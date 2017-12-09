САЛАТ "ШИШКИ"

Ингредиенты: консервированные ананасы 1 банка; твёрдый сыр 300 г; куриное филе 2-3 штуки; яйца 5 штук; майонез по вкусу; соль, перец. Для украшения: свежий огурец; кукурузные хлопья. 1 Куриные грудки отварить в подсоленной воде, добавить в воду лавровый лист. Своевременно убирайте появляющуюся пену. Готовое мясо выложить, мелко порезать и переложить в свободную тарелку. 2 Яйца отварить вкрутую и натереть на средней тёрке. 3 Сыр натереть на средней тёрке. 4 Перемешать подготовленные ингредиенты. 5 Из банки с консервированными ананасами слить ананасовый сок. Обратите внимание на то, как порезаны ананасы. Если они уже порезаны кубиками, то их можно использовать в салат в таком виде. В ином случае нарежьте их самостоятельно. 6 Добавить ананасы в тарелку к остальным продуктам. 7 Перемешать всё и заправить майонезом. 8 Выложить на блюдо в виде шишек. 9 Огурец натереть на корейскую тёрку — это будут иголочки ёлочки. 10 Хлопьями выкладываем верх шишек. Попробуйте испытать новые вкусовые ощущения благодаря этому салату! Приятного аппетита!