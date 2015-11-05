Министр образования не смог отгадать детскую загадку

«Сейчас я прочитаю вам загадку из учебника для первого класса по предмету «Окружающий мир», попробуйте ее отгадать, – предложила министру на «правительственном часе» в Совете Федерации Валентина Матвиенко. – «Четыре четырки, две растопырки, седьмой – вьюн». Это что?» Догадаться Дмитрий Ливанов не смог.

Видео вызвало неоднозначную реакцию и многочисленные обсуждения среди родителей и педагогов. Некоторые из них утверждают, что угадать значение слова «растопырки» современный взрослый человек не в состоянии. А сама Матвиенко отметила, что загадку, вероятно, составлял «какой-то гастарбайтер», и ей не место в школьном учебнике.

К счастью, не все так плохо, и данную загадку следует искать не в лексиконе «гастарбайтеров» (несправедливо, что это слово прозвучало, как оскорбление из уст Матвиенко), а в книге «Пословицы русского народа» В.И. Даля. Там также указано, что ответом на данную загадку-поговорку может быть «корова» или «собака».

О том, что такое «четырки», «растопырки» и «вьюн», пользователи Вконтакте высказали свои предположения: «Четырки – это копыта. Растопырки – это расставленные уши у коровы. Вьюн – это хвост и кисточка на нем. Я не фанат Ливанова, но думаю, что детям действительно проще на такие вопросы ответить, поскольку у них мышление не такое косное, как у взрослых», – комментирует пользователь Григорий Машанов.