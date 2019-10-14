Сколиоз, ожирение и даже инсульт. Какие диагнозы сегодня ставят школьникам

У большинства современных детей и подростков диагностируют по 2-3 хронических заболевания. Однако только 45% родителей школьников озабочены тем, что школа подрывает здоровье их детей.

ИД «Аргументы и факты» в рамках акции «Здоровая нация» провел семинар «Здоровье в школе» в Курске.

Следим за осанкой

«Третья часть школьников региона страдают нарушениями питания, — отметила заведующая отделом профилактики центра Ольга Бугрова. — У 17 процентов детей имеют место повышенная масса тела и у шести процентов — ожирение. Причем, на ранних стадиях сложно понять: это от переедания или метаболический синдром. В последнем случае на спине образуется так называемый «бычий горб», синие растяжки на животе, расшатана нервная система».

В младших классах лишний вес — в основном проблема мальчиков, у девочек, напротив, гораздо чаще встречается чрезмерная худоба. В старших классах девочки постепенно догоняют мальчиков по полноте. В целом ситуация по заболеваниям пищеварительной системы в регионе хуже, чем в среднем по России.

«В средних классах на первый план выходят проблемы с осанкой, — рассказывает врач-методист центра Олег Харланов. — Плохая осанка затрудняет дыхание и кровообращение. У ребёнка снижаются окислительные процессы в организме, а это автоматически ведёт к тому, что человек быстрее устаёт как во время физической, так и во время умственной работы. Плохая осанка может довести ребёнка до близорукости или остеохондроза».

Специалисты центра профилактики посоветовали педагогам приглашать на родительские собрания учителей физкультуры, которые напомнят мамам и папам о важности физической культуры и старой доброй зарядки.

Бережём глаза

Обратили внимание медики на проблему развития близорукости. Этот недуг развивается у школьников не только от большой нагрузки на глаза, но и чтения при плохом освещении в неправильной позе. Плохо на зрении сказывается чтение в транспорте, когда трясёт и глаз вынужден каждую минуту подстраивать свою оптическую систему под новое положение.

Ослаблению зрения способствует и продолжительная работа за компьютером. Это связано с тем, что глаза воспринимают на мониторе множественные точки, а не сплошное изображение, кроме того, монитор постоянно мерцает, что ещё больше увеличивает утомление глаз.

К сожалению, всё чаще у школьников региона выявляются заболевания, которым в большей степени подвержены взрослые: патологии репродуктивной системы, новообразования и даже артериальная гипертензия. За последние несколько лет в Курске зафиксировано два случая инсульта у старшеклассников при сдаче ЕГЭ. В связи с этим специалисты советуют родителям регулярно измерять давление ребёнку, если он жалуется на головные боли.

Есть и хорошие новости. Число детей и подростков, употребляющих алкоголь, в нашем регионе идёт на спад. Однако при том, что абсолютно здоровых детей сегодня немного, к сожалению, уходят в прошлое медицинские кабинеты при учебных заведениях.