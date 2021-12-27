Воспитание ребенка родителями: что действительно нужно детям?

Marya Velichko Дети и родители

Безусловно, все современные родители задаются вопросом воспитания детей, пытаясь дать своему ребенку все самое лучшее. И это конечно же хорошо, только вот не всегда то, что взрослые считают лучшим, имеет первостепенную значимость и часто даже более нужно самим родителям, нежели детям. Не отрицая сложности процесса формирования подрастающей личности многие, все же, редко задумываются о том, что на самом деле важно получить их ребенку от воспитания.

Что думают родители о воспитании?

Родители любят говорить, что они вкладывают в детей все, считая это лучшей стратегией воспитания. Под этим прежде всего понимается образование: достойная школа, целый перечень дополнительных занятий, кружков и секций. Далее чаще всего называют здоровье, куда входит прививание ребенку здорового образа жизни (спорт, питание, полезные привычки). Не менее важным родители считают развитие необходимых в повседневности навыков, таких как готовка, уборка, мелкий ремонт и т.п.

Социальная среда (окружение, друзья, полезные знакомства) и глобальные человеческие ценности также считаются нужными для ребенка, а вот про опыт близости и любви родители часто забывают. Этот пункт как будто является очевидным и не требующим объяснения, однако именно сложности в построении отношений с собой, миром и другими людьми являются одними из самых частых поводов обращения к психологу.

Цель родителей в воспитании ребенка

И если у человека не складывается во всех предыдущих сферах, то проблема, как правило, кроется именно в недостатке любви и близости в детском возрасте.

Самая важная цель родителей в воспитании – это вырастить физически и психологического здорового ребенка, готового к взрослой самостоятельной жизни. И конечно же все указанные выше аспекты очень важны для этого. Однако, для гармоничного развития ребенка необходимо, чтобы в семье царила атмосфера любви и взаимопонимания. Родителям важно помнить, что их задача не только в том, чтобы обеспечить своим чадам радостное детство, но и в том, чтобы заложить фундамент счастья во взрослом возрасте.

Что нужно ребенку?

Чтобы ребенок хорошо развивался, рос дисциплинированным и воспитанным, его нужно просто любить – утверждает Росс Кемпбелл, писатель из США, психиатр, автор книг о семейных отношениях. Это действительно так, однако ребенку необходимо еще и чувствовать эту любовь, а родители далеко не всегда могут ее донести и сформировать здоровую привязанность. Рассмотрим основные аспекты, которые нужно и важно чувствовать детям.

Когда ребенок еще мал, он не может поддержать себя сам. Поэтому утешение и поддержка от родителей в трудные для него моменты крайне важна. Благодаря этому он учится самоподдержке, чтобы в будущем иметь возможность позаботиться и о себе, и о других, в том числе и о родителях.

Если ребенок кричит или плачет, он сам может не до конца понимать, что происходит, его переполняют эмоции . До 4-5 лет ребенок, в-принципе, слишком маленький, чтобы одновременно чего-то хотеть и понимать, что с ним происходит. Если же он злится, то часто это не обращено на родителей и им не стоит принимать это на свой счет, так будет легче выдержать эти эмоции и разобраться с ними. В случае, когда родители спокойно помогают ребенку справиться с нахлынувшими чувствами, объясняют их, а не кричат и раздражаются в ответ, он учится понимать как свои, так и чужие эмоции и адекватно на них реагировать. Эта способность развивается только к 8-9 годам. Однако от родителей зависит будет ли она сформирована должным образом или в будущем станет запросом на психотерапию.

При этом важно давать ребенку такое необходимое ощущение любви и близости именно при непосредственном контакте. Часто можно заметить, что ребенок словно постоянно ищет взгляд родителя. Ему важно иметь как зрительный контакт, так и чувствовать через него отношение родителей, которое позже превращается в отношение к себе. Согласно последним исследованиям, части мозга, которые отвечают за близость, активизируются только при прямом взаимодействии со взглядом в глаза собеседнику. Соцсети и общение по телефону не оказывают такого эффекта. Потому непосредственное общение с детьми способствует развитию их мозга. А некоторые родители, к сожалению, даже с трудом могут вспомнить, когда в последний раз видели, как дочь или сын им улыбаются.

Не менее важен и телесный контакт. Через прикосновения и объятия ребенок чувствует себе более реальным, впитывая родительское тепло и заботу. Недостаток телесного контакта провоцирует ребенка сделать что-угодно, чтобы на него обратили внимание: разбить чашку, отказаться от горшка, иногда это может даже привести к физическому недомоганию. Не наполняясь ощущением тепла, заботы и опоры, ребенок становится от них зависимым и может снова и снова продолжать делать пакости или вовсе отказаться от своих чувств и потребностей.

