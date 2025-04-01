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Арахисовая халва

Ингредиенты

Арахис – 170 грамм;

Мука – 0,3 стакана;

Сахар – 0,3 стакана;

Вода – 100 мл;

Ваниль;

Подсолнечное масло – 50 мл.

  • 390 кКал
  • 30 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Разве можно не любить халву? А уж если речь идет о домашней сладости? Одним словом, устоять не возможно! Поэтому хочу предложить вариант халвы с арахисом для истинных ценителей восточных лакомств.

 Помимо вкусовых качеств этот продукт, благодаря содержанию орехов, улучшает работу мозга, снижает количество холестерина в крови, помогает справиться с депрессией. Кроме того в ней присутствуют полезные микроэлементы и витамины.

 

Вот ингредиенты: арахис (сырой, чищеный), сахар, пшеничная мука, масло и вода.

Фото 1

 

 

Первым делом нужно пожарить арахис на сухой сковороде без масла. Он должен приобрести очень красивый светло-коричнево золотистый цвет. Но важно не пережарить, чтобы орешки не пригорели. Если орехи в кожуре, то после обжарки нужно ее убрать.

Фото 2

 

 

Затем обжарить муку также на сухой сковороде до кремового цвета. Важно постоянно помешивать. Сперва мука долго (минуты 4-5) белая, а затем резко начинает менять цвет. Тут тоже важно не переусердствовать, иначе вкус муки выйдет на первый план, забив арахис.

Фото 3

 

 

Далее арахис следует измельчить в блендере (кофемолке или мясорубке).

Фото 4

 

 

Добавить к нему муку и повторить процедуру вновь. Должна получиться очень мелкая пудра.

Фото 5

 

 

В кастрюльке соединить воду, сахар и ваниль. Варить 5 минут после закипания, помешивая.

Фото 6

 

 

Сироп вылить в ореховую массу и перемешать. В форму постелить пергамент, смазать подсолнечным маслом и выложить халву. Отправить до замерзания в холодильник.

 

Фото 7

 

 

Перед подачей порезать на порционные кусочки.

Халва из арахиса в домашних условиях
Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт арахисовой халвы
Фото 9

 

 

Арахисовая халва, рецепт с фото
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