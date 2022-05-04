Как восстановить русскую школу

Развалить образование в России давно пытаются с помощью «прогрессивных моделей обучения». Для Запада это такая же стратегическая задача, как приближение НАТО к нашим границам, сообщил Патрушев. Образование же должно развивать логическое мышление, давать знания и умение принимать самостоятельные решения.
– подчеркнул Секретарь Совбеза.
Очень хорошо представляю уровень развала и деградации нашей школы, так как в своё время несколько лет преподавал историю в средней школе. Ужасающий уровень дисциплины, отсутствие у учительного коллектива возможностей навести порядок в классах, погружение учеников в «цифровую матрицу» (мобильные телефоны и прочие гаджеты) и страшную бюрократизацию, которая поглощает время и силы преподавателей.
Позорный уровень доходов подавляющей части учителей. Коммерциализация и либерализация системы образования, перевод её на западную модель с разделением на массовую школу для потребителей (рабов мирового порядка) и элитных заведений для детей «избранных».
Обветшалая материальная база. К примеру, по данным 2021 года Министерства образования и науки РФ:
1) в 1 348 городских и 5 680 сельских школах нет канализации;
2) в 1 232 городских и 5 208 сельских школах нет водопровода;
3) в 1 224 городских и 4 919 сельских школах нет центрального отопления.
Есть и масса других материально-хозяйственных проблем: текут крыши, плесень, разрушение коммуникаций и т. д. Тысячи школ нуждаются в капитальном ремонте.
При этом продолжается губительная практика оптимизации школ, которая ведёт к вымиранию малых селений: с 2016 по 2019 год за четыре года в селах закрыли более 3 тысяч школ (было 41,4 тыс. – стало 38,1 тыс.).
Спрашивается, может уже пора взяться за крупный капитал, олигархов, которые накупили самолётов и яхт на миллиарды долларов и евро, обеспечили будущее табунам своих любовниц и любовников. А в это время страна последовательно вымирает, деградирует, молодые поколения превращаются в «цифровых идиотов», «новых варваров», которые абсолютно не знают своей истории, языка и культуры. Они знают «звёзд» западной и российской эстрады, балдеют от дегенеративной музыки, но не знают, кто такой Ленин, Суворов и Рюрик, Циолковский и Королёв.
Процесс деградации методично убивает наследие советской (русской классической) школы (Агония русской школы). Лишая русскую цивилизацию и народ будущего. Но, как оказалось, это ещё не дно. Во время операции «пандемия» образованию нанесли ещё один мощный удар: долгие каникулы, дистанционные технологии обучения, почти полный отказ от родительских собраний и т. д.
Учителя и родители практически сразу обнаружили, что образовательный уровень детей резко просел, хотя, казалось бы, куда дальше? Дети, которые в массе своей остаются без контроля: вне стен школы, родители на работе, погрузились в игровой-цифровой мир, социальные сети. Значительная часть «забила» на учёбу, домашние задания, чтение и т. д. Часть учителей, попав в такую ситуацию, не имея возможностей что-то изменить, не чувствуя поддержки государства, общества и родителей, материальной заботы, задавленные бюрократической, бумажной работой, также перестали сопротивляться разложению. Плюс кадровая проблема. Старые хорошо подготовленные советские кадры уходят, а замены почти нет.
Результаты ужасают. Так, после долгого перерыва в школе начали проводить родительские собрания. У нас старший ребёнок в 7-м классе. Класс и раньше не отличался порядком. Но последние два года ситуация резко ухудшилась. Из 28 учеников только 8 успевают по всем предметам! Остальные неуспевающие, которым тройки по итогам года будут рисовать. Схожая ситуация во всей параллели. Плюс полный развал дисциплины: ученики курят уже не в туалетах и за гаражами, как в дни нашей юности, а прямо в классах. Массовое увлечение вейпами («парят»). Весь урок сидят в телефонах, на учителей ноль внимания. Постоянный мат в разговорной речи не только у старшеклассников, а даже у малышей, также общаются и в соцсетях и т. д. У основной массы полное равнодушие к результатам учёбы, к своему будущему. Главное в жизни – развлечения.
В условиях начала четвёртой мировой войны России с Западом (третьей мировой была холодная война СССР и коллективного запада), пока гибридной, холодной, с горячим украинским фронтом, вопрос восстановления и быстрого развития науки, техники и образования становится для русской цивилизации вопросом выживания. Иначе, как говорил товарищ Сталин, нас просто сомнут.
