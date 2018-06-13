Болезнь грязного бассейна. Есть ли эффективный способ защиты от ротавируса?

Практически каждый ребёнок к пяти годам в среднем переболевает ротавирусом от 2 до 5 раз. В то время как эффективный способ защиты от этой инфекции есть!

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главный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. Новости СМИ2

главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения г. Москвы, заведующая кафедрой дет­ских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ, профессор, доктор медицинских наук Людмила Мазанкова.

Ребятам с крепким здоровьем и хорошим иммунитетом встреча с ротавирусом, как правило, грозит лишь несколькими днями плохого самочувст­вия и необходимостью последующие две недели соблюдать диету. А вот для грудничков и ослабленных детей эта инфекция очень опасна.

Перед ним все равны

Название болезни происходит от латинского слова «rota», что означает «колесо». Ведь именно такую круглую форму имеет вирус. Из 8 его типов для человека опасны лишь 3 (А, В и С, причём в 90% случаев болезнь вызывает вирус типа А). Несмотря на то что ротавирус относится к «болезням грязных рук», одним лишь соблюдением гигиенических правил от него не защититься. Недаром этой инфекцией болеют одинаково часто как жители трущоб, так и обитатели элитных кварталов.

Исключительная заразность ротавируса объясняется тем, что возбудители заболевания достаточно стойкие во внешней среде. Ребёнку для заражения достаточно получить всего 10 вирусных частиц, в то время как инфицированный человек выделяет миллиарды. Поэтому, если в детском коллективе кто-то схватил ротавирус, как правило, через несколько дней с теми же симптомами сляжет вся группа или целый класс. А также весь больничный этаж, ведь ротавирус – ещё и ведущая внутрибольничная инфекция в дет­ских стационарах.

Первая встреча – самая опасная

Пострадать от ротавирусной инфекции могут как дети, так и взрослые, но для малышей это заболевание наиболее опасно. Ведь тяжелее всего протекает именно первая встреча с вирусом, которая чаще всего происходит в раннем детстве. Если вовремя не оказать заболевшему крохе медицинскую помощь, всё может окончиться очень печально. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире от ротавируса умирают более полумиллиона малышей.

Сегодня ротавирусная инфекция – самая частая причина тяжёлых гастроэнтеритов у детей младше 5 лет. Диарея – вторая причина смертности детей после пневмонии, а среди случаев диареи, в свою очередь, около половины вызваны ротавирусом.

Нет лекарств от вируса

Хотя выявить возбудителя ротавирусной инфекции не так сложно (нужны экспресс-анализ кала или иммунофермент­ный анализ), в большинстве случаев диагноз ставится, только исходя из симп­томов. Наиболее частыми признаками заболевания являются: непрекращающаяся рвота и частый жидкий стул (без примеси крови). Могут быть также высокая температура, слабость и боль в животе.

Проводить специальную диагностику зачастую не имеет смысла потому, что не существует специфических противовирусных препаратов от ротавирусной инфекции. Всё лечение – только симптоматическое. Жаропонижающее – для снятия высокой температуры и энтеросорбенты – для выведения токсинов из кишечника.

Когда малыш плачет без слёз

Но главная цель лечения – не допустить обезвоживания, крайне опасного для дет­ского организма (причём чем меньше ребёнок, тем выше риск). К сожалению, оно может развиться очень быстро – уже через 6 часов от начала заболевания. Как правило, при этом состоянии возникает жар, ребёнку становится трудно дышать, появляются судороги, может наступить обморок. У грудничка об обезвоживании могут говорить такие симптомы, как отсутствие пота, крик без слёз и памперс, остающийся сухим три и более часов.

Критическая потеря жидкости угрожает развитием: токсико-дистрофического синдрома, инвагинации кишечника, острой сердечной и почечной недостаточности, поражения центральной нервной системы (ЦНС), отёка лёгких. И в конечном счёте может привести к гибели ребёнка.

Не допустить обезвоживания!

Чтобы не допустить обезвоживания, при частой диарее и рвоте прежде всего необходимо поить ребёнка – понемногу, но очень часто. Поскольку из организма уходит не только вода, но и электролиты, лучше давать не простую воду, а аптечные растворы для пероральной регидратации. В крайнем случае их можно приготовить самим: на 1 л воды – 25 г сахара (6 чайных ложек) и 2 г соли (половина чайной ложки). Грудничка можно отпаивать из пипетки или из шприца (со снятой иглой, конечно), ребёнка постарше – из чайной ложки.

Во всех случаях необходимо безотлагательно обратиться за медицинской помощью. В стационаре крохе введут препараты внутривенно, что быстро устранит обезвоживание.

После выздоровления в течение двух недель ребёнку необходимо соблюдать щадящую диету – с исключением жирной пищи и цельного молока, свежих овощей и фруктов. Подойдут рисовая или манная каша на воде, протёртый творог, овощные супы-пюре и кисели.

Лучшая защита

В Москве в прошлом году уровень заражения ротавирусом у детей и подростков вырос на 16%. Эксперты считают, что это ведёт к формированию очагов групповых заболеваний, а там недалеко и до эпидемии. Угроза может быть предотвращена только с помощью вакцинопрофилактики. Прививка способствует снижению заболеваемости ротавирусом не только среди детей до года, но и среди представителей всех возрастов.

Прививки от ротавируса (в виде капель) входят в национальные календари профилактических прививок более чем 90 стран мира. Их эффективность в отношении предотвращения тяжёлых ротавирусных гастроэнтеритов составляет 98%, а безопасность подтверждена в исследованиях с участием свыше 68 тысяч детей. Более чем 10‑летний опыт применения вакцины от РВИ за рубежом показал снижение заболеваемости РВИ на 79–94%.

Но для формирования эффективного иммунитета к ротавирусу ребёнка необходимо вакцинировать строго по схеме. Три дозы необходимо успеть ввести до 32 недель жизни (8 месяцев) с интервалом от 4 до 10 недель между введениями. Причём первую дозу малыш должен получить не позднее 12 недель от рождения. Прививку от ротавируса можно проводить в один день с введением любых других иммунных препаратов, кроме вакцины от БЦЖ.

В нынешнем году проводится вакцинация против ротавирусной инфекции детей первого года жизни в рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Детей до 8 месяцев, проживающих и зарегистрированных в Москве, прививают в государственных детских поликлиниках бесплатно.