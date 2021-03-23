Коктейли Молотова, топоры и ружья: Что толкает детей на преступления

Полицейские задержали в Пензе подростка, который направлялся в свою школу с ружьём. О готовящемся преступлении правоохранители узнали из соцсетей. Кто виноват в "колумбайнах" и что делать, рассказывают психологи и эксперты.

Опасность школьного шутинга снова заявила о себе. Так, школьнику, которого задержали пензенские правоохранители, инкриминируют две статьи: "Приготовление к убийству" и "Террористический акт". О готовящемся преступлении правоохранители узнали из сетевой группы "Колумбайн".

Изначально это название американской школы, двое учеников которой больше 20 лет назад расстреляли одноклассников. Официальная причина бойни – травля со стороны других учеников. Трагедия, произошедшая в штате Колорадо, стала своего рода прообразом аналогичных преступлений. Позднее появился сценарий массовых убийств в школах, который стали использовать другие.

https://vk.com/video-75679763_456260841

Месть за травлю или, как сейчас модно говорить, буллинг, продолжает оставаться главной причиной, из-за которой подростки берутся за оружие. Что с этим делать? Вот мнение семейного психолога Галины Томгоровой:

Остановить сам буллинг – это задача в первую очередь учителя. Но в силу того, что они заняты бюрократическими делами на той же перемене, они вообще могут это не увидеть. Пропустить. Или если он к ребёнку плохо относится, то "да, да, да, ты не учишься, пусть тебя ребятки научат". Это, к сожалению, есть.

Вместе с тем психолог уверена: корни подросткового насилия может быть ещё глубже – в семье. И здесь важно понять ребёнка, не упустить его.

За два года до инцидента в Пензе в пермской же школе ученики устроили драку на ножах. Пострадали 15 человек, 12 были госпитализированы. В итоге один из нападавших получил девять лет лишения свободы, другого отправили на принудительное лечение. А ведь были ещё совершенно дикие преступления школьников в подмосковной Ивантеевке, Стерлитамаке, Улан-Удэ и в Керчи в 2017 и 2018 годах.

Месть за травлю, или, как сейчас модно говорить, буллинг, продолжает оставаться главной причиной, из-за которой подростки берутся за оружие. Что с этим делать? Скриншот: Царьград

Оружие учащихся – коктейли Молотова, топоры и ружья. В прошлом году кровавыми пятнами на ученическую карту России легли Вольск, Ульяновск, Кострома, Красноярск, Тюмень и Волгоград.

О причинах нарастающей агрессии в беседе с Царьградом рассказал академик Российской академии образования Евгений Ямбург:

Агрессия в мире действительно нарастает. Невротизм нарастает. И, кстати, пандемия добавила этому накала. Потому что когда вы сидите в четырёх стенах – это озвереть можно. "Живи на яркой стороне, возьми от жизни всё..." Вот эти стрелялки, все компьютерные игры, они к чему приучают? Можно много раз возрождаться из пепла и так далее. А жизнь на самом деле – одна…

Зачастую жертвами школьного насилия становятся дети из благополучных семей. Они изначально не готовы дать силовой отбор агрессивным одноклассникам: и тем, кто выплёскивает в школе накопленную дома злость, и тем, кто переиграл в компьютерные стрелялки.

Не допустить фатального развития ситуации – в силах любящих родителей. Главное – вовремя вывести ребёнка на доверительный разговор. Затем – действовать на опережение. Психологи уверены: буллинг можно остановить несколькими способами: от воздействия на руководство школы, где происходит травля ребёнка, до смены учебного заведения. Мера крайняя, но иногда – неизбежная.

"То, что происходит в образовании – ситуация абсолютно неадекватная. И рассматривать её надо уже не сквозь призму халатности и глупости, а сквозь призму вредительства и подрыва государственных интересов", – сказал в беседе с Царьградом политолог Алексей Лапушкин.

Психологи и эксперты подчёркивают: корень всех детских зол – взрослые. В школьном буллинге, как правило, виноваты и сами педагоги, и родители школьников. Да, всех не переделать. Но ещё важнее – не проглядеть собственного ребёнка. Нужно стать неотъемлемой частью внутреннего мира подростка, быть ему другом и защитником. В противном случае он, вполне возможно, возьмётся за дедовское ружьё и начнёт защищать себя сам.