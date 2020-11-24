Уроки Сороса для русских детей: Московских школьников научили "толерантности"

В одной из московских школ провели "урок толерантности". Назвали этот урок "Давайте жить дружно", а ученики пятого класса, которым рассказали правила "толерантного общения", подготовили выставку своих рисунков. Фотографии с этого урока были выложены на сайте школы и в группе в соцсети "ВКонтакте", на них обратили внимание пользователи и заинтересовались, о какой именно толерантности рассказывали пятиклассникам, коль скоро на их рисунках красовались радужные сердечки.

Директору школы №692 Ларисе Поляковой через департамент образования столицы пришлось объяснять журналистам, что именно означали радужные флаги и сердечки, которые нарисовали дети. По её словам, никакого "скрытого подтекста не было", а радуга – это всего лишь "символ международного движения за мир".

То, что у этого "символа" на детских рисунках было только шесть цветов и расположены они в том самом порядке, как и на "символе красоты и доброты" ЛГБТ, педагоги, видимо, "не заметили". Зато, как только на фотографии с урока обратили внимание другие пользователи, из группы "ВКонтакте" они были удалены, да и на сайте школы остались только самые "нейтральные" снимки.

Приобщить "дикарей" к "западной цивилизации"?

Урок был посвящён Дню толерантности, который отмечается во всём мире 16 ноября. С 2005 года к этой инициативе присоединилась и Россия. Так на смену якобы устаревшим словам "человечность", "доброта", "отзывчивость", да хотя бы "интернационализм" пришло модное и прогрессивное понятие "толерантность". И именно это слово можно найти в пропагандистском пакете, который отправляют в "дикие" страны представители "великой западной цивилизации". В том числе и в "гомофобную Россию".

Активное приобщение к Дню толерантности в России началось в 2000-х годах. На федеральном уровне "уроки толерантности" стали проводить с 2009 года при поддержке Дмитрия Медведева, бывшего на тот момент президентом страны.

Кто был инициатором проведения возмутившего многих урока в московской школе № 692, выяснить не удалось. Зато хорошо известно, кто изначально был "проводником" толерантных уроков в российских школах – это институт "Открытое общество" Джорджа Сороса (ныне он признан нежелательной организацией в России), а затем за дело взялся его преемник – "Институт толерантности", созданный на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино.

Директору школы №692 пришлось объяснять журналистам, что именно означали радужные флаги и сердечки, которые нарисовали дети на уроке толерантности. Скриншот: Twitter/Eugene Shil

Возглавляла и библиотеку, и институт вплоть до своей смерти в 2015 году верная ученица Сороса Екатерина Гениева. И не просто ученица, а инициатор и организатор Фонда Сороса в России. "Институт толерантности", как и фонд, главной своей целью ставил "продвижение европейских ценностей" в России.

При содействии Екатерины Гениевой, кстати, был разработан и осуществляется скандальный детский проект Людмилы Улицкой "Другой, другие, о других". Вот, к примеру, в рамках этого проекта была издана книга "Семья у нас и у других" Веры Тименчик. Чтобы понять, какую "толерантность" она проповедует, достаточно ознакомиться с небольшой цитатой из этой книжки, адресованной детям 11-12 лет:

"История гомосексуальных браков началась не вчера. В истории культуры, у отдельных народов такие браки существовали с незапамятных времен. Например, у африканской народности азанде мужчинам разрешалось иметь несколько жён, но при этом другим мужчинам жён не хватало, поэтому они могли брать себе в "жёны" юношей 12-20 лет".

"Бесплодная толерантность"

Очень нужные знания для учеников 4-5 классов, не находите? И ведь ещё не так давно эта книга, как и другие аналогичные издания, включалась в список рекомендованной для школьников литературы – всё в рамках "толерантности".

