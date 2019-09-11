Секспросвет набирает обороты

Правительство хочет сделать его обязательным, а психологи-растлители от фондов ООН приходят в школы, прикрываясь Церковью



Правительство РФ не ограничилось идеей ввести «уроки» сексуального воспитания в младших классах через педагогов-психологов. На днях на сайте правовых документов появился правительственный законопроект об административной ответственности СМИ, блогеров, а также иных лиц, которые призывают не посещать уроки растления (секспровета) под видом профилактики СПИДа.

Сотрудники РИА Катюша совместно с экспертами Общественного уполномоченного по защите семьи изучили некоторые психолого-педагогические программы, тренинги, семинары и т.п. для школьников. Очевидно, что в консервативной стране с запросом большинства населения на традиционные ценности растлители молодежи должны действовать очень тонко, вплоть до прикрытия обучением детей «общечеловеческим» и «духовным» ценностям. В Минздраве и Минпросвете хорошо освоили западную социальную технологию продвижения извращений под ширмой ВИЧ-профилактики и дней толерантности, но теперь новая беда приходит, откуда совсем не ждали – со стороны околоцерковных психологов и вроде как православных благотворительных программ, по сути являющих собой «целомудренный секспросвет».Несмотря на недавние заявления Президента Путина о крахе либерализма и необходимости опираться на традиционные ценности «чикагские мальчики» из правительства РФ продолжают попытки превратить Россию в аналог Евросодома, где (в частности, в Германии) запрет посещения ребенком уроков растления (секспросвета) грозит родителям штрафом и даже изъятием детей.На днях на портале правительственных нормативных актов появился законопроект О внесении изменений в федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в части установления запрета распространения информации, содержащей призывы к отказу ‎от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики ‎и (или) лечения ВИЧ-инфекции» , который делает уроки сексуального «просвещения» вроде «Семьеведения» и другие мероприятия по растлению детей обязательными, предусматривая административное наказание родителей за попытки оградить от растления своих детей.В таких условиях целесообразно повнимательнее посмотреть на то, как именно проводники западных ценностей будут пытаться растлевать наших детей. В качестве примера рассмотрим программу первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста (13-17 лет) «ЛадьЯ». В аннотации программы сказано, что она разработана при поддержке Русской Православной Церкви коллективом церковных и светских специалистов: педагогов, психологов, психиатров, наркологов. Далее идут, на первый взгляд, красивые и правильные слова:Сразу заметим, что в перечне авторов «Ладьи» мы не нашли ни одного педагога или священника – коллектив состоит почти из одних психологов и одного нарколога. Программа продвигается благотворительным фондом «Диакония», который работает при содействии Синодального отдела благотворительности и социального служения РПЦ, базируется в Санкт-Петербурге, на территории Александро-Невской Лавры. Правление фонда возглавляет протоиерей Максим Плетнев. В число его сотрудников входят и разработчики «Ладьи»: врач-нарколог Елена Рыдалевская – исполнительный директор «Диаконии», психолог Сергей Яцышин – руководитель направления профилактики.Воде бы ничего особо тревожного не наблюдаем, но лишь до той поры, пока на сцену не выходят настоящие заказчики и бенефициары программы «ЛадьЯ». Для этого сделаем небольшой экскурс в историю. 5 июня 2009 г. в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС на тот момент архиепископа Волоколамского Илариона с представителем Фонда ООН в области народонаселения в Российской Федерации (ЮНФПА), исполняющим обязанности резидента-координатора системы ООН в России Карлом Кулессой.– сообщает официальный сайт Московской Патриархии.Вскоре после этой «судьбоносной встречи», 26 ноября 2009 г., в Москве начал работу круглый стол «Развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и агентствами ООН в России», организованный все тем же ОВЦС при поддержке все того же Фонда ООН в области народонаселения. В мероприятии приняли участие представители агентств ООН и церковных организаций, работающие в социальной, образовательной, благотворительной, культурной областях. рассказывает о мероприятии официальный сайт МП.И вот с 2009 года «уважаемые партнеры» из ООН совместно с ОВЦС начали реализовывать в нашей стране проект по разработке и широкому внедрению трех образовательных программ: «ЛадьЯ», «Живая вода» и «Дорога к дому», а также по обучению преподавателей/тренеров работе с этими программами в регионах России. Программы реализуются в рамках проекта ООН «Поддержка инициатив религиозных организаций в области профилактики ВИЧ/СПИДа и паллиативного ухода». То есть это фактически ИХ либерал-глобалистский проект, завернутый в обертку «духовно-нравственного воспитания».