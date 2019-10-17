Матери против Минтруда: Женщины с детьми отстаивают своё право на подработку в декрете

Министерство труда и социальной защиты населения, несмотря на своё говорящее название, выбрало позицию не защиты, а нападения. В ведомстве Максима Топилина предложили оставить женщин, которые имеют наглость работать в декретном отпуске, без пособий. Такой законопроект опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребёнком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребёнком. В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребёнком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком прекращается,

– говорится в тексте федерального закона.

Фото: Lolostock / Shutterstock.com

Возникает вопрос: как будут ловить за руку родительниц-нарушительниц, которые имеют наглость между кормлением бегать на работу? В дверь будут стучаться соцработники и проверять, не сидит ли с ребёнком бабушка?

Мы против данного законопроекта. Ни одна мать по своему желанию не оставит своего маленького ребёнка и не выйдет на работу! Эти меры вынужденны для любой семьи! Ипотека, квартплата, налоги, питание, лекарства и т.п.

Впрочем, те, кого законопроект напрямую касается, не стали ждать разъяснений, а опубликовали петицию на сайте Change.org

– говорится в тексте петиции, опубликованном жительницей Железногорска Екатериной Котляровой.

«Многие матери и члены их семей просто не имеют финансовой возможности полноценно осуществлять уход за ребёнком! Поэтому требуем отмены внесения законопроекта о получении пособия по уходу за ребёнком работающему, застрахованному лицу».

Чего добивается наша политическая верхушка? Рождаемость в России и так устремлена в сторону плинтуса, а, по пессимистичному докладу ООН, к 2050 году в нашей стране останется 100 миллионов человек. На 47 миллионов меньше, чем сейчас. Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев заявил: государство должно поставить народосбережение во главу угла.

«Страна должна осознать, что мы стоим практически у грани демографической катастрофы, – отмечает Константин Малофеев. – Государство должно поставить народосбережение, не просто демографию, а народосбережение, направленное на улучшение жизни народа, направленное на увеличение численности населения, во главу угла. Очень важно, чтобы при принятии любых правительственных решений, при рассмотрении любых законов мы смотрели, какой эффект это даст для народосбережения. И только в таком случае мы можем улучшить ситуацию».

Фото: ikrolevetc / Shutterstock.com

Думали ли о народосбережении, когда писали поправки в закон, запрещающий получать пособие работающим матерям? Большой вопрос. Независимый эксперт-демограф Алексей Ракша уверен: нужно не сокращать траты на социальную сферу, а наоборот, увеличивать. В частности, улучшению рождаемости поможет материнский капитал на третьего ребёнка в размере одного миллиона рублей.

Я считал, это примерно может дать нам около 150-200 новых рождений каждый год. Если мы объявим миллион рублей на третьего ребенка, у нас рождаемость и вторых детей подрастет немного и немножечко совсем первых.

– рассказывает Алексей Ракша.

Остаётся надеяться, что чиновники одумаются и отзовут законопроект о работающих матерях. А вместо этого сядут за стол и пропишут долгосрочную программу, направленную на повышение рождаемости. Это не просто экономический вопрос. Это вопрос национальной безопасности.