ЧИНОВНИКИ НАТРАВИЛИ НА ДЕТЕЙ МАКАРОННОГО МОНСТРА: СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Крупнейшая в Самарской области детская больница им. Н.Н. Ивановой оказалась в центре скандала. Еда, которой потчуют маленьких пациентов, по словам родителей, несъедобна и выглядит отвратительно. В роли незваных аниматоров для юных пациентов выступают резво ползающие по стенам насекомые.

Это есть нельзя

Самарским стационарам пациенты не раз ставили неутешительный "диагноз", побывав на больничной койке. Лечение в больнице – это череда запоминающихся рискованных мероприятий. И если взрослые порой не больно-то по этому поводу переживают, то, когда дело касается детей, молчать нельзя. На прошлой неделе по соцсетям распространились фотографии "еды", которой потчуют маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. Снимки эти испортили аппетит не одному родителю.

Если бы не подпись к фотографии, то определить, что лежит в тарелке, было бы попросту невозможно. В меню это именуется "картофельное пюре с рыбой", но родители долго для этого блюда слов не подбирали.

"Уважаемые чиновники, пожалуйста, наведите порядок с едой в больнице! Этими помоями кормят детей! Все остались голодные на ужин, и это не единичный случай! Картошка сизая, полусырая, рыбы почти нет. Это отрава!" – написала Ирина М.

ЗА ТАКОЕ ФОТО ЕДЫ ДАЖЕ САМЫЕ БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ ЛАЙК НЕ ПОСТАВЯТ, ВОТ И ДЕТЯМ БОЛЬНИЧНАЯ ЕДА ПРИШЛАСЬ НЕ ПО ВКУСУ. TWITTER.COM/IRINAKVADROMAMA

На следующий день в доказательство того, что пюре ещё не верх "кулинарных изысков", Ирина выложила новое фото.

"Квест "Найди мясо". Снова ужин, снова ужас. Запеканка – высохшая переваренная лапша с запахом фарша. Дети голодные, посмотрели и ушли, не притронувшись к еде, остатки сложены на мойку. Минздрав, приезжайте на дегустацию", – негодует встревоженная мама.

Неаппетитно, но по закону

Собственной кухни в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой, рассчитанной на 503 койки, нет. Сюда госпитализируют детей со всего региона. Многие лежат в палатах без родителей, и не всегда у последних есть возможность привозить еду из дома каждый день.

Функционеры, однако, нашлись что ответить. В администрации больницы сообщили:

"Организация питания в лечебном учреждении находится на аутсорсинге. У больницы нет помещения пищеблока, оно признано аварийным. Ежегодно проводятся аукционы в рамках 44-го федерального закона (ФЗ-44). В этом году аутсорсером является "Самарский кулинарный дом". Администрация учреждения ведёт претензионную работу по отношению к организации в случаях нарушения технологии приготовления блюд. По данному вопросу будет проведена проверка".

Как несъедобные блюда поставляются в больницу, среди пациентов которой есть дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями, главврач Ольга Галахова пояснять не стала.

На "десерт" родители пожаловались на антисанитарию, выложив видео бегающих по стенам больницы насекомых, предположительно тараканов. На наличие этих непрошеных гостей периодически жалуются пациенты и взрослых больниц области. Главврачи уверяют, что дезинсекция проводится регулярно. Но усатых лекарей так просто не возьмёшь, и они раз за разом выходят на внеплановый осмотр больничных палат.

https://vk.com/video-75679763_456266485

Миллионы за помои

Поставкой еды в областную детскую больницу им. Н.Н. Ивановой занимается комбинат питания "Самарский кулинарный дом". Организация специализируется на приготовлении блюд для больниц, клиник и школ. Компания заключила крупные контракты в последние два года с Самарским государственным медицинским университетом, Волжской центральной районной больницей и гимназией №1.

С областной детской больницей комбинат подписал два госконтракта: 25 декабря 2020 года – на сумму 30,48 млн рублей и 13 декабря 2021 года – на сумму 34,78 млн рублей. Оба контракта предусматривают ежедневные поставки лечебного диетического питания. Цена за питание одного человека в день составляет от 250 до 325 рублей.