Во-первых, необходимо значительно повысить финансирование образования. По данным Всемирного банка и ЮНЕСКО, в 2012 году по уровню финансирования образования от доли ВВП Россия занимала 98-е место (в ООН около 190 стран). В 2018 году мы опустились на 120-е место. В последние годы ситуация не улучшилась. Оптимизация-утилизация русского образования продолжалась. Необходимо восстановить советский уровень финансирования образования, когда у нас была лучшая в мире школа. В 1970-е годы – это 7 % от ВВП. В сталинском СССР, когда страна была беднее, но стоял вопрос создании базы и рывка в будущее, на образование тратили ещё больше – 10–12 % ВВП.
Во-вторых, следует обратить внимание на кадровый вопрос. Это статус и положение учителя. Преподаватели должны быть элитой страны, как во времена Сталина. В том числе и в материальном отношении. Ныне же учителя завалены безумным количеством уроков, чтобы просто прокормить себя и семью. Плюс огромная бюрократизация труда. От этого надо избавиться. Учитель должен читать, уделять время самообразованию и саморазвитию, иметь время на театр, кино, походы, занятие физкультурой и т. д. Учитель должен заниматься с детьми, вести работу с родителями, а не с бумажками, хоть и в электронном виде. Единственная его ключевая бумажная работа – это журнал заполнить, оценки выставить.
Повышение статуса и положения учителя вернут в школы мужчин, которых там осталось очень мало. А их должно быть не менее половины. Преподаватели-мужчины – это усиление порядка и дисциплины. Это пример для мальчиков. Ныне у нас сильный дисбаланс между мужским и женским началом. Очень много неполных семей, где мальчиков воспитывают мамы и бабушки, в садиках почти одни женщины, в школах также. Они не могут сбалансировано воспитать будущих мужчин, защитников Отечества.
В-третьих, нужно восстановить нормальные (советские) базовые планы и программы. Советские планы и программы были ориентированы на развитие человека, личности, созидателя, строителя нового прекрасного мира. В либеральной России воспитывали потребителя, раба капиталистической системы. Поэтому были сокращены часы на базовые предметы – физику, химию, биологию, историю, русский язык, литературу, математику. Зато появились всякие второстепенные и даже ненужные предметы, которыми можно загружать продлёнку, кружки. Так увеличили часы иностранного языка, преимущественно английского, так как он нужен для будущей обслуги «нового мирового порядка, который строит Запад. Избыточное обществознание, психология, религия, этика, ритмика, всевозможные предложения политиков в рамках имитации бурной деятельности об уроках финансовой грамотности, полового воспитания, семьеведения, экологии и прочего, с моей точки зрения, информационного мусора.
А идея начинать школьную неделю с поднятия флага и включения гимна? Это же, на мой взгляд, типичный «казенный патриотизм», который не добавит любви к Родине. Нынешние школьники в массе своей равнодушны к таким мероприятиям (как и смотру строя и песни), они для них ничего не значат. Плюс лишняя нагрузка на учителей и учеников, которым надо будет на полчаса раньше приходить в школу. Также это типичная для нашей «элиты» калька с Запада – с США. У нас такой традиции не было. Торжественная линейка и поднятие флага лагеря было только в пионерлагерях.
Такая же имитация бурной деятельности – это уроки исторического просвещения и уроки истории с 1-го класса. Многие дети только учатся азбуке, читать, писать и считать. Зачем усложнять работу учителям? По-моему, это всё из серии бесконечных перестроек, реформ, новаций, оптимизаций, что только ухудшает, разрушает базовую модель.
Также западники вроде Грефа ведут наступление на цифровом фронте. Мол, цифровое, дистанционное обучение – это будущее школы. Весь «передовой» мир идёт по этому пути. Хотя уже есть первые негативные данные о преимущественно цифровом обучении. Дети просто деградируют, лишаясь возможности развития без помощи гаджетов. Становятся «цифровыми идиотами». Так как школа – это учитель и ученик, так было и будет.
Также необходимо восстановить прежнюю свободу походов, поездок, совместных мероприятий, включая праздники, с детьми, родителями и учителями. Ныне в поход или поездку в театр просто невозможно либо очень сложно собраться из-за бюрократических препон, включая безопасность. Мол, ребёнок упадёт, синяк поставит, пальчик сломает. Кто виноват? Учитель. Поэтому учителям проще и безопаснее отказаться от такой совместной работы, которая позволяет лучше узнать друг друга, сблизиться классу. Это же касается чаепитий, классных праздников с участием родителей. Раньше учитель мог просто известить начальство, что он с кружком, классом оправился в поход, на экскурсию, провёл мероприятие и всё! Бюрократизм и погоня за внешней безопасностью погубили эту важную сферу.
