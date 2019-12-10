Права беременной в роддоме

Нарушение прав женщины в родильном доме – актуальная тема для споров. Статистикой отмечено значительное увеличение за последнее время правовых нарушений, особенно в части медицины.

У современной будущей мамы возникает ряд вопросов, касающихся отношения к ней медицинского персонала, разобравшись в которых, можно не бояться появления ребенка на свет.

Права беременной до родов

Женщина в «положении» может самостоятельно выбрать роддом, врача. Даже независимо от прописки ее обязаны принять.

Это регламентируется Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ(далее по тексту ФЗ №323-ФЗ), а именно статья №30;

также приказ Минздравсоцразвития России № 808н от 02.10.2009г. «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи».

Если возникли страхи по поводу бесплатной медицины, то следует помнить о существовании платных родов. Роженица может заключить договор, в котором будут прописаны все нюансы проведения процедуры, начиная от конкретного акушера до условий нахождения в палате.

✅ Если пациентка будет рожать в общем порядке, то требовать оплату госпитализации не должны, а если подписан договор на платные роды, то этот нюанс будет в нем прописан.

Следующим непонятным вопросом может оказаться нахождение родственников пациентки в роддоме. Существует понятие « партнерские (совместные) роды », при которых роженица может пригласить родственников увидеть появление ребенка на свет: мужа, родителей и т.д., но не все родильные дома подготовили для этого условия – родильный бокс и взятие анализов у присутствующих (регламентируется пунктом 2 статьи №51 закона № 323-ФЗ).

Права беременной во время родов

В момент наступления схваток врачи будут совершать типовые манипуляции: бритье промежности, клизма, капельница.

Пациентка может отказаться от бритья (если нет диагноза «педикулез»), также клизма ставится по желанию пациентки, а при поступлении в роддом она может письменно отказаться от прививок.

Права беременной после родов

Зачастую ребенка, после рождения, помещают в специальную комнату отдельно от матери, но новоиспеченная мама может потребовать приложить свое чадо к груди сразу после рождения, а затем, при быстром восстановлении, отказаться от докорма и по необходимости кормить малыша грудным молоком.

✅Новоиспеченной матери следует помнить о понятии врачебной тайны – информация о здоровье матери и ее ребенке конфиденциальна, врач не имеет права ее разглашать, это регламентируется законом № 323-ФЗ, статья №13.

Здоровье будущей мамы в ее руках, она должна знать о своих возможностях и не забывать, что можно согласиться либо отказаться от медицинских манипуляций, госпитализации, обследований и анализов.