Разоблачение электронной школы: родители должны знать правду





На фоне молчания федеральных СМИ родительская общественность Москвы продолжает бить тревогу в соцсетях, писать коллективные письма и обращения в министерства и ведомства, проводить круглые столы с привлечением профильных специалистов для объективного, экспертного освещения вводимых деструктивных новшеств в системе образования, писать подробные аналитические статьи в различных СМИ.

Несмотря на многочисленные факты, уже озвученные Роспотребнадзором, заявления и исследования российских ученых (подробнее об этом – см. наш предыдущий материал по МЭШ ), до сих пор отсутствует обоснование безвредности создаваемой по всей России новой цифровой учебной среды, не инициированы и не проведены необходимые расширенные профильные медицинские исследования по влиянию на детей новых программно-аппаратных и технологических инициатив в сфере образования. Эксперты Гражданского комитета возрождения образования и науки направили министру просвещения Ольге Васильевой открытое обращение с просьбой прислушаться к аргументам родителей и ученыхКак выяснилось, почти полтора года назад Департамент образования Москвы выделил Первому медуниверситету им. Сеченова грант в размере 2 млн. рублей на подробный анализ и отчет по теме «Влияние интерактивных методов обучения на здоровье школьников» (приказ ДОгМ от 8 июня 2018 г. № 239). Что же сегодня известно о результатах освоения этого гранта? Есть хотя бы промежуточные результаты – к каким выводам пришли эксперты-медики? Увы, такой информации в открытом доступе нет, либо эти результаты скрываются (не афишируются) от родительской общественности намеренно.Кроме того, как следует доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году» , Таким образом, в докладе прямым текстом сообщается о том, что СанПиНы для интерактивных досок (ЖК-панелей) уже научно обоснованы, а родители, учители и дети об этом ни сном, ни духом! Как не уточняют для нас и подробности «новых знаний о рисках для здоровья детей» (можно только догадываться из текста, что речь идет об угрозах слуху и зрению), обучающихся в электронной школе. Если Минпросвет продолжает водить родителей за нос, постоянно обещая комплексные исследования МЭШ/РЭШ с привлечением спецов из РАН, может, хотя бы спецы из Роспотребнадзора вскоре дадут вразумительный ответ о конкретных результатах проведенных научных исследований? Гражданский комитет возрождения образования и науки (ГК Воин) направил официальный запрос министру просвещения на эту тему.Далее, у родительской общественности остается очень много вопросов к ДОгМ и Минпросвету, которые до сих пор документально и публично не подтвердили и не опровергли информацию о наличии либо отсутствии на закупленных в колоссальном количестве сенсорных электронных ЖК-панелей пульсации яркости (интерактивная доска – диагональ 2 м 18 см), о наличии либо отсутствии опасного для здоровья человека нагрева экранной плоскости интерактивных досок при их работе (классных электронных «досок»), о наличии либо отсутствии негативного воздействия на здоровье от светодиодной подсветки в интерактивных досках. Вкратце попробуем разобрать, почему все эти параметры имеют большое влияние на здоровье человека.В интернете можно найти, в частности, подробное исследование радиофизика, кандидата ф.-м. наук Антона Шаракшанэ под названием «Пульсации яркости: факты, механизмы и нормы», в котором представлены данные по пульсации яркости светодиодной подсветки различных ЖК-дисплеев. Так, перед измерениями для статистики яркость мониторов и экранов смартфонов были выставлены на 50%. Результаты оказались просто катастрофические – в зеленую и даже в желтую зону попала лишь незначительная доля экземпляров. У части экранов основная гармоника была на частоте менее 70 Гц, что по данным IEEE приводит к выраженным недомоганиям, головным болям и т.д.Также необходимо учитывать, что одновременно два пульсирующие (по яркости) на разной частоте источника (например, включенная по центру класса огромная интерактивная доска и работающий планшет или ноутбук на парте учащегося) могут нанести повышенный вред. Ведь на нервную систему (да и на сам зрительный аппарат) обучающихся одновременно будут воздействовать две частоты пульсаций яркости разной интенсивности, что провоцирует быстрое перенапряжение, усталость, вялость и апатию.