Учеников и родителей нужно вовлекать в жизнь школы, как это было раньше. Воспитывать личность. Должно быть полноценное трудовое воспитание. Ученики должны относиться к школе как своему второму дому. Держать его в чистоте, украшать. В ином случае растут трутни, бездельники.
В-четвёртых, необходимо отказаться от западных стандартов и методов, которые уже привели к стремительной деградации нашей школы и детей. Хороший пример такой деградации: бумага стала дефицитом, тесты не напечатали и проверочные работы перенесли. Маразм! Раньше в школу просто бы прислали несколько вариантов и учителя перенесли бы их на доску. Всё просто и легко! Но в рамках нынешней модели нельзя.
Необходимо отказаться от «Болонской системы», ЕГЭ, которые нацелены на отупение массы детей, выборку отдельных полезных кадров, которых в будущем устроят за границей или в западных компаниях в самой РФ.
В-пятых, следует отказаться от коммерциализации школьной, образовательной системы, которая нацелена на максимизацию денежного дохода. Основной массе детей дают стать рабами в «стране дураков» (капиталистическом мире, где правят олигархи-плутократы). Часть детей, одарённых, талантливых отбирают, чтобы вырастить более драгоценные «орудия» – программистов, инженеров, архитекторов и т. д. В целом подчинение Западу, где господствует идеология «золотого тельца» (материи), убивает школу, светлые души детей, лишает нашу цивилизацию будущего. Если люди ориентированы на деньги, то Родина для них пустой звук, вопрос только в цене.
Таким образом, то, что сейчас имеется в России – это образование всесторонней деградации и колониального будущего нашей Родины. То, что строили в либеральной, прозападной РФ более 30 лет. Чтобы сохранить нашу Родину, народ и иметь светлое будущее, необходимо вернуть базовую, советскую (классическую русскую) школу. Всё лучшее, что было в Российской империи и СССР. Провести большую работу по восстановлению базовых планов и программ, в сфере воспитания, в кадрах. Без науки и образования нельзя провести индустриализацию, сохранить державу и народ.
«Нельзя делать ставку исключительно на цифровизацию образования, поскольку интернет может быть не только источником энциклопедических сведений, но и политизированной дезинформации. В основе всего – развитие личных интеллектуальных и духовных качеств»,
– подчеркнул Секретарь Совбеза.
Разрушение школы
Очень хорошо представляю уровень развала и деградации нашей школы, так как в своё время несколько лет преподавал историю в средней школе. Ужасающий уровень дисциплины, отсутствие у учительного коллектива возможностей навести порядок в классах, погружение учеников в «цифровую матрицу» (мобильные телефоны и прочие гаджеты) и страшную бюрократизацию, которая поглощает время и силы преподавателей.
Позорный уровень доходов подавляющей части учителей. Коммерциализация и либерализация системы образования, перевод её на западную модель с разделением на массовую школу для потребителей (рабов мирового порядка) и элитных заведений для детей «избранных».
Обветшалая материальная база. К примеру, по данным 2021 года Министерства образования и науки РФ:
1) в 1 348 городских и 5 680 сельских школах нет канализации;
2) в 1 232 городских и 5 208 сельских школах нет водопровода;
3) в 1 224 городских и 4 919 сельских школах нет центрального отопления.
Есть и масса других материально-хозяйственных проблем: текут крыши, плесень, разрушение коммуникаций и т. д. Тысячи школ нуждаются в капитальном ремонте.
При этом продолжается губительная практика оптимизации школ, которая ведёт к вымиранию малых селений: с 2016 по 2019 год за четыре года в селах закрыли более 3 тысяч школ (было 41,4 тыс. – стало 38,1 тыс.).
Спрашивается, может уже пора взяться за крупный капитал, олигархов, которые накупили самолётов и яхт на миллиарды долларов и евро, обеспечили будущее табунам своих любовниц и любовников. А в это время страна последовательно вымирает, деградирует, молодые поколения превращаются в «цифровых идиотов», «новых варваров», которые абсолютно не знают своей истории, языка и культуры. Они знают «звёзд» западной и российской эстрады, балдеют от дегенеративной музыки, но не знают, кто такой Ленин, Суворов и Рюрик, Циолковский и Королёв.