Меню согласуют с главврачом, качество и соответствие блюд заявленным критериям также должны проверять в больнице. В январе 2022 года больница заплатила за питание 1,42 млн рублей.

Вопросы к "Самарскому кулинарному дому" у надзорных ведомств уже были. Так, внеплановая проверка Роспотребнадзора 1 июня 2021 года выявила, что не соблюдаются требования по суммарным объёмам блюд на завтрак для детей от 7 до 12 лет. Объём блюд на завтрак должен составлять 500 граммов, а для детей от 12 и старше – 550 граммов. Объём блюд колебался в диапазоне 410-485 граммов, а в цехах обнаружили говядину с нечитаемой маркировкой – понять, откуда она, было невозможно.

Тем не менее после проверки руководство детской больницы перезаключило договор с поставщиком.

Тухлое мясо и салат из сырого лука

В Самарской области и прежде для детей еды не жалели. Весной 2021 года у руководства дома-интерната для умственно отсталых детей пропал аппетит – там прошла внеплановая проверка. Оказалось, что детей-инвалидов кормили салатом из сырого лука и "кулешом", состоящим из сваленной в одну тарелку картошки и пшена. Это "меню" спокойно утверждали представители интерната, несмотря на то что подобным воспитанников кормить нельзя. И 28 апреля директора интерната Елену Китаеву уволили и завели на её сотрудников уголовные дела о халатности и истязаниях – детей привязывали к кроватям.

https://vk.com/video-75679763_456261268

В детских садах порой тоже не всё в порядке.

В 2019 году в детские сады Тольятти и в школы Самарской области попало 30 тонн испорченных мясопродуктов. Директор компании-поставщика скупал мясо больных и павших животных. Далее падаль вымачивали в уксусе и химикатах, придавая "товарный" вид. Родители, заподозрив неладное, настояли на проведении экспертизы. В образцах обнаружили трупный яд и кишечную палочку, директор компании-поставщика получил реальный срок, руководство двух детсадов отправилось на биржу труда.

Что с того?

Проблема организации питания в медицинских и учебных учреждениях не нова. Как правило, прижатые к стенке руководители кивают на пресловутый ФЗ-44. Согласно его требованиям, они обязаны заключать контракты с поставщиком, предложившим самую низкую цену. Соответственно, качество еды будет низким.

В оправданиях тех, кто заключает подобные договоры, есть доля лукавства. Во-первых, при составлении технического задания для госконтракта больницам, школам и детским садам необходимо чётко прописывать критерии, вплоть до примерного меню, объёма порции, используемых продуктов. Это кропотливая работа, которой многие предпочитают не заниматься, обозначая лишь общие, минимально необходимые условия.

Во-вторых, приёмом конкретных блюд занимаются конкретные люди. В том случае, если поставщик привёз "клейстер" вместо картофельного пюре, учреждение может отказаться от приёма, заставив оперативно переделать некачественное блюдо. Привлечение Роспотребнадзора и прокуратуры в данном случае обязательно, и вовсе не надо ждать окрика из соцсетей.

"Оптимизация" пищеблоков в больницах, школах и детсадах привела к тому, что детей вынуждают играть в "русскую рулетку". Что именно и какого качества привезут сегодня – неизвестно. Нет и возможности оперативно исправить ситуацию, подав, пусть чуть позже, качественный горячий обед или ужин.

В самарском Минздраве так комментируют ситуацию, сложившуюся в областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой:

"Будет инициирована проверка по вопросу организации питания в медицинском учреждении, по результатам которой будут приняты меры".

На комбинате питания "Самарский кулинарный дом" признали претензии, предъявляемые родителями. "Как правило, мы осуществляем быструю замену, если есть какие-то проблемы с продуктами. Контролировать приготовление еды для повышения качества, безусловно, надо. Проблема связана с качеством продуктов, которые поставляют нам", – заявил представитель компании Сергей Иванов.