Степень температурного нагрева экранной плоскости интерактивных досок на закупленных новых и старых моделях также не известна. В случае подтверждения наличия нагрева экранной плоскости ЖК-дисплеев – это может являться неустранимым потребительским недостатком (дефектом) с точки зрения постоянного или многолетнего использования в учебном процессе. Так, технологически подсветка жидкокристаллической матрицы осуществляется с помощью светодиодов, при работе которых происходит их сильный нагрев, в результате нагревается электронная плоскость экрана. Дети, сидящие на первой парте среднего ряда в непосредственной близости от электронной плоскости экрана, попадают в зону теплового (инфракрасного) излучения или воздействия (напомним, греющаяся электронная плоскость очень большая – диагональ 2 м 18 см).Прогретый воздух от электронного сенсорного дисплея выдувается наружу, создавая возле первой парты среднего ряда зону повышенной температурной нагрузки и сухости воздуха. Инфракрасное (тепловое) излучение от нагретой громадной электронной плоскости экрана воспринимается как ощущение тепла (для светодиодов экранная плоскость работает как радиатор охлаждения). Есть значительный риск того, что системное воздействие данного фактора приведет к «подсушиванию» слезной пленки на роговице глаза детей и может вызывать синдром «сухого глаза». Согласно материалам конференции «Лечение заболеваний глазной поверхности – оптимизация и новые перспективы», одним из факторов развития данного заболевания называется глазной «офисный» синдром (работа за экраном монитора – недостаточность мигательных движений в условиях сухого воздуха, в т.ч. наличие теплового излучения). А мы сейчас говорим не о взрослых офисных клерках, а о школьниках начальных классов!И наконец, светодиодная (LED) подсветка также может являться источником вредного видимого синего света. В отличие от ультрафиолета синий свет является видимым. Название «синий свет» в сущности является упрощенным, поскольку оно охватывает световые волны начиная от фиолетового диапазона (380-420 нм) до собственно синего (420-500 нм). Экраны интерактивных досок с диагональю 86 дюймов оборудованы 4 мм закаленным стеком. Документально не доказано наличие либо отсутствие специализированных фильтров, препятствующих распространению синего света на этих закупленных в огромных количествах ЖК-панелях. Свет, излучаемый светодиодными лампами (светодиодной подсветкой монитора), состоит, в том числе из синего и фиолетового цветов видимого спектра. И непрерывный взгляд на протяжении длительного многолетнего – 10 лет (!) обучения детей на этот свет несет в себе очевидные риски негативного влияния на сетчатку глаз.Фактически детей в школе системно и насильственно заставляют делать то, что не предусмотрено самой природой – человеческий глаз приспособлен для восприятия отраженного света (!) и, причем с совсем другим спектром. Он очень плохо адаптируется к продолжительному прямому взгляду на источник света. А ЖК-монитор является не только источником света, но и в том числе источником света видимого вредного синего света. Многолетний прямой взгляд на источник освещения ведет к «выгоранию» сетчатки (утомлению «палочек» и «колбочек» и т.д.). Особенно сильно это проявляется при чтении книг со светящегося экрана или работе с текстом. Именно поэтому во всех классических моделях электронных книг, экраны которых работают на базе технологии «электронных чернил» (e-ink, аналог светоотражающего экрана), регулировка яркости и контрастности экрана отсутствует в принципе. Но лоббистам МЭШ, как мы в очередной раз убеждаемся, на такие значимые для здоровья детей моменты просто наплевать.Вредное воздействие синего света на сетчатку было впервые доказано в разнообразных исследованиях на животных. Воздействуя на обезьян большими дозами синего света, исследователи Харверт и Перлинг (Harwerth & Pereling) установили в 1971 году, что это приводит к продолжительной утрате спектральной чувствительности в синем диапазоне, возникающей из-за повреждений сетчатки. В 1980-е годы эти результаты были подтверждены другими учеными, которые обнаружили, что воздействие синим светом приводит к образованию фотохимических повреждений сетчатки, в особенности ее пигментного эпителия и фоторецепторов. В 1988 году в опытах на приматах Янг (Young) установил взаимосвязь между спектральным составом излучения и риском возникновения повреждений сетчатки. Он продемонстрировал, что достигающие сетчатки различные компоненты спектра излучения опасны в разной степени, а риск поражения экспоненциально возрастает с увеличением энергии фотонов.