Новое дно
Процесс деградации методично убивает наследие советской (русской классической) школы (Агония русской школы). Лишая русскую цивилизацию и народ будущего. Но, как оказалось, это ещё не дно. Во время операции «пандемия» образованию нанесли ещё один мощный удар: долгие каникулы, дистанционные технологии обучения, почти полный отказ от родительских собраний и т. д.
Учителя и родители практически сразу обнаружили, что образовательный уровень детей резко просел, хотя, казалось бы, куда дальше? Дети, которые в массе своей остаются без контроля: вне стен школы, родители на работе, погрузились в игровой-цифровой мир, социальные сети. Значительная часть «забила» на учёбу, домашние задания, чтение и т. д. Часть учителей, попав в такую ситуацию, не имея возможностей что-то изменить, не чувствуя поддержки государства, общества и родителей, материальной заботы, задавленные бюрократической, бумажной работой, также перестали сопротивляться разложению. Плюс кадровая проблема. Старые хорошо подготовленные советские кадры уходят, а замены почти нет.
Результаты ужасают. Так, после долгого перерыва в школе начали проводить родительские собрания. У нас старший ребёнок в 7-м классе. Класс и раньше не отличался порядком. Но последние два года ситуация резко ухудшилась. Из 28 учеников только 8 успевают по всем предметам! Остальные неуспевающие, которым тройки по итогам года будут рисовать. Схожая ситуация во всей параллели. Плюс полный развал дисциплины: ученики курят уже не в туалетах и за гаражами, как в дни нашей юности, а прямо в классах. Массовое увлечение вейпами («парят»). Весь урок сидят в телефонах, на учителей ноль внимания. Постоянный мат в разговорной речи не только у старшеклассников, а даже у малышей, также общаются и в соцсетях и т. д. У основной массы полное равнодушие к результатам учёбы, к своему будущему. Главное в жизни – развлечения.
Что делать?
В условиях начала четвёртой мировой войны России с Западом (третьей мировой была холодная война СССР и коллективного запада), пока гибридной, холодной, с горячим украинским фронтом, вопрос восстановления и быстрого развития науки, техники и образования становится для русской цивилизации вопросом выживания. Иначе, как говорил товарищ Сталин, нас просто сомнут.
Во-первых, необходимо значительно повысить финансирование образования. По данным Всемирного банка и ЮНЕСКО, в 2012 году по уровню финансирования образования от доли ВВП Россия занимала 98-е место (в ООН около 190 стран). В 2018 году мы опустились на 120-е место. В последние годы ситуация не улучшилась. Оптимизация-утилизация русского образования продолжалась. Необходимо восстановить советский уровень финансирования образования, когда у нас была лучшая в мире школа. В 1970-е годы – это 7 % от ВВП. В сталинском СССР, когда страна была беднее, но стоял вопрос создании базы и рывка в будущее, на образование тратили ещё больше – 10–12 % ВВП.
Во-вторых, следует обратить внимание на кадровый вопрос. Это статус и положение учителя. Преподаватели должны быть элитой страны, как во времена Сталина. В том числе и в материальном отношении. Ныне же учителя завалены безумным количеством уроков, чтобы просто прокормить себя и семью. Плюс огромная бюрократизация труда. От этого надо избавиться. Учитель должен читать, уделять время самообразованию и саморазвитию, иметь время на театр, кино, походы, занятие физкультурой и т. д. Учитель должен заниматься с детьми, вести работу с родителями, а не с бумажками, хоть и в электронном виде. Единственная его ключевая бумажная работа – это журнал заполнить, оценки выставить.
Повышение статуса и положения учителя вернут в школы мужчин, которых там осталось очень мало. А их должно быть не менее половины. Преподаватели-мужчины – это усиление порядка и дисциплины. Это пример для мальчиков. Ныне у нас сильный дисбаланс между мужским и женским началом. Очень много неполных семей, где мальчиков воспитывают мамы и бабушки, в садиках почти одни женщины, в школах также. Они не могут сбалансировано воспитать будущих мужчин, защитников Отечества.
В-третьих, нужно восстановить нормальные (советские) базовые планы и программы. Советские планы и программы были ориентированы на развитие человека, личности, созидателя, строителя нового прекрасного мира. В либеральной России воспитывали потребителя, раба капиталистической системы. Поэтому были сокращены часы на базовые предметы – физику, химию, биологию, историю, русский язык, литературу, математику. Зато появились всякие второстепенные и даже ненужные предметы, которыми можно загружать продлёнку, кружки. Так увеличили часы иностранного языка, преимущественно английского, так как он нужен для будущей обслуги «нового мирового порядка, который строит Запад. Избыточное обществознание, психология, религия, этика, ритмика, всевозможные предложения политиков в рамках имитации бурной деятельности об уроках финансовой грамотности, полового воспитания, семьеведения, экологии и прочего, с моей точки зрения, информационного мусора.
