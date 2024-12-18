Слоёные ёлочки с сахаром и корицей

Для приготовления слоёных ёлочек с сахаром и корицей потребуется слоеное дрожжевое тесто, которое можно сделать самим, а можно купить готовую заморозку в магазине (лучше брать тесто на сливочном масле). В любом случае, замороженное тесто нужно достать заранее и дать 15-20 минут разморозиться при комнатной температуре. Как только оно подтает, приступайте к раскатке и сборке елочек. С таким тестом нужно работать немедля.

Также помимо ингредиентов из списка нам необходимы бамбуковые шпажки и формочка звезда. Приступим к приготовлению.

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Пока тесто размораживается, смешайте и перемешайте сахар с корицей.

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Сливочное масло растопите в микроволновой печи.

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Когда тесто постояло минут 15-20 и подтаяло, можно приступить к работе: раскатайте оба пласта, если у вас их также два. Рекомендуется раскатывать тесто в одном направлении, чтобы не нарушить его структуру. Периодически переворачивайте тесто, равномерно раскатывая его с двух сторон. И помните, что медлить нельзя - тесто очень быстро становится мягким, и работать с ним впоследствии будет сложнее.

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Обильно смажьте обе части теста растопленным сливочным маслом, удобно для этого использовать кондитерскую или обычную кисточку. Один пласт посыпьте сухой смесью из сахара и корицы.

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И покройте тесто с начинкой вторым пластом сверху, маслом вниз. Если у вас один большой пласт теста, то посыпьте лишь половину теста сахаром с корицей, а второй половиной закройте сверху, как книжку.

Далее нарежьте на полоски по длинной стороне, используя острый нож. Одну сделайте чуть шире, чтобы после вырезать звездочки. Остальные полоски это наши будущие елочки.

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Каждую полоску сложите гармошкой. Начните с верхнего края (или верхушки елочки иначе), делая каждый последующий сворот теста длиннее предыдущего. Проткните шпажкой снизу.

А из той полоски теста, что потолще, вырежьте звездочки. Остатки можно свернуть в произвольные изделия или поэкспериментировать с тестом.

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Выложите изделия из теста на шпажках на противень, застеленный бумагой или силиконовым ковриком. Смажьте их желтком. Выдерживайте дистанцию, учитывая, что елочки увеличатся в объеме.

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Духовку заранее разогрейте. Выпекайте при 180 градусах 12-15 минут. Изделия быстро зарумянятся.

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Так же поступите со звездочками.

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Готовые булочки остудите, а затем дополните каждую елочку звездой. С такой верхушкой они принимают по-настоящему праздничный вид!

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Слоёные ёлочки с сахаром и корицей готовы! Подавайте к столу, украсив сахарной пудрой во вкусу. Приятного чаепития!