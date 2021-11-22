Держим себя в форме: как приготовить диетическую шаурму с курицей?

Раньше люди готовили строго по рецептам, и любые инновации в блюдах воспринимались с удивлением и неодобрением. Сегодня благодаря правильному подбору продуктов и ингредиентов возможно приготовить любые лакомства, которые будут диетическими и низкокалорийными. Диетическим может быть абсолютно любое блюдо, даже шаурма.
Каждый из нас привык, что это жирная и калорийная пища, но сегодня мы расскажем о рецепте приготовления диетической вариации этого блюда.
Если вы хотите съесть что-нибудь вкусненькое, но диетический рацион не позволяет превышать нормы калорий, этот рецепт станет вашим спасением. Ниже указан рецепт для приготовления пп шаурмы на две порции:
- Необходимо взять триста грамм филе курицы или индейки. Его нужно тщательно промыть и разрезать на не крупные кусочки. Далее их солят, перчат, добавляют одну столовую ложку оливкового масла и приправы. В таком маринаде мясо должно постоять пятнадцать минут. После этого его выкладывают на противень и запекают в духовке, пока мясо не будет готово. После приготовления курицу можно повторно нарезать на более мелкие кусочки.
- Для двух порций нужно взять столько же помидоров, которые моют и нарезают тонкими кружочками. Они должны добавить сочности и нежности блюду.
- На следующем этапе добавляется авокадо (1 шт.). Плод фрукта обязательно должен быть спелым. Его очищают от шкурки и косточек, и нарезают тонкими кусочками. В этом рецепте соус вовсе не используется. Авокадо вполне может заменить любой вид заправки.
- Белокочанную капусту в нашем блюде заменят листья салата. Их на две порции нужно четыре штуки. Листья промывают и нарезают, после чего добавляют к блюду.
- Традиционно для приготовления шаурмы используют тонкий лаваш. На него нужно выложить листья салата, курицу, помидоры и авокадо. После этого шаурму аккуратно сворачивают в рулет, и все — блюдо готово. Допускается немного термической обработки блюда на гриле.
Фото приготовленной диетической шаурмы с курицей
Как приготовить «правильный» соус для диетической шаурмы?
Если вы предпочитаете диетическую шаурму с соусом, то есть несколько вариантов пп заправки.
В традиционных рецептах шаурмы используют либо майонез, либо жирную сметану. В ста граммах майонеза более шестисот калорий, поэтому его крайне важно заменить на более легкие продукты. У сметаны калорийность почти в два раза ниже, но это тоже очень много. На самом деле есть много низкокалорийных замен для таких соусов. Например:
- Нежирная сметана — всего 115 калорий на 100 грамм, в целых три раза меньше калорий, чем в обычной сметане.
- Натуральный обезжиренный йогурт — около 57−60 калорий на 100 грамм. Это одна из самых любимых основ для пп соуса для шаурмы.
- Кефир — около 55 калорий в кисломолочном напитке с жирностью 2,5%, и всего 30 калорий в 1% кефире. Еще один вариант, когда хочется минимально убрать калорийность блюда.
Используя вышеуказанные ингредиенты, можно создавать различные комбинации диетических соусов для шаурмы. Импровизируя, вы можете создать собственные вариации соусов с использованием низкокалорийных ингредиентов.
Ниже вы можете ознакомиться с десятью вариантами низкокалорийных соусов для шаурмы.
- нежирная сметана+любая измельченная зелень+специи. Самый простой, но вместе с тем удачный вариант пп соуса для шаурмы.
- нежирный кефир+любая зелень+любимые специи.
- обезжиренный натуральный йогурт+измельченные листья шпината+специи.
- обезжиренный натуральный йогурт+50 грамм сыра фета+укроп. Для тех, кто не может обойтись без сыра. В 50 граммах феты содержится всего около 136 калорий, так что за фигуру можно не переживать.
- нежирная сметана+маринованные грибы+зелень+специи. Для тех, кто не может представить себе пп шаурму без грибов!
- натуральный йогурт+ горчица+оливковое масло+лимонный сок. И у вас получается настоящий домашний майонез с низкой калорийностью.
- натуральный йогурт+зеленый горошек+зеленый огурец. Все взбить в блендере до получения однородной массы.
- сыр тофу+ любая зелень+оливковое масло+любимые специи. Отличный вариант для тех, кто придерживается вегетарианского питания.
- кефир+авокадо+любая зелень+специи. Все взбить в блендере.
- натуральный йогурт+маринованный огурец+пару зубчиков чеснока. Все взбиваем до однородной массы, и получается идеальный и пикантный пп соус для шаурмы.
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