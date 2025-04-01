Арахисовая халва

Разве можно не любить халву? А уж если речь идет о домашней сладости? Одним словом, устоять не возможно! Поэтому хочу предложить вариант халвы с арахисом для истинных ценителей восточных лакомств.

Помимо вкусовых качеств этот продукт, благодаря содержанию орехов, улучшает работу мозга, снижает количество холестерина в крови, помогает справиться с депрессией. Кроме того в ней присутствуют полезные микроэлементы и витамины.

Вот ингредиенты: арахис (сырой, чищеный), сахар, пшеничная мука, масло и вода.

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Первым делом нужно пожарить арахис на сухой сковороде без масла. Он должен приобрести очень красивый светло-коричнево золотистый цвет. Но важно не пережарить, чтобы орешки не пригорели. Если орехи в кожуре, то после обжарки нужно ее убрать.

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Затем обжарить муку также на сухой сковороде до кремового цвета. Важно постоянно помешивать. Сперва мука долго (минуты 4-5) белая, а затем резко начинает менять цвет. Тут тоже важно не переусердствовать, иначе вкус муки выйдет на первый план, забив арахис.

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Далее арахис следует измельчить в блендере (кофемолке или мясорубке).

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Добавить к нему муку и повторить процедуру вновь. Должна получиться очень мелкая пудра.

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В кастрюльке соединить воду, сахар и ваниль. Варить 5 минут после закипания, помешивая.

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Сироп вылить в ореховую массу и перемешать. В форму постелить пергамент, смазать подсолнечным маслом и выложить халву. Отправить до замерзания в холодильник.

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Перед подачей порезать на порционные кусочки.

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Приятного аппетита!