А идея начинать школьную неделю с поднятия флага и включения гимна? Это же, на мой взгляд, типичный «казенный патриотизм», который не добавит любви к Родине. Нынешние школьники в массе своей равнодушны к таким мероприятиям (как и смотру строя и песни), они для них ничего не значат. Плюс лишняя нагрузка на учителей и учеников, которым надо будет на полчаса раньше приходить в школу. Также это типичная для нашей «элиты» калька с Запада – с США. У нас такой традиции не было. Торжественная линейка и поднятие флага лагеря было только в пионерлагерях.
Такая же имитация бурной деятельности – это уроки исторического просвещения и уроки истории с 1-го класса. Многие дети только учатся азбуке, читать, писать и считать. Зачем усложнять работу учителям? По-моему, это всё из серии бесконечных перестроек, реформ, новаций, оптимизаций, что только ухудшает, разрушает базовую модель.
Также западники вроде Грефа ведут наступление на цифровом фронте. Мол, цифровое, дистанционное обучение – это будущее школы. Весь «передовой» мир идёт по этому пути. Хотя уже есть первые негативные данные о преимущественно цифровом обучении. Дети просто деградируют, лишаясь возможности развития без помощи гаджетов. Становятся «цифровыми идиотами». Так как школа – это учитель и ученик, так было и будет.
Также необходимо восстановить прежнюю свободу походов, поездок, совместных мероприятий, включая праздники, с детьми, родителями и учителями. Ныне в поход или поездку в театр просто невозможно либо очень сложно собраться из-за бюрократических препон, включая безопасность. Мол, ребёнок упадёт, синяк поставит, пальчик сломает. Кто виноват? Учитель. Поэтому учителям проще и безопаснее отказаться от такой совместной работы, которая позволяет лучше узнать друг друга, сблизиться классу. Это же касается чаепитий, классных праздников с участием родителей. Раньше учитель мог просто известить начальство, что он с кружком, классом оправился в поход, на экскурсию, провёл мероприятие и всё! Бюрократизм и погоня за внешней безопасностью погубили эту важную сферу.
Учеников и родителей нужно вовлекать в жизнь школы, как это было раньше. Воспитывать личность. Должно быть полноценное трудовое воспитание. Ученики должны относиться к школе как своему второму дому. Держать его в чистоте, украшать. В ином случае растут трутни, бездельники.
В-четвёртых, необходимо отказаться от западных стандартов и методов, которые уже привели к стремительной деградации нашей школы и детей. Хороший пример такой деградации: бумага стала дефицитом, тесты не напечатали и проверочные работы перенесли. Маразм! Раньше в школу просто бы прислали несколько вариантов и учителя перенесли бы их на доску. Всё просто и легко! Но в рамках нынешней модели нельзя.
Необходимо отказаться от «Болонской системы», ЕГЭ, которые нацелены на отупение массы детей, выборку отдельных полезных кадров, которых в будущем устроят за границей или в западных компаниях в самой РФ.
В-пятых, следует отказаться от коммерциализации школьной, образовательной системы, которая нацелена на максимизацию денежного дохода. Основной массе детей дают стать рабами в «стране дураков» (капиталистическом мире, где правят олигархи-плутократы). Часть детей, одарённых, талантливых отбирают, чтобы вырастить более драгоценные «орудия» – программистов, инженеров, архитекторов и т. д. В целом подчинение Западу, где господствует идеология «золотого тельца» (материи), убивает школу, светлые души детей, лишает нашу цивилизацию будущего. Если люди ориентированы на деньги, то Родина для них пустой звук, вопрос только в цене.
Таким образом, то, что сейчас имеется в России – это образование всесторонней деградации и колониального будущего нашей Родины. То, что строили в либеральной, прозападной РФ более 30 лет. Чтобы сохранить нашу Родину, народ и иметь светлое будущее, необходимо вернуть базовую, советскую (классическую русскую) школу. Всё лучшее, что было в Российской империи и СССР. Провести большую работу по восстановлению базовых планов и программ, в сфере воспитания, в кадрах. Без науки и образования нельзя провести индустриализацию, сохранить державу и народ.
- Автор:
- Самсонов Александр
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