Есть и современные аналогичные исследования – так, группа ученых под руководством доктора Селии Санчес Рамос из Испании, исследовательницы, международно-признанного эксперта в области превентивной медицины, офтальмологии и офтальмометрии, экспериментально установила, что светодиодное излучение повреждает клетки сетчатки у грызунов, пагубно влияя на зрение.Чтобы имитировать регулярное воздействие цифровых устройств реального мира, ученые окружили клетки животных планшетами (в рамках экспериментального проекта МЭШ школьников также пытаются окружить планшетами или ноутбуками, с акцентом их взгляда на центральный монитор диагональю 2 м 18 см), держа их включенными в дневное и ночное время. Исследователям хватило трехмесячного (!) эксперимента, чтобы зафиксировать, гибель 23% световоспринимающих клеток у грызунов, испытавших воздействие светодиодного излучения без защитного экрана. Синий свет оказался очень мощным негативным фактором, повреждающим сетчатку глаза. А в случае с нашими детьми эксперимент МЭШ/РЭШ может длиться не три месяца, а вообще бессрочно – с плавным перетеканием в вуз и далее на место трудоустройства!Нельзя не упомянуть и о вероятных проблемах со здоровьем у школьников, постоянно смотрящих на интерактивные доски, в зависимости от их расположения в классе. Так, дети, находящиеся на первой парте среднего ряда, вынуждены постоянно поднимать или «задирать» головы, ведь электронная панель расположена намного выше их горизонта зрения. А в связи с тем, что информации на электронной сенсорной ЖК-панели во много раз больше, чем на обычной классической школьной доске, и смотреть на нее приходится гораздо дольше. Постоянное многолетнее «задирание» головы увеличивает риски деформации шейного отдела позвоночника у детей, сидящих на первой парте среднего ряда. Также данное неестественное (противоестественное) положение создает существенную нагрузку на их постоянно «задранные» и без того больные глаза, причем данная поза носит регулярный характер. Это просто неудобно – смотреть на монитор снизу, когда взгляд глаз постоянно приподнят вверх. Также это приводит к нарушению кровообращения мышц, обеспечивающих движение глазных яблок, вероятно, может негативно сказываться на внутриглазном давлении. И наконец, такое многолетнее почти ежедневное издевательство над глазами может привести к нарушению аккомодации – способности хрусталика изменять свою форму, что обеспечивает фокусировку на предметах, находящихся на разном расстоянии от человека. Пристальная фокусировка и концентрация внимания на одном предмете, на долгое время и на достаточно близком расстоянии вызывает перенапряжение аккомодационных мышц. Последствия этого расстройства – близорукость и дальнозоркость.Парадокс, но на фоне демонстративного равнодушия к здоровью детей со стороны чиновников-внедрителей МЭШ/РЭШ, медицинские исследования констатируют: динамика нарушений зрения у школьников с каждым годом бьет все рекорды. К примеру, первичный скрининг, проведенный волонтерами-медиками в рамках Федеральной программы по мониторингу и профилактике ухудшения зрения у школьников в 2018 году, показал: 45% школьников Москвы имеют сниженную остроту зрения (!), а у 10% учащихся наблюдаются изменения характера зрения.А вот еще одно важное открытие, которое сделали эксперты «Катюши» и Гражданского комитета возрождения образования и науки. Давайте взглянем на СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:По сути, данный обязательный к соблюдению норматив полностью перечеркивает возможность использования огромных широкоформатных интерактивных досок, т.к. световой поток, исходящий от их экранов, конкурирует со световым потоком от осветительных приборов, находящихся на потолке класса. При чем конкретные цифры нетрудно инструментально проверить и сопоставить. Детей в учебных классах, особенно находящихся на первой парте среднего ряда, освещают источники света различной природы излучения.***После всего вышеизложенного напрашиваются самые неутешительные выводы. Конечно, данное исследование – это не работа сертифицированных центров независимых экспертиз с профильными специалистами с учебными степенями, хотя все наши первоисточники указаны и находятся в открытом доступе. Но коль скоро ответственные за наше здоровье лица сами не торопятся проводить экспертизы по МЭШ и/или не желают оглашать их результаты, кто еще будет это делать?