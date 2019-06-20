5 признаков, которые могут сигнализировать о наличии психических расстройств у ребенка

У детей психические расстройства протекают иначе, чем у взрослых, поэтому их трудно сразу выявить. Но слишком часто повторяющиеся поступки в поведении могут маскировать серьезные признаки душевной болезни.

При обнаружении первых признаков психических расстройств большую роль играют родители, которые первыми видят нарушения в поведении детей.

1. Долгосрочные колебания настроения

. На что обратить внимание?

Изменения настроения, которые длятся дольше, чем две недели могут быть ранним признаком биполярного расстройства или маниакально-депрессивного невроза.

Согласно AACAP, у одной трети из 3,4 млн. опрошенных детей с эмоциональными проблемами, выявлено раннее начало биполярного расстройства.

2. Чрезмерное беспокойство

Маленькие дети боятся темноты, воображаемых существ, будучи без присмотра близких. Стресс, связанный с не комфортными ситуациями. Проблема появляется, когда страхи начинают мешать повседневной деятельности ребенка.

Согласно AACAP у маленьких пациентов, у которых был диагностировано специфическое беспокойство или страх, частыми сопутствующими симптомами являются жалобы на физическое состояние, например, боли в животе, головная боль.

3. Экстремальное поведение

Когда поведение ребенка агрессивно до такой степени, что мешает общению со сверстниками.

Причин такого поведения много. Иногда это темперамент ребенка, неуверенность, отсутствие внимания родителей. Некоторые агрессивные дети черпают это из телевизора, из жестоких сказок или игр, полных насилия.

4. Физические изменения

Подсчитано, что 80 процентов людей с серьезными психическими заболеваниями, имеет избыточный вес или ожирение.

Резкое изменение во внешности, которое не вытекает из подросткового возраста, может свидетельствовать о том, что ребенок страдает от расстройства.

Также потеря массы тела, вызванная отсутствием аппетита, может быть ранним признаком депрессии. Тревожным признаком еще может быть отсутствие заботы о внешности.

5. Отсутствие концентрации

Дети, у которых трудность с концентрацией внимания, потенциально могут иметь психические расстройства. Синдром дефицита внимания это неврологическая болезнь. Известно, что только 1/3 детей вырастает из упомянутых симптомов, в то время как у 2/3 они распознаются и в зрелом возрасте.