А помните, что сказал о толерантности президент России в послании Совету Федерации в 2013-м? По его словам, толерантность беспола и бесплодна:

Мы будем стремиться быть лидерами, защищая международное право, добиваясь уважения к национальному суверенитету, самостоятельности и самобытности народов, и это абсолютно объективно и объяснимо для такого государства, как Россия, с её великой историей и культурой, с многовековым опытом не так называемой толерантности, бесполой и бесплодной, а именно совместной органичной жизни разных народов в рамках одного государства.

И ведь именно русское общество всегда было примером терпимости, а в истории России не было таких примеров, как рабство или колониальная эксплуатация. Тем не менее продвигали и продолжают продвигать в наших российских школах именно "толерантность", а не самобытность или дружбу народов. И вполне понятно, для чего.

Что скрывается под этой "толерантностью"

Конечно, декларируемая цель тех, кто продвигает идеи толерантности, – это распространение уважения между людьми, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, короче говоря "гармонии в многообразии". Правда, с 1995 года, когда появилась "Декларации принципов толерантности", многое изменилось. И сегодня нередко речь идёт не только о терпимом отношении людей с разным цветом кожи друг к другу, хотя в последнее время всё становится с ног на голову и так называемые "притесняемые расы" сами становятся притеснителями, как показывает, скажем, BLM.

Подчас за термином "толерантность" прячется тема ЛГБТ, а школьников в западных странах пытаются приучить к мысли, что разнообразие настолько прекрасно, что нетрадиционные отношения в "цивилизованном обществе" – вполне нормальное явление. Даже детские сказки, и те переписываются в угоду пресловутой толерантности, и вот уже мы видим принцев-геев, Снежную королеву-лесбиянку и чернокожую Белоснежку.

Перед молодым поколением потряхивают "погремушкой терпимости ко всему" со словами "свобода" и "права человека", а на самом деле пропагандируют "ценности ущемляемых меньшинств" – однополую любовь, педофилию и даже инцест, который тоже вот-вот может быть возведён в ранг "нормальности".

Параллельно с этим детей убеждают в "свободе выбора гендерной идентичности", врачи торопливо ставят диагнозы о "гендерной дисфории", психологи с умным видом выдают рекомендации по смене пола, и вот подростки уже выстраиваются в очередь к хирургам. И это тоже – цена толерантности.

Диктатура абсурда?

А что в результате насаждения такой толерантности? Если говорить о принятии людей иной веры или цвета кожи, то уже скоро белым и христианам не останется места в той же Европе, практически оккупированной беженцами-мусульманами.

Кофе уже нельзя называть "чёрным", чтобы не поранить нежные чувства выходцев из африканских стран, швейцарская компания Migros прекратила продажу пирожных под названием "голова мавра" из-за якобы расистской подоплёки, а финская "Валио" поторопилась сообщить о разработке нового дизайна упаковки турецкого йогурта, чтобы убрать с обложки мужчину в феске, "напоминающем о реакционном прошлом". Американская киноакадемия требует теперь показывать в обязательном порядке чернокожих, инвалидов и представителей ЛГБТ, иначе номинироваться на "Оскар" будет невозможно.

https://vk.com/video-75679763_456257726

Даже президент Германии, и тот решил покаяться перед миром, но вовсе не за Бухенвальд с Освенцимом, а за то, что в Третьем рейхе "мерзким способом отрицали любовь и достоинство десятков тысяч гомосексуалов". Депутат бундестага от партии "зелёных" официально сменил пол в качестве "политического акта". Пал жертвой толерантности даже папа римский. Глава Святого престола вопреки всем христианским канонам и раньше заявлявший, что не осуждает священников-гомосексуалистов, а теперь и вовсе призвал "защитить законом" однополые пары.

В это же время в ряде американских школ обустраивают туалеты для трансгендеров, а в британских школах параллельно с уроками, на которых учителя устраивают "авангардный секс-ликбез", запрещают называть учеников "мальчики" и девочки" – и всё в рамках толерантности.

Конечно, терпимость к другим расам, нациям или религиям, да даже к ориентации, чёрт побери, должна иметь место. Но когда это всё приобретает уродливые формы преимущества "иных" над всеми остальными – это уже становится диктатурой абсурда.