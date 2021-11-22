Держим себя в форме: как приготовить диетическую шаурму с курицей?

Раньше люди готовили строго по рецептам, и любые инновации в блюдах воспринимались с удивлением и неодобрением. Сегодня благодаря правильному подбору продуктов и ингредиентов возможно приготовить любые лакомства, которые будут диетическими и низкокалорийными. Диетическим может быть абсолютно любое блюдо, даже шаурма.

Каждый из нас привык, что это жирная и калорийная пища, но сегодня мы расскажем о рецепте приготовления диетической вариации этого блюда.

Рецепт приготовления диетической шаурмы с курицей в домашних условиях

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Если вы хотите съесть что-нибудь вкусненькое, но диетический рацион не позволяет превышать нормы калорий, этот рецепт станет вашим спасением. Ниже указан рецепт для приготовления пп шаурмы на две порции:

Необходимо взять триста грамм филе курицы или индейки. Его нужно тщательно промыть и разрезать на не крупные кусочки. Далее их солят, перчат, добавляют одну столовую ложку оливкового масла и приправы. В таком маринаде мясо должно постоять пятнадцать минут. После этого его выкладывают на противень и запекают в духовке, пока мясо не будет готово. После приготовления курицу можно повторно нарезать на более мелкие кусочки.

Для двух порций нужно взять столько же помидоров, которые моют и нарезают тонкими кружочками. Они должны добавить сочности и нежности блюду.

На следующем этапе добавляется авокадо (1 шт.). Плод фрукта обязательно должен быть спелым. Его очищают от шкурки и косточек, и нарезают тонкими кусочками. В этом рецепте соус вовсе не используется. Авокадо вполне может заменить любой вид заправки.

Белокочанную капусту в нашем блюде заменят листья салата. Их на две порции нужно четыре штуки. Листья промывают и нарезают, после чего добавляют к блюду.

Традиционно для приготовления шаурмы используют тонкий лаваш. На него нужно выложить листья салата, курицу, помидоры и авокадо. После этого шаурму аккуратно сворачивают в рулет, и все — блюдо готово. Допускается немного термической обработки блюда на гриле.

Фото приготовленной диетической шаурмы с курицей

Как приготовить «правильный» соус для диетической шаурмы?

Если вы предпочитаете диетическую шаурму с соусом, то есть несколько вариантов пп заправки.

В традиционных рецептах шаурмы используют либо майонез, либо жирную сметану. В ста граммах майонеза более шестисот калорий, поэтому его крайне важно заменить на более легкие продукты. У сметаны калорийность почти в два раза ниже, но это тоже очень много. На самом деле есть много низкокалорийных замен для таких соусов. Например:

Нежирная сметана — всего 115 калорий на 100 грамм, в целых три раза меньше калорий, чем в обычной сметане.

Натуральный обезжиренный йогурт — около 57−60 калорий на 100 грамм. Это одна из самых любимых основ для пп соуса для шаурмы.

Кефир — около 55 калорий в кисломолочном напитке с жирностью 2,5%, и всего 30 калорий в 1% кефире. Еще один вариант, когда хочется минимально убрать калорийность блюда.

Используя вышеуказанные ингредиенты, можно создавать различные комбинации диетических соусов для шаурмы. Импровизируя, вы можете создать собственные вариации соусов с использованием низкокалорийных ингредиентов.

Ниже вы можете ознакомиться с десятью вариантами низкокалорийных соусов для шаурмы.