены по поручению профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 17 марта. Цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года. Согласно концепции, цифровой профиль будет обязательным и появится при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении в детский сад или первый класс, сообщает «Коммерсант» .
Также сообщается, что в профиле будут содержаться актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса». Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем. Для этого создадут распределенный реестр, а запросы в различные системы будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов.
Не менее интересен комментарий к этой истории от приглашенного эксперта – директора Accenture Technology в России Марии Григорьевой:
«Само по себе начинание прекрасное. Подобная система избавит от подтасовок. Она уже работает, например, в Швеции. Но важно, чтобы не получилось так, что на основании системы ребят будут ранжировать еще в начальной школе, тогда как их потенциал может проявиться значительно позже».
Уточним, что Accenture – крупная консалтинговая ТНК с головным офисом в Нью-Йорке, а ее технологическое подразделение отвечает за лоббирование всевозможных «инновационных» цифровых реформ по всей планете. Кроме того, эта контора является одним из главных партнеров глобального проекта ID2020 по присвоению каждому жителю планеты компактного персонального цифрового идентификатора (id2020.org), что они продвигают как «базовое право каждого жителя Земли» и «абсолютное благо», при этом почему-то тренируясь на бесправных африканских и восточных беженцах и странах типа Бангладеша. Помимо декларируемой поддержки ООН, другими инициаторами проекта являются Microsoft, альянс вакцинаторов GAVI и Фонд Рокфеллера. Знакомые все лица – как говорится, без комментариев.
Но вдумаемся серьезнее – о чем же нам так оптимистично вещает госпожа Григорьева? Ее очень беспокоит, чтобы ранжирование детей и подростков произошло не в начальной школе, а чуть позже. Понимаете, что она говорит? Официальное ранжирование, то есть сегрегация детей по интеллектуальным, спортивным, творческим и иным навыкам – вот основная задача авторов проекта.
В феврале 2021 г. Минпросвет и Минцифра (теперь эти ведомства неразлучны, как две товарки – практически ничем, кроме «цифровой трансформации» образования, министр Кравцов сотоварищи и не занимаются – РИА «Катюша») объявили об обновлении в порядке формирования реестра детей, проявивших выдающиеся способности. Это тот же механизм учета всех личных достижений с последующим направлением ребенка по заданной «персональной образовательной траектории», о котором подробно писала «Катюша» . Суть в том, что школьники, родители которых откажутся «сливать» их ПД в базу одаренных детей – будущих стажеров «Сириусов» и прочих «Кванториумов» – могут лишиться права участия в олимпиадах и прочих конкурсах и мероприятиях.
Фактически строится система электронного управления обучающимися, причем на базе ЕСИА и портала госуслуг (участие в ЦОС подразумевает регистрацию в ЕСИА), в которой сверхорганизация-оператор будет собирать данные/информацию об «участниках образовательных отношений» буквально из всех возможных источников, в том числе с применением межведомственного взаимодействия, отслеживая каждый шаг ребенка при использовании любых электронных платформ. Очевидно, что система будет похлеще ветированного президентом в конце 2016 года «Контингента».
В общем, форсайтщики плавно движутся к своей мечте – глобальной социальной инженерии с помощью компьютерных технологий. Если бегло проанализировать хронологию событий, которые обозревала наша редакция, нетрудно заметить, что призывы ввести цифровое портфолио на каждого школьника последовательно звучали от предшественницы Кравцова Ольги Васильевой, находящегося целиком под влиянием «уважаемых партнеров» из ОЭСР мэра Москвы Сергея Собянина, экс-главы ДОгМ Исаака Калины и других «реформаторов» высокого уровня. Истоки и задачи этой антиреформы подробно разбирались «Катюшей» в январе 2021 г. , когда министр просвещения сделал громкое заявление «Российской газете»:
«В российских школах внедряется «цифровая образовательная среда». Планируется, что у школьников благодаря ей появится «цифровая биография» со всеми достижениями. Знаю, что многие родители волновались по этому поводу. Хочу всех успокоить. Речь идет прежде всего об электронном портфолио, которое учитывается при поступлении в высшие учебные заведения. Будут учитываться все победы в олимпиадах, конкурсах, другие внеучебные достижения. Раньше выпускники приносили в вузы огромные пачки разных дипломов и сертификатов, чтобы подтвердить свое право на дополнительные баллы ЕГЭ. Сейчас все это будет храниться в электронном виде. В пару кликов каждый ученик может сформировать свой «портфель» успехов и предоставить его в вуз.
