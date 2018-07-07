Слова не вытянешь. Откуда у детей проблемы с речью и что с этим делать

По статистике четверть детей дошкольного возраста в мире страдает серьезными проблемами с речью. А это значит, что у них не только будут проблемы с обучением, но и могут развиться комплексы.

Речь — уникальная способность, данная человеку от природы и отличающая его от животных. Новости СМИ2 остеопат, краниопустуролог Владимир Животов.

Мозг и речь

За работу речевого аппарата напрямую отвечает мозг человека. Именно здесь есть специальные зоны, которые трансформируют услышанное в полноценную информацию, которую ребенок может получить, интерпретировать и выдать. Также именно в мозгу есть зоны, которые отвечают за работу речевого аппарата — заставляют работать связки и другие его составляющие.

Иногда стройная работа мозга может нарушаться, и тогда у ребенка начинаются проблемы с речью. Причем это не редкость.

Почему ребёнок плохо говорит?

В подавляющем большинстве случаев проблемы с речью связаны с родовой травмой. Тяжёлые роды с осложнениями всегда накладывают отпечаток на здоровье и поведение новорождённого. Даже если проблема не заметна сразу, с каждым месяцем и годом жизни ребёнка она становится всё явственнее.

Смещение кости черепа даже на миллиметр — это уже механическое повреждение, которое повлечёт за собой ряд последствий. Если смещены кости основания черепа, а именно затылочная кость, то под неё начинает подстраиваться весь позвоночник, и эта цепочка тянется до самых стоп. Смещённая со своего места кость теряет подвижность, нарушается приток артериальной крови к некоторым участкам мозга, и, соответственно, головному мозгу и зонам, ответственным за функции речи, не хватает питания.

Нарушение кровоснабжения ядер черепно-мозговых нервов (лицевого, тройничного, подъязычного, языкоглоточного, блуждающего) приводит к нарушению работы мышц, управляемых этими нервами и участвующих в произнесении слов. Ядра этих нервов расположены в стволе головного мозга. Поэтому нарушение кровоснабжения ствола непосредственно отражается на их работе. А ствол получает кровь из позвоночных артерий, которые, в свою очередь, страдают при родовой травме.

Из-за полученной травмы могут ущемиться подъязычный нерв (в канале подъязычного нерва), а также языкоглоточный и блуждающий (в ярёмном отверстии). Наконец, вследствие полученной травмы страдает функция головного мозга в целом, так как нарушаются кровоснабжение и циркуляция спинно-мозговой жидкости в полости черепа и спинномозговом канале. Таким образом, расстраивается слаженная работа всех участков головного мозга, причастных к речи: ассоциативных нейронных связей слухового анализатора, зон, отвечающих за распознавание устной речи и за ощущение движения собственных мышц (проприоцепции).

Мимические, жевательные мышцы, мышцы языка, челюсти, зубы — это те части речевого аппарата, которые воспроизводят звуки. Их хорошее состояние важно для правильной артикуляции. Именно поэтому логопеды с успехом используют специальный массаж для улучшения работы языка и губ.

Частыми спутниками нарушения речи становятся другие проявления родовых травм. Со стороны нервной системы это могут быть возбудимость, вспышки агрессии, капризность, плаксивость, неусидчивость, неспособность к концентрации, иногда склонность к уходу в себя, самоуглублению, нежелание контактировать с окружающими. Симптомами также могут быть сутулость, деформация грудной клетки, сколиоз и прочее.

Травмы, влияющие на развитие речи

На развитие речи может оказать сильное влияние травма лобной кости, области переносицы. Речевая зона Брокá в мозгу (здесь есть и такая) страдает из-за давления, оказываемого на неё развернутым большим крылом основной кости черепа. Смещенное большое крыло тянет за собой также теменную и лобную кости.

Иногда случается так, что роды прошли без осложнений, но малыш, падая с кровати или делая первые шаги, сильно ударился затылком. На речь также неблагоприятно влияют удары в подбородок снизу, при этом ребенок может прокусить язык. При нарушениях кровоснабжения мозга дети вообще склонны к падениям и, ударяясь при этом головой, только усугубляют ситуацию.

В мозге нет отдельного «места», где находилась бы речь. Функция речи рассредоточена и скрыта в нейронных синапсах. Без соответствующего питания нервной ткани эти сложные структуры не могут функционировать правильно.

На что надо обращать внимание

Понять, что у ребенка проблемы с речью, не так и сложно — достаточно просто прислушаться к нему. Естественно, речь идет не о совсем малышах, которым нет еще и 2-3 лет. Обращать внимание на речь ребенка надо примерно с 5-летнего возраста. Так, если он слишком торопится, глотает слова, теряет целые слоги, скорее всего, речь идет о тахилалии. Замедленная речь, тягучая и плавная, растянутая во времени и пространстве — это брадилалия. Если малыш говорит в нос, как слоненок из известного мультика — это ринолалия. Также есть популярные сегодня дислексии и дисграфии как вариант проблем с речью. С возрастом должны вставать на место и сложные звуки, к числу которых относится «р».

Родителям стоит слушать, что говорит ребенок — правильно ли он употребляет слова, полностью ли он их произносит, на месте ли стоят слоги. Если есть проблемы с произношением, причем не разовые, а на постоянной основе, придется обращаться к специалисту.

Сразу впадать в панику не стоит — детский мозг довольно пластичен, так что не все потеряно. Регулярные занятия по системе, предложенной логопедом-дефектологом, позволят восстановить работу речевого аппарата и уберут ошибочные действия ребенка во время говорения. В некоторых случаях может понадобиться дополнительная помощь невролога, если речь идет о наследственных заболеваниях, связанных со сбоями в работе нервной системы. Справиться же с последствиями родовых травм поможет остеопат. Главное — не забрасывать это дело, считая, что с возрастом выправится само, а заняться коррекцией.