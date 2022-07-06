ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО НА СЕМЬЮ. РАССЛЕДОВАНИЕ-СЕНСАЦИЯ ПОМОГАЕТ МЕНЯТЬ РОССИЮ

Практика отбирать детей - часть чудовищного бизнеса, когда малышей лишают семьи ради собственной выгоды. Эту порочную практику пора изменить, и шанс на изменение существует.

В Госдуму направлен проект закона, который позволит защитить семьи России от необоснованного и избыточного вмешательства. Сенаторы Елена Мизулина, Андрей Клишас, Владимир Полетаев, Маргарита Павлова, Екатерина Алтабаева, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Ольга Ковитиди, Вячеслав Наговицын настаивают на 20 поправках, которые следует внести в Семейный кодекс России, а также на 25 поправках, необходимых 7 федеральным законам.

Дату внесения проекта выбрали не случайно - столь нужную нам норму направили в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Главное - право ребёнка на семью

Сенаторы уверены, что институт изъятия ребёнка из семьи в России требует корректив в соответствии с новыми конституционными положениями, которые касаются государственной функции защиты семьи и ребёнка. Сенатор Елена Мизулина пояснила, что проект закона обеспечит необходимую защиту ребёнка от любых угроз.

Законопроект позволит обеспечить необходимую защиту ребёнка от любых угроз силами самой семьи, включая родственников, или при поддержке государства, и защитить семьи с детьми от необоснованного и избыточного вмешательства в их внутренние дела, тем самым будет способствовать укреплению института семьи, достижению согласия в обществе и реализации обновлённой Конституции России,

- пояснила Мизулина.

Сопредседатель Межведомственной рабочей группы Елена Мильская добавила, что проект закона учитывает принцип максимального обеспечения интересов семьи:

Авторы законопроекта предлагают выстраивать отношения государства и семьи на иных принципах - презумпции добросовестности родителей и права ребёнка жить в родной семье.

Родители добросовестны по умолчанию, иное можно доказать только через суд

В Семейном кодексе должны появиться новые принципы правового регулирования, и проект закона их вводит. Это, например, презумпция добросовестности родителей при осуществлении родительских прав, право ребёнка на родную семью. То есть государство берёт на себя обязанность сохранять семью, а не работать на институт опеки и попечительства.

Презумпция добросовестности родителей означает, что по умолчанию все папы и мамы признаются добросовестными. А иное следует доказать через суд. Таким образом, на порочной практике отобрания детей из семей поставят крест. Не менее важен принцип права ребёнка на родную семью. Это гарантия воспитания своими близкими людьми в отсутствие родителей - родственниками или свойственниками. Широко толкуемая органами опеки практика "непосредственной угрозы жизни или здоровью" при изъятии ребёнка должна быть заменена комплексом мер защиты детей, который не только оградит ребёнка от угрозы внешней, но и не уничтожит при этом само право на семью.

Законопроект обеспечивает терминологическое единство семейного законодательства. Впервые с учётом положений обновлённой Конституции России в семейное законодательство встраиваются определения таких основных терминов, как "семья", "родители". Таким образом исключается возможность применения в России такой антисемейной терминологии, как "родитель №1" и "родитель №2".

Кроме того, нормой фиксируется важное, но оспариваемое на практике право родителей выбирать методы воспитания ребёнка.

Ликвидируя "сиротпром"

О важности внесения поправок, которые изменили бы формат работы опеки в России, неоднократно говорил и учредитель "Первого русского" Константин Малофеев, вводя понятие "сиротпром":

Каждый день мы читаем: мама оставила ребёнка на балконе, в чулане, он не ел, одичал, поставили на горох… А теперь давайте спросим наших зрителей: мы что, действительно с вами считаем, что в семье ребёнку хуже, чем в детском доме? А почему тогда такие новости? А новости именно потому, что "сиротпром" существует. Эта "сиротпромовская" мафия существует. Эти люди зарабатывают! Кто эти люди? Это люди, которые ремонтируют детские дома. Это люди, которые торгуют органами. Это огромная мафия, начинающаяся от детских порнографов и заканчивающаяся просто коррупционерами на местах. Они все связаны с "сиротпромом". Если государство хочет покончить с этим, то у нас должна быть цель. Цель - "сиротпром" должен быть ликвидирован.

На сегодняшний день в России насчитывают около 44 000 детей-сирот и ещё 30 000 так называемых скрытых сирот - тех, чьи родители лишены права опеки. Это огромная и страшная цифра, особенно учитывая то, какое будущее ждёт этих ребят и девчонок.

Зато для людей, оседлавших "выгодный бизнес", трагедия наших маленьких сограждан - настоящая золотая жила. Детские дома получают подушевое финансирование. Чем больше детей в приюте, тем больший объём денежных средств отпускается федеральным бюджетом.

В рамках собственного расследования Царьград рассказывал, какие суммы зарабатывают на отобрании детей. Эту практику следует прекратить, дав детям безусловное право на семью.