Сотни миллионов закапывали в оленьи инновации. Серые схемы школ России

Инновационные школы: что это было и куда сплыло? Зачем их создавали и отчего сокращают?

Наконец-то новогодние праздники закончились... Дети вернулись в школу, что не может не радовать, и вроде везде в основном позитив.

Но тут на одном из форумов я наткнулась на недовольство какого-то школьного управленца по поводу неизвестного списка инновационных школ. Пишут о каком-то сокращении подобных школ. Мне, как человеку чрезмерно любознательному, стало жутко интересно, что это за инновационные школьные истории? Поискала, нашла ещё пару записей и призывы всё вернуть как было, но вот только не от учителей, а исключительно от директоров. Позвонила другому управленцу, коего знаю уже много лет. Делюсь тем, чем он не без скрипа поделился со мной.

Оказывается, уже как 10-15 лет на базе некоторых российских школ появлялись так называемые инновационные площадки. Ставились перед такими школами не только обычные житейские "научить и обучить", а ещё и научные задачи. Они имели дополнительные доходы, замечательные преференции в закупках и радужные перспективы существования.

Хотели – закупали технику и инвентарь у единого поставщика, хотели – покупали иностранное, а не отечественное оборудование для своих "исследований".

В общем всё, что законом запрещено в отношении всех, но разрешено вот в таких индивидуальных случаях, как федеральные инновационные площадки. Некоторые школы жили в таких условиях долгие годы. Было бы глупо предполагать, что эти серые схемы существования не были бы рано или поздно раскрыты. Вот их и раскрыли, разгребая бумажные "отчёты" так называемых инновационных площадок, и история обрела совсем комичный финал. Оказалось, что если школа в "инновационном" списке, то всё, что ей якобы нужно, это отправлять бумажки о научной деятельности.

Но вот что пишут в таких бумажках. Сейчас озвучу название отчёта (не падайте со стульев!):

Форма познания этнического многообразия коренных народов, проживающих на территории Ямала… Экспозиция "Олень – основа жизни".

Вот уж поистине безгранична фантазия в сфере инноваций! Или другой пример, который сразу задел моё воображение, – "Внедрение форм и методов управления корпоративными отношениями школы" – и стоимость работ в 220 миллионов (не опечатка)… реально в 220 миллионов рублей. Что это за корпоративное управление такое золотое… подумала и попросила прислать ещё примеры. Обязательно выложу!

А теперь на форумах "льют слёзы", хотя любому понятно, что на такие вещи, да ещё и в отсутствие ну хоть какой-то реальной деятельности никто глаза не закроет.

https://vk.com/video-75679763_456257825

Не хочу окончательно расстроить всех причастных к процессу, но в связи с этой историей в моей голове копятся вопросы. Кто же эти люди, кто так бессовестно осваивал средства, прикрываясь "школьной наукой". И, главное, а можно увидеть хоть где-нибудь результаты работы этих инноваций? Особенно интересно про оленей!!! Многие из них, кстати, даже не постеснялись себя выдать, выражая возмущение, почему это вдруг перекрыли "нашу кормушку", как, например, это сделала некая Лариса Рудольфовна Герапинович, прикрываясь родителями и учителями петербургской школы "Унисон", чьё воззвание легко найти в Сети.

Искренне надеюсь, что подобные вещи искоренят и наконец-то сделают шаг к пересмотру этой запутанной и дурнопахнущей истории. Учителю дышать станет легче.