Вряд ли он сам об этом скажет. Как научить ребенка не молчать об издевательствах в школе

Дети становятся старше и все меньше посвящают взрослых в свою жизнь. На вопрос «Как дела в классе?» родители порой получают односложный ответ. И это повод задуматься: все ли в порядке у ребенка, не обижают ли его сверстники? Эксперты рассказали Huffpost, как создать доверительные отношения с детьми и уберечь их от школьной травли.

Важно знать, что происходит в жизни ребенка, пока вас нет рядом. В первую очередь потому, что один из пяти детей признается, что над ним издевались в школе. Это может начаться в начальных классах или значительно позже. И когда ваш сын или дочь столкнутся с травлей, они вряд ли скажут вам: «Мама, меня все время дразнят в школе». Исследования показывают, что от 25% до 60% детей обижают в школе, но они не сообщают об этом родителям или учителям.

Эксперты рассказали, как поговорить с ребенком, чтобы выяснить, не переживает ли он серьезные проблемы. Например, травлю.

1. Общайтесь с детьми и обсуждайте, как прошел их день

— Создайте фундамент ваших доверительных отношений. Как можно раньше начните обсуждать с детьми их отношения со сверстниками в целом, — говорит Аманда Никерсон, директор центра по борьбе с травлей в Университете Буффало. — Вы же не хотите начинать разговор со слов: «Тебя никто не обижает? А ты видел, как дразнят кого-то другого?»

Вместо этого разговаривайте с ребенком о том, как он ладит с другими детьми. Спрашивайте, с кем они играют, интересуйтесь их жизнью. Вопросы могут быть простыми: с кем ты играл сегодня? Что тебе больше всего понравилось? Какие поступки других детей тебе не нравятся?

— Вы будете постоянно слышать, что происходит с вашими детьми, — говорит Никерсон. — Если ребенок попадет в беду, вы поймете, что это произошло, и сумеете выяснить, что именно случилось.

Аманда Никерсон подчеркивает: важно понимать разницу между обычным конфликтом и травлей. Первое — это разногласие, пусть порой и яростное. Сверстники могут выражать свои взгляды и не совпадать в них. Травля — это агрессивное и повторяющееся поведение, которое включает в себя реальный или предполагаемый дисбаланс сил.

Если ребенок с детства будет доверять вам, то такие беседы войдут у него в привычку.

Однако если у вас есть повод подозревать, что над ребенком издеваются в школе, то нужно задать ему более прямые вопросы. Что должно насторожить? Например, у него резко изменилось поведение, он подавленный, у него есть мелкие травмы, которые он никак не может объяснить. В таком случае спросите сына или дочь: кто-то обижает тебя? Они делают это нарочно? Это случалось раньше? Конечно, также стоит поговорить об этом с учителями.

2. Изучите вместе книги, фильмы и телепередачи о травле

В последнее десятилетие появилось много кино, мультфильмов и телепередач для детей младшего возраста, в которых затронута тема школьных издевательств. Совместный просмотр или чтение могут подтолкнуть вашего ребенка к беседе на эту сложную тему.

Аманда Никерсон рекомендует посмотреть с детьми младшего возраста специальные выпуски «Улицы Сезам». Также она упоминает, что есть множество детских книг, которые рассказывают о конфликтах на детской площадке и о том, как быть добрым и отзывчивым другом.

Мультфильмы и истории, в которых речь не идет о травле, тоже могут вам помочь. Если один персонаж обижает другого, то на его примере вы можете обсудить, как не стоит вести себя с другими детьми. А также начать с ребенком беседу о его собственном опыте общения со сверстниками.

— Возможно, родители напрямую спрашивают детей об их школьных проблемах, — говорит Никерсон. — Но и этот способ будет вам полезен. Чем больше вы будете общаться — по поводу и без — тем прочнее станут ваши отношения. Дети будут охотнее рассказывать вам о своих проблемах.

3. Используйте разное время для общения

Где и когда начать откровенный и прямой разговор с ребенком? Время и место порой имеет решающее значение. Аманда Никерсон считает, что некоторые дети не готовы рассказывать вам о своих проблемах сразу после школы — они слишком напряжены. Им сначала нужно расслабиться и прийти в себя. Поэтому задавать вопросы с порога — плохая идея.

Иногда помогает совместная поездка.

— В дороге мои дети рассказывают больше. Я думаю, это происходит потому, что они не могут выйти из машины, — шутит Аманда Никерсон. — Но это не всем подходит. Лучше во время разговора смотреть друг другу в глаза. Когда вы ведете автомобиль, это невозможно.

Некоторые родители предпочитают обсуждать с ребенком прошедший день перед сном, когда он чувствует себя в покое и безопасности. Другие дают детям тетрадь, в которой те пишут любые вопросы или комментарии, которые им неловко произнести вслух. Все эти способы хороши — пробуйте их, чтобы найти то, что подойдет именно вам.

Дети часто сами хотят поговорить с нами о том, что с ними происходит. Но мы ведь иногда их не спрашиваем.

Источник: The Huffpost

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