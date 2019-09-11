Секспросвет набирает обороты

Правительство хочет сделать его обязательным, а психологи-растлители от фондов ООН приходят в школы, прикрываясь Церковью
Правительство РФ не ограничилось идеей ввести «уроки» сексуального воспитания в младших классах через педагогов-психологов. На днях на сайте правовых документов появился правительственный законопроект об административной ответственности СМИ, блогеров, а также иных лиц, которые призывают не посещать уроки растления (секспровета) под видом профилактики СПИДа.
Несмотря на недавние заявления Президента Путина о крахе либерализма и необходимости опираться на традиционные ценности «чикагские мальчики» из правительства РФ продолжают попытки превратить Россию в аналог Евросодома, где (в частности, в Германии) запрет посещения ребенком уроков растления (секспросвета) грозит родителям штрафом и даже изъятием детей.
На днях на портале правительственных нормативных актов появился законопроект О внесении изменений в федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в части установления запрета распространения информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции» , который делает уроки сексуального «просвещения» вроде «Семьеведения» и другие мероприятия по растлению детей обязательными, предусматривая административное наказание родителей за попытки оградить от растления своих детей.
В таких условиях целесообразно повнимательнее посмотреть на то, как именно проводники западных ценностей будут пытаться растлевать наших детей. В качестве примера рассмотрим программу первичной профилактики ВИЧ/СПИДа и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста (13-17 лет) «ЛадьЯ». В аннотации программы сказано, что она разработана при поддержке Русской Православной Церкви коллективом церковных и светских специалистов: педагогов, психологов, психиатров, наркологов. Далее идут, на первый взгляд, красивые и правильные слова:
«Программа «ЛадьЯ», в отличие от информационно-обучающих программ, обращается не к вопросу «что?», а к вопросу «почему?». В ее основу положены принципы неспецифической профилактики, направленные на формирование у подростков таких духовно-нравственных ориентиров, которые, реализуясь в поведении участников программы, сводили бы риск заражения и, следовательно, распространения ВИЧ-инфекции к минимуму.
Программа ориентирована, прежде всего, на воспитание у подростков духовного начала. Однако, поскольку программа рассчитана на массовые учебные заведения (школы, средние специальные учебные заведения), где обучаются подростки различных вероисповеданий, организационные формы работы носят сугубо светский характер. На сегодняшний день программы реализуются в 10 регионах, обучение прошли более 10 тысяч человек».
Сразу заметим, что в перечне авторов «Ладьи» мы не нашли ни одного педагога или священника – коллектив состоит почти из одних психологов и одного нарколога. Программа продвигается благотворительным фондом «Диакония», который работает при содействии Синодального отдела благотворительности и социального служения РПЦ, базируется в Санкт-Петербурге, на территории Александро-Невской Лавры. Правление фонда возглавляет протоиерей Максим Плетнев. В число его сотрудников входят и разработчики «Ладьи»: врач-нарколог Елена Рыдалевская – исполнительный директор «Диаконии», психолог Сергей Яцышин – руководитель направления профилактики.
Воде бы ничего особо тревожного не наблюдаем, но лишь до той поры, пока на сцену не выходят настоящие заказчики и бенефициары программы «ЛадьЯ». Для этого сделаем небольшой экскурс в историю. 5 июня 2009 г. в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС на тот момент архиепископа Волоколамского Илариона с представителем Фонда ООН в области народонаселения в Российской Федерации (ЮНФПА), исполняющим обязанности резидента-координатора системы ООН в России Карлом Кулессой.
«В 2008 году ЮНФПА учредил Всемирную межрелигиозную сеть по народонаселению и развитию, в задачу которой входит налаживание сотрудничества между Фондом и религиозными организациями по вопросам демографии, миграции, молодежи, гендерного насилия, материнской смертности, ВИЧ/СПИДа, помощи в чрезвычайных ситуациях. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и взаимодействия, в частности, в реализации совместных образовательных программ, направленных на поддержание здорового образа жизни молодежи и формирование здоровой семьи, а также профилактику ВИЧ», – сообщает официальный сайт Московской Патриархии.
Вскоре после этой «судьбоносной встречи», 26 ноября 2009 г., в Москве начал работу круглый стол «Развитие взаимодействия между Русской Православной Церковью и агентствами ООН в России», организованный все тем же ОВЦС при поддержке все того же Фонда ООН в области народонаселения. В мероприятии приняли участие представители агентств ООН и церковных организаций, работающие в социальной, образовательной, благотворительной, культурной областях.
