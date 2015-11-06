КРУШЕНИЕ САМОЛЕТА: КТО И КАК НАЖИВАЕТСЯ НА ТРАГЕДИИ. КТО-ТО ЕЩЕ ШАРЛИ? ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ РАЗВЕСЕЛИЛО ФРАНЦУЗСКОЕ ИЗДАНИЕ CHARLIE HEBDO: ЮМОР НА КРОВИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

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Французские карикатуристы снова пошутили за границами морали. Над погибшими в авиакатастрофе А321

Есть люди, и есть мрази. Ко вторым относятся так называемые журналисты-карикатуристы из французского еженедельника «Шарли эбдо». Которые на этот раз решили посмеяться над авиакатастрофой над Синайским полуостровом российского самолета А321. И посвятили этой трагедии две карикатуры и одну шутку в свежем номере своего журнала.

На первой карикатуре на бедуина с автоматом сверху падают детали фюзеляжа, двигатель, шасси и пассажир самолета, а подпись гласит: «Исламское государство: Россия интенсифицирует бомбардировки». На второй карикатуре, озаглавленной «Опасности российских лоу-костеров» живой череп на фоне горящего самолета изрекает: «Надо было мне лететь Air Cocaine». В этом, якобы, обыгрывается еще и недавний скандал с арестованными в Доминиканской республике двумя пилотами, перевозившими наркотики. А в довесок шуточка, что для террористов ИГ (запрещенной в России радикальной организации - ред. ), будто бы сбивших российский самолет, это был «единственный способ добыть 224 порции бесплатной еды». ), будто бы сбивших российский самолет, это был «единственный способ добыть 224 порции бесплатной еды».

На карикатуре на бедуина с автоматом сверху падают детали фюзеляжа, двигатель, шасси и пассажир самолета, а подпись гласит: «Исламское государство: Россия интенсифицирует бомбардировки».

Живой череп на фоне горящего самолета изрекает: «Надо было мне лететь Air Cocaine». Фото: журнал Шарли Эбдо

Знаете, я почему-то уверен, что это вот все так называемое творчество сотрудников данного журнальчика – порнокарикатуры на религиозные темы, рисунок про утонувшего сирийского мальчика-беженца, теперь вот это про самолет – оно все не имеет никакого отношения к свободе слова и демократическим ценностям.

И еще уверен, что абсолютное большинство приличных людей мое мнение разделяют.

Помните, в январе после расстрела сотрудников этого издания в их же редакции по Европе прокатилась волна «Я – Шарли»? Лидеры государств даже прошлись в знак протеста против расстрела в строго охраняемой колонне. Наша отечественная «демократическая общественность» тоже влилась в это движение, натянув на себя такие же футболочки «Я - Шарли». Часть из них, которая попростодушнее, уверяла, что они этим самым протестуют против попирания свободы слова террористами. (Хотя мне лично кажется - дело-то больше попахивало бандитскими разборками в стиле лихих российских 90-х. Одни особи, поставившие себя вне человеческих ценностей, убили других. Не оправдывая ни в коей мере бандитов с автоматом, не хочется оправдывать и тех, кто погибли от их рук.) Но штука в том, что другая часть «я-шарлистов», которые поизощреннее, начали оправдывать само художество этих карикатуристов. Мол, вы ничего не понимаете в тонком французском юморе и вообще - в искусстве.

Ну да, конечно.

Наша отечественная «демократическая общественность» тоже влилась в движение "Я - Шарли Эбдо", натянув на себя такие же футболочки.

Теперь хочется их, спросить: вы и сейчас еще Шарли? Только не надо говорить про сострадание, свободу слова и мораль. То, что сотворили сотрудники этого издания – вообще за пределами морали и любого нравственного закона.

Просто когда это коснулось нас самих - насмешка над нашей трагедией оказалась стократ больнее.

Мы - не Шарли.

А вы?