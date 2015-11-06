КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА: КТО И КАК НАЖИВАЕТСЯ НА ТРАГЕДИИ. КТО-ТО ЕЩЕ ШАРЛИ? ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ РАЗВЕСЕЛИЛО ФРАНЦУЗСКОЕ ИЗДАНИЕ CHARLIE HEBDO: ЮМОР НА КРОВИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Запад в последнее время весьма категоричен в поисках виновных. В прошлом году, едва успело начаться расследование обстоятельств крушения малазийского Боинга, виноватой была объявлена Россия – просто так, без доказательств. Теперь же, после трагедии в Египте, где разбился российский авиалайнер, история повторяется – расследование только-только начинается, а у Великобритании и США уже появились «неопровержимые доказательства» того, что борт А321 пал жертвой террористического акта.[/leech] Спецслужбы перехватили переговоры боевиков, спутники засняли тепловой выброс в районе крушения и так далее, вот только ни документов, ни записей нет. Нет вообще ничего, что подтверждало бы теорию о взрыве.
Причин представить произошедшее именно как теракт сразу несколько. Во-первых, это очень хорошая возможность обвинить во всем президента РФ (ЭтоПутинВиноват), мол, произошедшее – расплата за вклад России в борьбу с ИГ. Повод удобный – боевики ИГ по указке США с радостью подтверждают всё, что им скажут. Во-вторых, появляется возможность надавить на союзников России, чем Англия незамедлительно пользуется – рейсы в Египет, так хорошо сотрудничающий с РФ и живущий, по большей части, за счет туризма, отменены, граждане Великобритании эвакуированы.
Подход абсолютно тот же, что и с «Боингом»: «Вы пока разбирайтесь, а мы тут уже всё заранее решили». Причем решили, конечно же, так, как было удобно – в свою пользу. Но Россия на этот раз официально принимает участие в расследовании, так что истина будет установлена довольно скоро.
http://x-true.info/27715-krushenie-samoleta-kto-i-kak-nazhiv...
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Кто-то еще Шарли?
Французские карикатуристы снова пошутили за границами морали. Над погибшими в авиакатастрофе А321
Есть люди, и есть мрази. Ко вторым относятся так называемые журналисты-карикатуристы из французского еженедельника «Шарли эбдо». Которые на этот раз решили посмеяться над авиакатастрофой над Синайским полуостровом российского самолета А321. И посвятили этой трагедии две карикатуры и одну шутку в свежем номере своего журнала.
На первой карикатуре на бедуина с автоматом сверху падают детали фюзеляжа, двигатель, шасси и пассажир самолета, а подпись гласит: «Исламское государство: Россия интенсифицирует бомбардировки». На второй карикатуре, озаглавленной «Опасности российских лоу-костеров» живой череп на фоне горящего самолета изрекает: «Надо было мне лететь Air Cocaine». В этом, якобы, обыгрывается еще и недавний скандал с арестованными в Доминиканской республике двумя пилотами, перевозившими наркотики. А в довесок шуточка, что для террористов ИГ (запрещенной в России радикальной организации - ред.), будто бы сбивших российский самолет, это был «единственный способ добыть 224 порции бесплатной еды».
На карикатуре на бедуина с автоматом сверху падают детали фюзеляжа, двигатель, шасси и пассажир самолета, а подпись гласит: «Исламское государство: Россия интенсифицирует бомбардировки».
Живой череп на фоне горящего самолета изрекает: «Надо было мне лететь Air Cocaine». Фото: журнал Шарли Эбдо
Знаете, я почему-то уверен, что это вот все так называемое творчество сотрудников данного журнальчика – порнокарикатуры на религиозные темы, рисунок про утонувшего сирийского мальчика-беженца, теперь вот это про самолет – оно все не имеет никакого отношения к свободе слова и демократическим ценностям.
И еще уверен, что абсолютное большинство приличных людей мое мнение разделяют.
