Оклад 12 500 и 400 рублей за проверку тетрадей: сколько зарабатывают учителя в России на самом деле

ТНТ-PREMIER запускает сериал «Учителя». Как и большинство проектов платформы, «Учителя» мало напоминают сказочную выдумку.

Кажется, что сценаристы приходили в школы и университеты, проводили скрытые съемки, а потом просто сложили кадры в сериал.

Причем здесь зарплаты учителей? Смотрите сами: одна из главных героинь сериала — Мария Григорьева, молодая учительница русского языка и литературы, которая искренне любит свою работу и переживает за учеников. Однако, преподавание для Маши больше страсть, чем источник дохода. И, чтобы вести нормальный образ жизни, девушке приходится совмещать свое призвание с более прибыльной ставкой администратора VIP-зала в аэропорту: «Я подрабатываю как могу. На меня сверху деньги не сыпятся», — говорит Маша.

А на самом деле — как? Мы поговорили с учителями из разных регионов России. В VIP-зале аэропорта никто из них не работает, а вот дополнительный источник дохода вынуждены искать многие, если не сказать — большинство.

В реальности зарплаты учителей разнятся в зависимости от региона, а точный размер рассчитывается непосредственно в самой школе. Итоговая сумма складывается из нескольких частей: базовая часть, компенсационные и стимулирующие выплаты.

В июле 2019 года заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда.

Сегодня он составляет— «огромные» деньги.

По данным Росстата средняя зарплата учителей по России за январь – март 2019 года — 39 453,2 рублей. Причем, самая высокая зарплата у работников образования в Чукотском автономном округе — 96 598 рублей, но здесь огромную роль играют северные надбавки. Самая низкая — в республике Ингушетия — 21 652,5.

В Москве учителя в среднем получают 95 034,5 рублей.

«В месяц выходит около 60000, это часы, проверка тетрадей, внеурочная деятельность (кружки) и работа в Московской электронной школе. Диагностические работы, олимпиады и прочее оплачиваются отдельно раз в три месяца из стимулирующего фонда, но сумма небольшая — около семи тысяч рублей. На жизнь хватает. До этого я работала не в Москве и за нагрузку, даже большую, чем сейчас, получала намного меньше».

Ольга, учитель русского языка и литературы, Москва

В регионах ситуация с зарплатами намного хуже. Например, в Тверской области средняя зарплата учителя — 26 359,6 рублей. На деле эта сумма может быть намного меньше.

«У меня унизительно маленькая зарплата для молодого и перспективного специалиста. Официальная зарплата без стимулирующих выплат — 12 500 рублей, с выплатами — примерно 20 тысяч, но в некоторые месяцы бывает и меньше. При этом помимо 23 учебных часов, я еще готовлю девятиклассников к ОГЭ и веду кружки у младших классов. Чтобы сводить концы с концами, я занимаюсь репетиторством. Вся надежда в нашей семье только на мужа, он даже считает мою работу волонтерством. Сейчас мы копим на первый взнос по ипотеке. Если бы я была одна, то смогла бы накопить только лет через пять».

Ирина, учительница английского языка, Тверская область

«Ставка учителя составляет 7 900 рублей за 18 часов. Учителя работают по 30-35 часов, чтобы хоть как-то «выжить». Также есть доплата за категорию. У меня первая категория — это 40 процентов от ставки. По 1 500 рублей доплачивают за классное руководство, а еще могут быть премии. Зарплаты очень маленькие, поэтому мне приходится брать любую подработку, например, я еще веду уроки в старших классах, когда у меня «окна». Но денег все равно не хватает. Только квартплата в зимнее время, с газом и телефоном выходит примерно 7 500 рублей, а надо ведь еще на что-то есть и во что-то одеваться».

Екатерина, учительница начальных классов, Тверская область

А как обстоят дела в Санкт–Петербурге? Значительно хуже, чем в столице. Здесь учитель может в среднем рассчитывать на зарплату в 54 840,5 рублей.

«Чтобы получать хорошую зарплату, нужно взять максимум от всевозможной нагрузки. Моя нагрузка состоит из уроков, внеурочных занятий, ГПД (продленки) — это 114 часов нагрузки в месяц. За свои учебные часы я получаю примерно 40 тысяч рублей, также две тысячи рублей мне доплачивают как молодому специалисту, еще тысячу рублей — за классное руководство, полторы тысячи –– компенсация за проезд и за проверку тетрадей — целых 400 рублей. Также я веду курсы подготовки дошкольников, за что платят отдельно. В итоге моя зарплата в месяц колеблется от 48 до 50 тысяч.

Казалось бы, зарплата неплохая, но стоит разобраться. Уроки начинаются с 9:00. Я живу далеко от работы, поэтому вставать приходится в 6 утра. На работу приезжаю в 7:45 – 8:00. Мне важно приезжать "не впритык", чтобы подготовится к урокам, поговорить с детьми и коллегами. Уроки идут с 9:00 до 14:00, затем обед, продленка и внеурочка. Мой рабочий день заканчивается, примерно, в 16:00-16:30. И вроде можно идти домой, но не тут-то было. Дальше я готовлюсь к следующему дню, проверяю тетради, заполняю журнал, убираюсь в классе, готовлюсь к мероприятиям (а в школе всегда есть к чему готовиться). С работы я могу уйти в 18:00 – 19:00. И 24 часа семь дней в неделю я нахожусь на связи с родителями и детьми (такое бывает).

Мне нравится работать с детьми, мне нравится общаться с их родителями. Я люблю вести уроки, шить игрушки на технологии, рисовать восковыми мелками на ИЗО, ставить танцы, давать открытые уроки, вкладывать частичку себя в детей. И я никогда никому не говорю: "Моё время на работе вышло, я пойду домой, а вы как хотите". Но как же хочется, чтобы государство начало оценивать наши труды. И для начала не забирало у нас заработанные честным трудом 13%».

Дарья, учительница начальных классов, Санкт-Петербург

К сожалению, нагрузка учителей и их зарплаты просто несопоставимы. Судя по всему именно это стало причиной того, что в российских школах, по официальным данным, дефицит педагогов составляет 11 процентов. Даже при всей любви к детям, на зарплату учителя в российских регионах прожить сложно.