«В последние годы РПЦ уже имела положительный опыт взаимодействия с агентствами ООН в деле профилактики ВИЧ/СПИДа и помощи беженцам. Со своей стороны, представитель Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в России Карл Кулесс выразил большую заинтересованность социальными и благотворительными проектами, которые осуществляют Русская Православная Церковь и церковные организации. «Мы стремимся к одной цели, — отметил К. Кулесс, — хотя и не все наши взгляды совпадают». Он рассказал о подписанном накануне соглашении по реализации программы духовно-нравственного воспитания и профилактике среди молодежи рискованного поведения и ВИЧ/СПИДа и подчеркнул, что это только начало сотрудничества с РПЦ», – рассказывает о мероприятии официальный сайт МП.
И вот с 2009 года «уважаемые партнеры» из ООН совместно с ОВЦС начали реализовывать в нашей стране проект по разработке и широкому внедрению трех образовательных программ: «ЛадьЯ», «Живая вода» и «Дорога к дому», а также по обучению преподавателей/тренеров работе с этими программами в регионах России. Программы реализуются в рамках проекта ООН «Поддержка инициатив религиозных организаций в области профилактики ВИЧ/СПИДа и паллиативного ухода». То есть это фактически ИХ либерал-глобалистский проект, завернутый в обертку «духовно-нравственного воспитания».
Напомним, ОВЦС как отдельная структура в Церкви и ее руководитель – экуменист-филокатолик митрополит Илларион (Алфеев), публично ратующий за «целомудренный секспросвет», не раз становились героями материалов «Катюши» (кстати, Илларион лично оставил положительную рецензию на программу «ЛадьЯ» – прим. ред.). Ну а Фонд по народонаселению ООН (UNFPA) – это главный глобалистский инструмент по решению «проблемы перенаселения», которая «гуманно» решается, прежде всего, через секспросвет. Эта структура глобалистов была образована в 1969 г. и является основным мировым проводником программ Международной федерации планирования семьи, «полового просвещения», пропаганды контрацепции, ВИЧ-профилактики, абортов. Фонд также участвовал в разнообразных программах по организации принудительных абортов и стерилизации в странах третьего мира, к коим «уважаемые партнеры» за глаза всегда относили и Россию.
Позволим себе еще немного отвлечь читателей от программы «ЛадьЯ» и приведем цитату из научного журнала «Проблемы национальной стратегии», издаваемого Российским институтом стратегических исследований (РИСИ – крупный научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом РФ, в прошлом – аналитический центр Службы внешней разведки России). Это выдержка из материала «Демографическое мошенничество (о научной «ценности» и идеологической составляющей аналитических докладов Фонда народонаселения ООН)» («Проблемы национальной стратегии», №3 (30), 2015):
«Как и многие предыдущие публикации ООН, указанный доклад сводится к агрессивной мальтузианской риторике, согласно которой в мире слишком много молодых людей…
В то же время нам не приходилось встречать ни одного выступления или публикации ЮНФПА, где они бы с такой же обеспокоенностью или хотя бы в нейтральных интонациях сообщали о вреде гормональной контрацепции, принудительных абортах в Китае, насильственной стерилизации в Индии и Шри-Ланке, массовом бесплодии в России, об антирепродуктивных эффектах продукции ГМО и некоторых прививок и т.п. К сожалению, все действия ЮНФПА направлены исключительно на блокаду репродуктивной функции и разрушение семейных устоев».
Теперь вы понимаете, что когда довольный представитель ЮНФПА после встречи с делегацией РПЦ заявляет: «Мы стремимся к одной цели…» и объявляет о старте долгосрочных программ по «профилактике рискованного поведения» российских детей, это не может не вызывать тревогу. Впрочем, если цель господина Иллариона сотоварищи – радикальная депопуляция населения РФ, тогда больше вопросов к нему не имеем.
А теперь возвращаемся непосредственно к содержанию программы. Может, мы что-то напутали и с «Ладьей» на самом деле все в порядке? Да нет, не похоже – вот выдержки из проведенной подробнейшей экспертизы (на 323 страницах), осуществленной опытной комиссией из кандидатов психологических, педагогических и филологических наук Уральского государственного горного университета в ответ на запрос УФСБ по Свердловской области (кстати, один из экспертов – священнослужитель – протоиерей Игорь (Бачинин), председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ). На основе выводов экспертов общественниками из «Всероссийского родительского собрания» было подготовлено заявление в генпрокуратуру с просьбой запретить внедрение «Ладьи» на территории России.
