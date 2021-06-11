«Цифровой профиль ученика» почти готов: Минпросвет и Минцифры готовятся начать сегрегацию и ранжирование детей под заверения о добровольности



Глобалисты в Правительстве и близких к власти институтах социальной инженерии всеми правдами и неправдами пытаются поставить на конвейер сбор подробных сведений об успеваемости и особых способностях российских детей (речь идет как об учебной, так и о внеучебной информации) с целью их последующей сегрегации, контроля и управления на протяжении всей жизни. При этом конституционные права учеников и их родителей, как обычно, отходят на второй план на фоне «хотелок» цифровизаторов. Во вторник, 8 июня, было объявлено о разработке проекта «цифрового профиля обучающегося» в недрах Минпросвета и Минцифры, причем отмечалось, что электронное досье будут заводить в обязательном порядке при первом обращении за образовательной «услугой». Чиновники тут же попытались отыграть назад, но, если разобраться в деталях, – к ним уже нет никакого доверия. Тем более что на практике в ряде школ такой сбор данных уже ведется. И не только в школах, но и в детских садиках



Хотя представитель Минпросвета в эфире федерального канала частично опроверг информацию «Коммерсанта», заявив, что «никакого единого обязательного цифрового портфолио для каждого ребенка не планируется», верится чиновной братии с трудом.