Помните, в январе после расстрела сотрудников этого издания в их же редакции по Европе прокатилась волна «Я – Шарли»? Лидеры государств даже прошлись в знак протеста против расстрела в строго охраняемой колонне. Наша отечественная «демократическая общественность» тоже влилась в это движение, натянув на себя такие же футболочки «Я - Шарли». Часть из них, которая попростодушнее, уверяла, что они этим самым протестуют против попирания свободы слова террористами. (Хотя мне лично кажется - дело-то больше попахивало бандитскими разборками в стиле лихих российских 90-х. Одни особи, поставившие себя вне человеческих ценностей, убили других. Не оправдывая ни в коей мере бандитов с автоматом, не хочется оправдывать и тех, кто погибли от их рук.) Но штука в том, что другая часть «я-шарлистов», которые поизощреннее, начали оправдывать само художество этих карикатуристов. Мол, вы ничего не понимаете в тонком французском юморе и вообще - в искусстве.
Ну да, конечно.
Наша отечественная «демократическая общественность» тоже влилась в движение "Я - Шарли Эбдо", натянув на себя такие же футболочки.
Теперь хочется их, спросить: вы и сейчас еще Шарли? Только не надо говорить про сострадание, свободу слова и мораль. То, что сотворили сотрудники этого издания – вообще за пределами морали и любого нравственного закона.
Просто когда это коснулось нас самих - насмешка над нашей трагедией оказалась стократ больнее.
Мы - не Шарли.
А вы?
Трагическое событие развеселило французское издание Charlie Hebdo: юмор на крови продолжается
Прошло уже шесть дней после этой ужасной катастрофы, которая потрясла весь мир. Каждый, кто мог хоть как-то помочь, помогал, вся страна и весь мир сочувствовали родственникам и жалели погибших, среди которых были и дети…. маленькие дети. Люди приносили, да и до сих пор продолжают приносить цветы, игрушки и свечи к аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, к посольствам РФ в других странах, так или иначе пытаясь выразить всю боль от этой трагедии. Правительство РФ, в свою очередь, пообещало выплатить всем семьям погибших денежную помощь, а некоторые операторы сделали звонки в Египет и в МИД бесплатными. Не остались в стороне и таксисты. Они бесплатно довозили родственников погибших до питерского аэропорта.
Но, к моему большому сожалению, чувства сострадания у некоторых людей нет. Есть те, кто привык наживаться на чужом горе. Например, французское издание «Charlie Hebdo» опубликовало две карикатуры, на одной из которых были изображены летящие на голову террориста тела и обломки самолета, а на второй — лежащий среди обломков и тел череп, который рассуждает об опасности российских лоукостеров и говорит, что, наверное, ему следовало бы лететь на «Air cocaine».
Безусловно, нормальным людям такой «прикол» не понравился бы. Член комитета Совета Федерации по международным делам назвал эти карикатуры кощунством и глумлением над памятью тех, кто погиб в этой ужасной катастрофе: «Глумиться над катастрофой, которая произошла на Синае, недопустимо. Стремление к оригинальности Charlie Hebdo попросту повергает в шок».
Так что оправдания для этого поступка, честно говоря, я не вижу. Редакция Charlie Hebdo просто-напросто поплясала на костях этих ни в чем не повинных людей. Это проявление крайней бесчеловечности и показатель отсутствия моральных устоев Запада. Да и если говорить о деятельности этих, с позволения сказать, журналистов, то они уже не в первый раз «подшучивают» над запретными темами. История с карикатурой на пророка Мухаммеда наделала много шума, и пострадали из-за нее, в первую очередь, сами же сотрудники «Charlie Hebdo».
Однако их это не остановило от дальнейших попыток набить рейтинги на неуместных шутках. Время идет, а их деятельность не меняется: юмор на крови продолжается. Надеюсь, что виновники этого «произведения искусства» понесут наказание за свои бесчеловечные рисунки.
Автор: ChazityRoom
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