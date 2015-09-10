Ежедневный рацион. Как кормить ребёнка правильно

Рекомендации НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» Минздрава России.

Дети должны получать мясо (птица, субпродукты) не реже 2 раз в неделю. Общее количество в неделю — 100 + 10 × n (где n — число лет) граммов. Новости СМИ2

Растущему организму требуются разнообразные питательные вещества, в том числе незаменимые аминокислоты, которые содержатся в продуктах животного происхождения.

Рыба и рыбные продукты — не реже 3–4 раз в неделю. Жирные сорта рыбы (форель, сельдь, сёмга) полезны без термической обработки, то есть солёные. Сегодня мы съедаем на 66% меньше рыбы — основного источника жирных кислот омега‑3, чем наши предки. Именно с этим связывают высокое распространение депрессии, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью...

Молочные продукты — 600–700 мл в сутки, из них 50–200 мл продукта с пробиотиками + творог 50–100 г + сыр 15–25 г.

Картофель, каши, макаронные изделия, хлеб и выпечка — основной энергетический «паёк», он дозируется в зависимости от физической активности и возраста ребёнка в диапазоне от 150–200 г в день детям раннего возраста и до 1000–1500 г готовых блюд для спортивного подростка.

Овощи и фрукты (кроме картофеля) разных цветов. Общее количество овощей, фруктов и соков — до 40 × n (где n — число лет) граммов ежедневно.

Витаминные и минеральные препараты. Даже при сбалансированном питании ребёнку надо давать витаминные препараты, так как современные технологии выращивания, хранения, обработки и приготовления пищи не позволяют сохранить в продуктах имеющиеся витамины. Новости СМИ2

Напитки — помимо молока и соков дети могут пить разные чаи (зелёные и чёрные).

Сладости желательно давать только в конце основных 3–4 приёмов пищи и в минимальных количествах.

Информация с сайта НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» Минздрава России.