Кроме того, мы планируем внедрить механизм корректировки успешности школьника по анализу его «цифровой биографии». Пройденные уроки, отметки, глубина изучения тем, сложность выполненных заданий, результаты ГИА, олимпиад, чемпионатов WorldSkills – вся эта информация будет собираться и анализироваться. Анализ больших данных позволит школе построить индивидуальный образовательный маршрут для каждого ученика, оценить эффективность своей программы, и в случае необходимости скорректировать ее. Школьнику в автоматическом режиме будут предлагаться материалы для восполнения пробелов в знаниях или для углубленного изучения. То есть внедрение цифровых технологий позволит сделать образовательный процесс более индивидуальным. А значит – эффективным».
Обратите внимание, насколько все откровенно – Кравцов честно говорит, что «материалы будут предоставляться школьникам в автоматическом режиме». То есть оценку «образовательному статусу» человека в рамках обучения будет давать машинный алгоритм, настроенный специально обученными людьми – т.н. искусственный интеллект. Он же будет строить для ученика «индивидуальный образовательный маршрут». Не сам ученик будет определять свои приоритеты в получении знаний, не его родители, а отлаженный машинный алгоритм в рамках настроенной программы – это очень важно понять каждому. То есть декларируемый трансгуманистами «личный, индивидуальный подход к каждому ученику» - это вранье, не более чем ширма для автоматической сегрегации (ранжирования, как уже отмечалось выше) нового поколения согласно заказу «людиардеров», управляющих «человеческим капиталом».
Сбор всех данных о человеке в единой базе, как и его направление по жизни посредством ИИ – все эти механизмы социальной инженерии и сегрегации четко прописаны в форсайтах Дмитрия Пескова и Павла Лукши, которые мы подробно анализировали . И конечно же, им нужен полный набор сведений о человеческой личности, включая особенности психики и поведения в разных ситуациях. Все это требуется не отдельно взятому работодателю (ему хватит и резюме, трудовой книжки, диплома, а также личного собеседования с испытательным сроком), а тем, кто будет манипулировать человеческим обществом и прописывать соответствующие алгоритмы управления. Если мы оценим глобальную образовательную повестку от ЮНЕСКО, ОЭСР, Всемирного экономического форума, Всемирного банка, то четко увидим, что нынешние российские антиреформы – точно не результат нашего суверенитета и самостоятельного выбора. Даже дорожная карта у глобалистов разработана аналогичная – Education-2030.
И тут совершенно «внезапно» прорезается голос в поддержку цифрового портфолио ученика у руководителя одного из старейших западных «центров мысли» и куратора Правительства РФ – ректора «Вышки» и мужа главы Банка России Ярослава Кузьминова.
«Сейчас в мире есть цифровая технология блокчейн, система абсолютно независимой и неподкупной фиксации. Поэтому мы сейчас предлагаем правительству, чтобы каждым ребенком (родителями, пока он маленький) велся такой цифровой дневник, куда заносились бы все его достижения: олимпиады, стажировки, спортивные соревнования, музыкальные выступления, социальная активность. В общем, любое публичное достижение на определенном этапе можно было бы — по желанию — записать в свое цифровое портфолио. И потом приложить его к ЕГЭ. И это, на мой взгляд, будет гуманизировать сложившуюся систему. Уверен, что технически это через несколько лет станет возможно и будет применяться», – заявил Кузьминов в интервью «Известиям» .
Кузьминов прямо признается, что «предлагает этот проект Правительству» (то есть занимается его лоббированием), при этом пока довольно осторожно высказываясь о цифровом портфолио как дополнении к ЕГЭ. Однако его близкий единомышленник, член наблюдательного совета при ВШЭ, каким-то боком попавший и в координационный совет по развитию образования при Минпросвете, президент «Сбера» Герман Греф на марафоне «Новое знание» был более откровенен:
«Думаю, что в течение пяти лет можно будет отходить от экзаменов. Как только вот такие интегрированные платформы будут внедрены в образование, а я вижу, что сегодня это делается в десятках стран, думаю, что серьезно изменится и процесс обучения, и процесс проверки знаний. Он будет абсолютно другим. Но сегодня его выбросить нельзя, потому что не готова альтернатива. Сначала наша платформа должна быть апробирована, потом она должна показать свою эффективность, а затем можно говорить об отмене ЕГЭ и других экзаменов», – рассказал Греф студентам о ближайших планах цифровых евангелистов.
