Как вытащить подростка из-за компьютера: советы мамы пятнадцатилетнего ребенка

У меня сыну пятнадцать лет. Проблема с компьютерными играми встала уже довольно давно, а недавно подключились еще и соцсети. Поначалу, пока ребенок был маленьким, просто ограничивали время игры в компьютер тридцатью минутами: ребенок послушно исполнял родительские наставления. Но лет в тринадцать началась непрерывная борьба.
Сначала он просто выпрашивал позволения поиграть на десять-пятнадцать минут подольше, потом стал играть "по тихой", когда нас с отцом не было дома. Отследить это было не так уж сложно.

Лет в четырнадцать мы с мужем буквально потеряли над ним контроль. Не помогали ни уговоры, ни увещевания, ни угрозы ремнем. Ребенок только больше замыкался в себе и с головой уходил в виртуальный мир. А с полгода назад к пристрастию к играм добавилось еще и влечение к общению в социальных сетях. Тратил время примерно пополам на игры и на соцсети. В итоге решили с мужем, что продолжаться так больше не может и записались на консультацию к детскому психологу. На самом деле, и самим стоило додуматься до того, что он нам сказал, но, видимо, думали не тем местом...

 
И у нас еще мальчик. Представляю, каково родителям девочек-подростков...
Основной его совет заключался в том, что не нужно просто ограничивать ребенка в чем-либо (в данном случае во времени, проводимом за компьютером). Надо предложить ему достойную альтернативу, из-за которой он сам захочет бросить доселе любимое занятие. Кажется, что идея очень простая, а вот я до нее так сразу и не додумалась. Предложили Мише записаться в какую-то спортивную секцию: ожиданно, что предложение было воспринято в штыки.

Потом папа пытался заинтересовать его игрой на гитаре: сам он играет, причем весьма неплохо, вот и решил сына вовлечь. Тоже мимо.

А потом в какой-то погожий денек взяли и предложили сыну съездить с нами на рыбалку. Он расстроен чем-то был сильно, и согласился, хотя мы уже и не надеялись. Поехали. Наловили рыбы, причем понравилось это занятие даже Мишке. С нами стал разговаривать, делиться чем-то, хотя раньше и слова вытащить было сложно. А через месяц на день рождения подарили ему хорошую удочку. Вот уж он прыгал от счастья! Сейчас практически каждые выходные на реку ездим все вместе, если погода позволяет. Мишка за компьютером все равно сидит, но уже не по стольку, как раньше. Да и отношение его к нам изменилось как-то в лучшую сторону. Будем надеяться на лучшее...