Повсеместное использование интерактивных досок в образовательном процессе сопряжено с обоснованными, как будто умышленно созданными рисками снижения качественных характеристик здоровья обучающихся, в том числе их зрения. В случае ухудшения зрения у детей в рамках данного эксперимента – кто будет нести ответственность? Естественно, лечить детей будут родители, причем есть серьезный риск, что в результате приобретенных заболеваний органов зрения дети будут страдать всю оставшуюся жизнь. У форсайтщиков-трансгуманистов нет никакого права ставить подобные эксперименты на наших детях!Каким образом могла быть осуществлена массовая закупка данных гаджетов, без предварительных многопрофильных исследований рисков? Правоохранительным органам необходимо провести проверку на предмет конкретных управленческих действий (приказов, распоряжений) ответственных должностных лиц, выявить и наказать виновных.Реализация крайне сомнительной (мягко говоря) концепции по предельно плотному наполнению учебных классов всевозможной электроникой (в том числе – с сильным электромагнитным излучением) предполагает создание максимальной канцерогенной среды обитания (!) для обучающихся и влечет для них обоснованные риски возникновения физических и психических дисфункций. Научные обоснования системы рисков новой учебной среды для обучающихся умышленно не прорабатываются! Игнорируется не только здравая логика принятия административно-распорядительных решений, но и требования действующего федерального законодательства. Так, сначала должны проводиться всесторонние профильные исследования, проводиться междисциплинарный научный анализ исследований, затем должны прорабатываться риски, связанные с необходимостью обеспечения здоровья обучающихся, и только после этого можно давать команду на закупку иностранной электроники.В случае с электронной школой все происходит ровно наоборот. Сначала закупаются многочисленные партии иностранной электроники на многие миллиарды бюджетных денег, принимаются управленческие решения по максимально плотному наполнению этой сомнительной иностранной электроникой учебных классов московских школ, а уже потом (в настоящее время) должностными лицами «обдумывается» (скорее всего, просто для вида) – а не вредно ли это? Очевидно, что детский организм во много раз более уязвим физически и психически по сравнению со взрослым.Вводимые деструктивные электронные «инновации» в образовании также не были обсуждены с родительской общественностью. На управляющих советах московских школ информация об опасности нововведений не обсуждалась, мнения родительской общественности не исследовались. Родители просто были поставлены перед фактом. Вместе с тем, согласно действующему федеральному законодательству, именно родители в первую очередь несут ответственность за физическое и психическое здоровье своих детей. И именно родители, в случае развития у детей заболеваний, будут их лечить.Мы подозреваем, что проведение соответствующих расширенных (всесторонних) исследований по влиянию электронной школы на физическое и психическое здоровье обучающихся умышленно саботируется чиновниками. Ведь проведение профильных экспертиз связано с огромными рисками потери имиджа проектами МЭШ/РЭШ, исчезновения наносного лоска их «технологичности и инновационности». Это неминуемо повлечет за собой снижение капитализации проекта, падение прибыльности вовлеченных в данные проекты бизнес-структур и лоббистов всех мастей. Не будем забывать, что траектория проекта предусматривает не только закупку иностранного оборудования, но и значительные финансовые траты на ежегодное инфраструктурное обслуживание электронной школы – и программной части, и по «железу». То есть речь идет о закрытии для ряда аффилированных лиц бездонной «инновационной» кормушки.Пока нет никаких расследований, публичных раскрытий данных о гигиенической безопасности МЭШ/РЭШ, призываем всех ответственных родителей обращаться в органы власти с заявлениями против цифровой школы (она же – «Цифровая образовательная среда» в рамках федерального нацпроекта «Образование») с заявлениями во все полномочные инстанции.Мы не должны оставаться в неведении, в роли молчаливых подопытных крыс для «реформаторов» образования, – и не будем молчать.Иван Ваганов, РИА Катюша