То есть после апробирования цифровое портфолио (вместе с обучением на цифровой платформе с нейросетью) полностью заменит все традиционные способы оценки полученных знаний и станет единственным «кодом доступа» в университет. Если кто-то считает, что «реформы» Кузьминова сотоварищи подняли наше образование на невиданные высоты – пожалуйста, можете поддержать его с Грефом инициативу…
Но пока главное для форсайтщиков – продавить цифровой профиль ученика в каждой отдельно взятой школе и обставить это дело как одобренное родителями. Учитывая внимание родительского сообщества к данной теме, цифровизаторы поздно вечером 8 июня после приведенной нами информации от «Коммерсанта» показательно откатили назад.
«Вести ли такое цифровое портфолио или продолжать его вести в аналоговом виде, то есть накапливать бумажные дипломы, - это опять-таки решение семьи. Никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется. Семья должна определять, какие достижения ребенка должны быть внесены в портфолио.
Мы говорим фактически о сервисе оцифровки тех результатов, которые есть у наших ребят. Ведь на самом деле при переходе из школы в школу, при переезде из региона в регион, при поступлении в высшие учебные заведения было бы удобно иметь подборку всех достижений ребенка, а мы сейчас говорим о позитивных результатах, < . . . > в цифровом виде. Мы говорим про то, что можно создать такой удобный для семьи сервис, в котором бы фиксировались, отмечались результаты учащихся», – сообщил накануне директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвета Павел Кузьмин в эфире телеканала «Россия-24» .
В среду, 9 июня, очередное заявление пресс-службы Минпросвета сводилось к тем же тезисам, что и реплика Кузьмина: дескать, все будет исключительно с согласия ребенка и семьи, все это будет доступно только определенному количеству организаций, все делается ради нашего удобства, и вообще - якобы родительское сообщество давно ждет подобный сервис.
«Так называемая «копилка достижений» школьников в цифровом виде по аналогии с цифровыми профилями других сфер может облегчить и автоматизировать многие процессы в сфере образования, Подобные сервисы существуют давно, востребованы родительским сообществом, однако разрознены и не предоставляют возможность свести все в целостную единую картину успехов ребенка.
Любые данные в портфолио должны быть верифицированы, размещены исключительно с согласия ребенка и семьи, доступны только определенному количеству организаций, например, вузам. При этом вся информация, попадающая в федеральную базу, должна быть деперсонифицирована. Вопросы защиты данных здесь первостепенны»,
– цитирует РГ пресс-службу Минпросвета .
Насчет защищенности любой базы данных – лучше бы, право, в Минпросвете промолчали, ибо совершенно понятно, что по сравнению с хранением бумажных подтверждений конкретного ученика в доме у родителей, создание единого федерального реестра таких сведений о школьниках по определению несет огромные риски личной и национальной безопасности. Мошенники-авантюристы, и какие-нибудь нелегальные «охотники за талантами», и иностранные спецлужбы, разумеется, будут счастливы ознакомиться с такой сводной базой школьников РФ, где будут указаны все сильные и слабые стороны представителей нашего нового поколения. И разумеется, в тех же министерствах ранее не раз отмечали, что цифровое портфолио будет открыто частникам – то есть потенциальным работодателям «человеческого капитала», а не только вузам. И в рамках постановления Правительства о внедрении ЦОС допускается снабжение сведениями об успеваемости, интересах и склонностях детей в том числе и частников – производителей «образовательного контента», о какой защищенности тут можно говорить?
Можно предположить – если наличие цифрового портфолио упростит процесс поступления в вузы его обладателям, то его отсутствие наверняка усложнит этот же процесс. Вот вам и очередной инструмент дискриминации отказников, коих в будущем легко придумать множество – при устройстве на работу, поступлении в аспирантуру и т.д. Так что если уж в министерствах вспомнили о правах граждан и о добровольности подобных «инноваций», долг сознательных граждан – никогда не дать им об этом забыть, не допустить внедрение предтечи социального рейтинга «личных достижений» и инструмента сегрегации в нашем государстве! На стороне родителей и всех здравомыслящих граждан в этом противостоянии все те же правовые аргументы: неприкосновенность частной жизни, недопустимость обработки ПД гражданина без его согласия, незаконность любых экспериментов без согласия подопытного по Конституции РФ.
Эксперты Общественного уполномоченного по защите семьи разработали стратегию правового противостояния цифровизации образования и тотальной электронной слежке, которая содержит подробные разъяснения по диалогу с властями, администрацией школы, а также образцы заявлений в защиту прав и интересов обучающихся и их родителей (там есть в т.ч. и образец отказа от обработки всех ПД ). Свободу воли у нас пока никто не отбирал, от активности и массовости противостояния напору глобалистов зависит будущее нашей страны. Призываем всех патриотов своего Отечества помнить об этом и общими усилиями будить всех своих друзей и знакомых.
РИА Катюша
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