Напомним, ОВЦС как отдельная структура в Церкви и ее руководитель – экуменист-филокатолик митрополит Илларион (Алфеев), публично ратующий за «целомудренный секспросвет», не раз становились героями материалов «Катюши» (кстати, Илларион лично оставил положительную рецензию на программу «ЛадьЯ» – прим. ред.). Ну а Фонд по народонаселению ООН (UNFPA) – это главный глобалистский инструмент по решению «проблемы перенаселения», которая «гуманно» решается, прежде всего, через секспросвет. Эта структура глобалистов была образована в 1969 г. и является основным мировым проводником программ Международной федерации планирования семьи, «полового просвещения», пропаганды контрацепции, ВИЧ-профилактики, абортов. Фонд также участвовал в разнообразных программах по организации принудительных абортов и стерилизации в странах третьего мира, к коим «уважаемые партнеры» за глаза всегда относили и Россию.Позволим себе еще немного отвлечь читателей от программы «ЛадьЯ» и приведем цитату из научного журнала «Проблемы национальной стратегии», издаваемого Российским институтом стратегических исследований (РИСИ – крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом РФ, в прошлом – аналитический центр Службы внешней разведки России). Это выдержка из материала «Демографическое мошенничество (о научной «ценности» и идеологической составляющей аналитических докладов Фонда народонаселения ООН)» («Проблемы национальной стратегии», №3 (30), 2015): Теперь вы понимаете, что когда довольный представитель ЮНФПА после встречи с делегацией РПЦ заявляет: «Мы стремимся к одной цели…» и объявляет о старте долгосрочных программ по «профилактике рискованного поведения» российских детей, это не может не вызывать тревогу. Впрочем, если цель господина Иллариона сотоварищи – радикальная депопуляция населения РФ, тогда больше вопросов к нему не имеем.А теперь возвращаемся непосредственно к содержанию программы. Может, мы что-то напутали и с «Ладьей» на самом деле все в порядке? Да нет, не похоже – вот выдержки из проведенной подробнейшей экспертизы (на 323 страницах), осуществленной опытной комиссией из кандидатов психологических, педагогических и филологических наук Уральского государственного горного университета в ответ на запрос УФСБ по Свердловской области (кстати, один из экспертов – священнослужитель – протоиерей Игорь (Бачинин), председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ). На основе выводов экспертов общественниками из «Всероссийского родительского собрания» было подготовлено заявление в генпрокуратуру с просьбой запретить внедрение «Ладьи» на территории России.(кстати, данное упражнение было разработано американской учительницей Джейн Эллиотт (род. 27 мая 1933 г. в Райсвилле, шт. Айова), известной прежде всего как активистка в области феминизма, антирасизма и «защиты прав» ЛГБТ – прим. «Катюши»).К сожалению, официальная комплексная экспертиза аккредитованных экспертов УГГУ по запросу ФСБ не заинтересовала ни Роскомнадзор, ни прокуратуру Свердловской области. Зато Минпросвет в ответ на заявление ВРС традиционно выдал совершенно неуместную объемную справку по действующему законодательству и поблагодарил за активную гражданскую позицию.А тем временем в стане распространителей «целомудренного секспросвета» и толерантности среди детей и подростков большая радость – в конце мая 2019 г. фонд «Диакония» получил на распространение программы «Ладья» 4,5 млн. из Фонда президентских грантов. Так что его психологи как минимум до середины 2020 г. будут трудиться на ниве сокращения российской популяции в рамках проекта Фонда народонаселения ООН и продолжат внедрять программу «ЛадьЯ» по всей стране, в том числе организуя семинары-тренинги в православных монастырях. Между тем, Министерство просвещения ответило одной из наших читательниц относительно вероятного обязательного внедрения секспросвета в школьные программы под видом нового предмета «психология», о чем недавно сообщал главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. Из ответа следует, что перечисленные «дисциплины» не входят и не планируют вводиться в перечень обязательных для изучения, учебники по ним также не включены в федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию при реализации гособразовательных программ.Так что пока нас успокаивают: мол, обязаловки не будет. Однако в свете указанного в первом абзаце этого материала правительственного законопроекта это не очевидно. Существует опасность, что скопированный с западной системы образования модульный подход при желании позволит включить ту же «психологию» с секспросветом в качестве модуля в то же ОБЖ или обществознание. Сегодня внедрение деструктивной, растлевающей молодежь информации в школах происходит в рамках дополнительных дисциплин – к примеру, при реализации программы по здоровому и безопасному образу жизни, которая прописана во ФГОСах. До учебников, к счастью, дело пока не дошло, но отдельные пособия по секспросвету организации, одобренные Минпросветом, могут выпускать уже сегодня – хотя бы в рамках указанной выше госпрограммы.При любом раскладе родительскую общественность будут стараться держать на голодном информационном пайке – нам, как и раньше, придется самим все отслеживать и держать ухо востро. Что касается «целомудренного секспросвета» от ООН и митрополита Иллариона, «Катюша» и ОУЗС призывают как можно скорее свернуть программу «ЛадьЯ» и перенаправить президентский грант на более важные благотворительные дела. В противном случае авторитет Церкви в целом среди рефлексирующих православных граждан будет только падать. А правительственный законопроект об обязательном секспросвете нужно срочно заворачивать. Пока он находится в стадии общественных обсуждений, долг каждого нормального человека—написать негативные отзыв на сайт правительственных нормативных актов. https://regulation.gov.ru/projects#npa=79997 РИА Катюша