Ребенку также важно научится принимать заботу. Он способен тонко уловить, насколько она искренняя, и не жертвуют ли родители собой, отдавая ее. Только чувствуя, что вы заботитесь и о нем, и о себе, ребенок способен принять эту заботу.

Детям всегда страшно чувствовать, что из-за них родителям тяжело, особенно когда они обвиняют ребенка в том, что он приносит много хлопот. Это как будто возлагает на детей вину за свою жизнь, и что они должны родителям за их рождение и воспитание. Ребенок слишком боится потерять любовь и расположение родителей, поэтому либо пытается всеми силами эту вину искупить (что невозможно) и быть максимально хорошим и послушным, либо замораживает свои чувства, чтобы они не приносили столько боли и страха.

Только без вечных обвинений и страха ребенок может почувствовать себя в безопасности и расслабиться. И только чувствуя себя защищенным, он сможет отпускать родителей и постепенно становиться все более и более самостоятельным.

Максимально уязвимы перед теми, кому они доверяют, все люди, но особенно – дети. Наибольшее доверие они имеют к родителям, поэтому именно их смех, критика и сравнение с другими ранят сильнее всего. Только в доверии и безопасности ребенок может по-настоящему открыться и выразить свои чувства, зная, что родители смогут его понять и поддержать.

Слезы ребенка не являются признаком его слабости или того, что раз ребенок плачет – значит родители плохие. Это лишь способ справиться с напряжением. Плачущий ребенок может лучше противостоять жизненный трудностям, нежели тот, который сдерживает свои слезы. Ребенок, как, впрочем, и взрослый, плачет только рядом с тем, кому доверяет.

До 7-8 лет ребенок умеет только любить или ненавидеть, радоваться или злиться, воспринимать что-то либо как хорошее, либо как плохое. Сложные амбивалентные чувства ему пока недоступны, он их не понимает. Поэтому не стоит требовать от ребенка посмотреть на ситуацию с разных сторон или с другой точки зрения. Пока он не подрастёт, для него существует только одна сторона и только одна точка зрения. Управлять своими эмоциями ребенок пока тоже не может, по крайней мере, без родительской помощи. Подождите лет до 10, когда начнет проявляться его самоконтроль.

Кроме того, маленький Ребенок пока не способен учиться на ошибках, даже не всем взрослым это удается. Родителю важно донести до ребенка, что злиться, когда у тебя что-то не получается – это нормально, и что ошибка – это не провал и не конец света, а в конечном итоге она даже способна привести к победе. Ребенку важно видеть, в чем он уже молодец, и достиг хорошего результата. Тогда он не будет бояться ошибок и сможет позволить себе совершать их в будущем.

Всевозможные вкусы, звуки, запахи, цвета, формы и текстуры помогают ребенку лучше познать этот мир . Ни одни курсы развития не тренируют детский мозг так, как разнообразие ощущений, особенно если они получают их вместе с родителями. Игра – также очень важный аспект развития ребенка. В процессе игры формируются и развиваются интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества личности. Чем больше ребенок играет в детстве, тем легче ему в дальнейшем получать знания и овладевать новыми видами деятельности. А правила и распорядок дня помогают незрелому детскому мозгу упорядочить разрозненный мир вокруг.

Ребенку всегда нужно знать, что его отношения с родителем намного важнее чем порванная одежда, испачканный ковер или разбросанные игрушки. Ему важно знать, что его любят просто так, и он является частью семьи, в которой всегда сможет почувствовать эту любовь и заботу.

Ответственность родителей за воспитание детей

На родителях, конечно же, лежит большая ответственность за воспитание детей, выбор средств и методов, которые способствуют гармоничному развитию личности ребенка. Воспитание является судьбоносным для всей дальнейшей жизни. Семья – это первый и самый значимый институт социализации ребенка, в котором он получает свои навыки общения с этим миром. И от родителей зависит, какими именно они будут.

Только когда ребенок ощущает безусловную любовь родителей и близость с ними, он, опираясь на их образ, может сформировать собственную индивидуальность. Дети всегда учатся у родителей, иногда незаметно для них самих. Они перенимают все, и это не только самые хорошие качества, поэтому не стоит бранить детей, видя в них собственные неприглядные черты. И уж тем более, не перекладывать ответственность за воспитание на других людей или, еще хуже, – на самого ребенка. Конечно, никто не рождается идеальным, и у взрослых безусловно есть свои проблемы и недостатки, однако ничто не мешает над ними работать. Ведь чтобы стать лучшим родителем, стоит становиться лучшим человеком.

Помните, что ребенок всегда вас любит, и ему важно знать о любви родителей, которая не всегда может быть очевидна. Пока дети малы, они любят себя через любовь родителей, и именно из нее вырастает их будущая любовь к себе и к этому миру.