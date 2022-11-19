Как понять, что у ребенка синдром дефицита внимания и что с этим делать? Разговор с учителем

Недавно мама моего нового ученика жаловалась на учителя. Она рассказывала, что учитель цепляется к ребенку, говорит, что он мешает вести урок. А он, ребенок, просто активный. Темперамент у него такой.

А я смотрю на этого ребенка, который, сидя на стуле, своими движениями напоминает иголку от швейной машинки, и понятно, что дело не в темпераменте.

Сегодня я хочу поговорить о том, как понять по поведению своего ребенка, что у него есть синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Первое, что я хочу сказать, что синдром дефицита внимания успешно лечится неврологом. В том, чтобы обратиться к специалисту, нет ничего постыдного. Вас никто не осудит. Некоторые родители, замечая странности в поведении ребенка, думают, что он их просто перерастет. Нет. Не перерастет. Синдром дефицита внимания сам не проходит.

Второй важный момент. Синдром дефицита внимания подозревают у детей старше 4 лет и тогда, когда поведение ребенка, о котором пойдет речь ниже, повторяется постоянно.

Ребенку сложно усидеть на месте. Он совершает много разных действий. Важный момент: эти действия бессмысленны. Сравните две ситуации:

Пример 1: Ребенок поиграл в машинки, бросил, побежал на кухню, принес оттуда конфетку, взял мячик, поиграл, бросил.

Пример 2: Ребенок берет мячик, смотрит на него, бросает. Берет куклу, смотрит, бросает. Берет брелок, смотрит, бросает. Поведение ребенка из второго примера, если оно повторяется часто, должно настроить родителей.

Ребенку сложно концентрировать внимание на том, что ему не интересно.

Родители рассказывают, что ребенок не может сосредоточиться при выполнении домашнего задания, но, башню из кубиков, например, может собирать часами. Т. е. ребенок концентрирует внимание только на том, что ему интересно.

Ребенок не контролирует эмоции

Например, ребенок может начать кричать, что не хочет убирать игрушки. Или может обидеть бабушку, а через две минуты извиниться. Да, подобное поведение бывает у всех. Но, ежедневное поведение в таком ключе - не норма.

Ребëнок часто отвлекается

Многим, наверное знакома такая ситуация: ребенок не хочет делать домашнее задание и ищет себе дела: попить, сходить в туалет, погладить кота.

Но бывает другая ситуация. Ребенок решает задачу, вдруг бросает ее, хватает кота, через пару минут возвращается к задаче. Задачу решил. Начал решать примеры. Три примера решил, пошел в туалет. Еще через 5 минут пошел пить и т. д.

Ребенок часто отвлекается

Отвлекается так, что может бросить начатое дело и не доделать его. Например, начал писать предложение, не дописал до конца. Рассказал какую-то историю и забыл, что надо предложение дописать. Часто дети с синдромом дефицита внимания не дочитывают до конца текст задачи или не до конца доводят решение.

Что делать, если вы заподозрили у ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности?

Общаться к неврологу. В отдельный случаях может потребоваться консультация психолога или психотерапевта.