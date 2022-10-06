«Сделай себя сам»: как научить ребенка добиваться поставленных целей

Целеустремленность, это очень важное качество взрослого человека. Благодаря ей становятся доступны такие понятия, как счастье от своих усилий, радость победы, гордость за себя. Но приобретать данное качество во взрослом возрасте значительно сложнее, чем в детстве.

Любая мать хочет, чтобы ее малыш вырос полноценным и счастливым человеком, поэтому так важно привить ему умение добиваться поставленных целей с раннего возраста.

Как правильно учить ребенка целеустремленности?

Уже созревшим личностям понятно, что означает умение добиваться своих целей и зачем это необходимо. Если говорить о ребенке, то это молодой несформированный ум, который не понимает, зачем ему нужен такой навык.

Поэтому если чадо отказывается реагировать на уговоры родителей учиться, то крики, наказания и угрозы не помогут.

Малыш просто не заинтересован в силу непонимания, чем ему это полезно.

Вырастить сына или дочь, умеющими достигать своих целей не так просто, ведь придется и самостоятельно приложить достаточно усилий. Начинать всегда надо с себя, и только потом параллельно использовать другие техники влияния на ребенка.

1. Пример родителей очень важен

Дети всегда будут копировать родителей. Значит нужно на собственном примере показать ему, свое желание добиваться целей.

Можно рассказать о своих мечтах и желаниях, а затем посвящать чадо в этапы их достижения.

2. Развитие навыка действовать ради желаемого

Например, ребенок хочет какую-либо игрушку. Мама может купить ее просто так, подарить на праздник и т.д. А можно сказать сыну или дочери, что для ее приобретения придется потрудиться.

Пусть для получения желаемого сначала будет произведена уборка в своей комнате, достижение определенных результатов в учебе или помощь бабушке на даче.

3. Целеустремленность – это терпение

Для достижения цели важно не бросать дела на полпути, чему тоже нужно обучить незрелый ум.

Похвала на всех этапах действий в сторону мечты, красочная мотивация результатом отличные помощники. Дети должны получать поддержку от мамы и папы.

4. Секции и кружки важный элемент воспитания

Во-первых, в спорте и творческих кружках предусматриваются различные соревнования, что само по себе вызывает желание добиться победы.

Во-вторых, опытные тренеры и педагоги, зачастую лучше знают какой подход найти к ученику, в отличие от неопытных молодых родителей.

Немаловажно рассказать, как правильно составлять план маленьких действий на пути к большой мечте.

Но маме следует понимать, заставлять чадо бессмысленно, лучше подавать знания в форме игры и заинтересовывать. Только так ребенок включится в суть, осознает смысл и ценность целеустремленности, а затем полностью усвоит это качество.