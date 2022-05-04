Как восстановить русскую школу

«Нельзя делать ставку исключительно на цифровизацию образования, поскольку интернет может быть не только источником энциклопедических сведений, но и политизированной дезинформации. В основе всего – развитие личных интеллектуальных и духовных качеств»,

Разрушение школы

Новое дно

Что делать?