«31 мая 2018 года в ответ на запрос начальника УФСБ России по Свердловской области, было подготовлено Комплексное, комиссионное экспертное заключение специалистов. В результате проведенного анализа представленных материалов комиссией специалистов были сформулированы следующее мнение и ответы на поставленные вопросы:
В представленном на исследовании материале, а именно: «Программе первичной профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для детей старшего подросткового возраста («ЛадьЯ» – «В ладу с собой») – Российский Круглый стол, Москва, 2015 – 201 с. имеются лингвистические и психологические средства, оказывающие деструктивное влияние на формирующуюся личность подростков 13-17 лет.
Содержание и направленность образовательной программы «ЛадьЯ» - «В ладу с самим собой» и методик, реализуемых в образовательном и воспитательном процессах в муниципальной системе образования по профилактике «рискованного поведения» и формированию «христианских» ценностей среди несовершеннолетних учащихся, а также используемые при этом учебные и методические пособия и упражнения способны причинить вред физическому и психическому здоровью подростков 13-17 лет, их нравственному, духовному и социальному развитию.
В ходе проведенной оценки было выявлено, что в исследуемом материале применяются психотерапевтические средства и методы воздействия, призванные изменить поведение подростков, и при этом минующие обращение к сознанию объекта воздействия (подростков), с использованием средств «духовной манипуляции».
В Программе имеет место применение упражнений, соответствующих возрастной категории «18+». Этот факт нарушает возрастной ценз применяемых авторами упражнений и нарушает интересы подростков.
Заявленные авторами Программы этические ценности: счастье, жизнь, общение, дружба, любовь, семья, здоровье, болезнь, по своей форме и содержанию не относятся к вероучению Православной Церкви. Рассмотренные в Программе ценности подменены иным, чем христианское вероучение содержанием (т.к. исключают понятия Бога, веры и спасения) и имеют эклектичный характер. Во многом это определено тем, что среди авторов Программы нет ни педагогов, ни представителей духовенства.
В тексте Программы «ЛадьЯ» - «В ладу с самим собой» содержится информация о том, что многие упражнения, предлагаемые для подростков, являются реально или потенциально опасными для их психологического состояния, в результате чего подросткам будет необходима психотерапевтическая помощь.
Проведенное лингвистическое исследование представленных материалов определило, что в тексте Программы «ЛадьЯ» - «В ладу с самим собой» содержатся лингвистические признаки пропаганды неполноценности людей по признаку их религиозной принадлежности, возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группе лиц или ее представителю по признаку их национальной, социальной, расовой, религиозной или языковой принадлежности.
В частности, программа содержит упражнение, намеренно погружающее детей в ситуацию возбуждения розни (ведущий сообщает о неполноценности одной группы лиц по признаку цвета глаз и убеждает в этом слушателей). Проигрывание данной ситуации может способствовать закреплению у подростков данной дискриминационной модели поведения, поскольку авторы Программы определяют игру «как метод в работе с ценностным содержанием». К профилактике ВИЧ/СПИД обозначенное упражнение не имеет никакого отношения, также как и к профилактике «рискованного поведения» у подростков. Эффектом рассмотренного нами упражнения может являться провоцирование внутригруппового конфликта (среди участников тренинга), выведение скрытого (латентного конфликта) в область открытого противостояния с элементами возбуждения вражды и ненависти, а также проявления физической и вербальной агрессии участников тренинга (кстати, данное упражнение было разработано американской учительницей Джейн Эллиотт (род. 27 мая 1933 г. в Райсвилле, шт. Айова), известной прежде всего как активистка в области феминизма, антирасизма и «защиты прав» ЛГБТ – прим. «Катюши»).
Манипуляция авторов заключается в «размывании границ» групп «свой-чужой» и как следствие – формировании «избыточного» доверия к представителям группы «чужой», что нарушает во многом физическую безопасность подростков. Не исключена возможность, что данная установка может сделать подростков «легкой добычей» для представителей аут-групп (ВИЧ-инфицированных и наркоманов). Кроме того, такой подход позволяет «ввести» в сознание подростков толерантное отношение к идентификации по любому признаку (например: ценностные ориентации, вероисповедание, сексуальная ориентация и т.д.).
Это только часть выводов, к которым пришли специалисты в своём заключении, изложенном более чем на 200 страницах, но уже и из приведённых выдержек понятно, что внедрение указанной Программы является очень опасным для здоровья и развития детей, что является недопустимым, противоречит положениям Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и должно быть пресечено.
Данная программа «ЛадьЯ» - «В ладу с самим собой», которая является переводной версией зарубежной профилактической программой для маргинальных слоев молодежной среды, ведущей асоциальный образ жизни, была признана не законной и вредной научным сообществом специалистов как в 2005 году, так и в 2018 году.
Противоправность программы «ЛадьЯ» - «В ладу с самим собой» характеризуется еще и тем, что «… она должна быть утверждена структурами, уполномоченными проводить экспертизу образовательных программ на уровне муниципального образования, региона и Российской Федерации. Все подобного типа профилактические программы должны базироваться на основе научных достижениях в области психологии, образования и культуры. Они должны учитывать специфические особенности регионов и тех целевых групп, для которых они предназначаются...».
Незаконность ее внедрения, как и деятельность СПИД-центров в области профилактики, подтверждается еще и тем, что согласно Концепции научной, научно-технической и инновационной политики в системе образования Российской Федерации (Приложение № 1 к Приказу Минобразования России от 6 июня 2000 г. № 1705), «для осуществления эффективной реализации данных (профилактических) программ необходима целенаправленная подготовка высокопрофессиональных специалистов с высшим педагогическим, медицинским или психологическим образованием, которые способны заниматься превентивным обучением. Все специалисты, занятые в этой области, должны иметь документы, подтверждающие их право на ведение профилактической деятельности в образовательной среде. С приведенными выше необходимыми требованиями к профпригодности, данные специалисты отсутствуют повсеместно».
К сожалению, официальная комплексная экспертиза аккредитованных экспертов УГГУ по запросу ФСБ не заинтересовала ни Роскомнадзор, ни прокуратуру Свердловской области. Зато Минпросвет в ответ на заявление ВРС традиционно выдал совершенно неуместную объемную справку по действующему законодательству и поблагодарил за активную гражданскую позицию.
А тем временем в стане распространителей «целомудренного секспросвета» и толерантности среди детей и подростков большая радость – в конце мая 2019 г. фонд «Диакония» получил на распространение программы «Ладья» 4,5 млн. из Фонда президентских грантов. Так что его психологи как минимум до середины 2020 г. будут трудиться на ниве сокращения российской популяции в рамках проекта Фонда народонаселения ООН и продолжат внедрять программу «ЛадьЯ» по всей стране, в том числе организуя семинары-тренинги в православных монастырях.
Между тем, Министерство просвещения ответило одной из наших читательниц относительно вероятного обязательного внедрения секспросвета в школьные программы под видом нового предмета «психология», о чем недавно сообщал главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе. Из ответа следует, что перечисленные «дисциплины» не входят и не планируют вводиться в перечень обязательных для изучения, учебники по ним также не включены в федеральный перечень учебников, разрешенных к использованию при реализации гособразовательных программ.
Так что пока нас успокаивают: мол, обязаловки не будет. Однако в свете указанного в первом абзаце этого материала правительственного законопроекта это не очевидно. Существует опасность, что скопированный с западной системы образования модульный подход при желании позволит включить ту же «психологию» с секспросветом в качестве модуля в то же ОБЖ или обществознание. Сегодня внедрение деструктивной, растлевающей молодежь информации в школах происходит в рамках дополнительных дисциплин – к примеру, при реализации программы по здоровому и безопасному образу жизни, которая прописана во ФГОСах. До учебников, к счастью, дело пока не дошло, но отдельные пособия по секспросвету организации, одобренные Минпросветом, могут выпускать уже сегодня – хотя бы в рамках указанной выше госпрограммы.
При любом раскладе родительскую общественность будут стараться держать на голодном информационном пайке – нам, как и раньше, придется самим все отслеживать и держать ухо востро. Что касается «целомудренного секспросвета» от ООН и митрополита Иллариона, «Катюша» и ОУЗС призывают как можно скорее свернуть программу «ЛадьЯ» и перенаправить президентский грант на более важные благотворительные дела. В противном случае авторитет Церкви в целом среди рефлексирующих православных граждан будет только падать. А правительственный законопроект об обязательном секспросвете нужно срочно заворачивать. Пока он находится в стадии общественных обсуждений, долг каждого нормального человека—написать негативные отзыв на сайт правительственных нормативных актов. https://regulation.gov.ru/projects#npa=79997
