ПАВЕЛ АСТАХОВ О САМОМ ЖЕСТОКОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ В РОССИИ: "ДА ТЫ КТО ТАКОЙ?"

В интервью "Первому русскому" Павел Астахов рассказал о самой жестокой в его практике норме, с которой продолжают борьбу.

Известный адвокат и телеведущий, писатель и учёный, доктор юридических наук, бывший уполномоченный при президенте по правам ребёнка Павел Астахов рассказал в беседе с Царьградом о нескольких так называемых красных папках, за которыми ему постоянно приходилось следить в период работы омбудсменом:

Беби-боксы, иностранное усыновление, семейно-бытовое насилие, усыновление однополыми "семьями". И надо было всё время следить, чтобы кто-то не пропихнул это тихой сапой в законодательство.

Сейчас проблем не меньше. Опять началась кампания за закон о семейно-бытовом насилии, и это одна из жесточайших норм, предлагаемых нам как ни в чём ни бывало:

И вдруг я вижу, что пышным цветом опять идёт кампания за закон о насилии. Прочёл законопроект - волосы дыбом: согласно ему, возникало порядка 12 субъектов профилактики, которые могут просто так вмешиваться в дела семьи... То есть любой контролёр с компостером может открыть ногой дверь в квартиру, зайти и сказать: ну-ка, посмотрим, что у вас тут в холодильнике, какой у вас порядок в комнатах, ребёнка осмотрим. Да ты кто такой? Где Конституция с её правами неприкосновенности жилища, частной жизни? А ведь они даны нам не государством, а самой природой, государство же их просто обеспечивает,

- вспылил Астахов.

Авторы проекта закона - мы уже неоднократно рассказывали о них, одним из лоббистов была экс-депутат Оксана Пушкина - действительно предлагали контролёрам практически вваливаться в семью.

Мы ведь видели, как это происходило. Последние несколько лет моей службы на этом посту случилось настоящее обострение дел по изъятию детей из семьи. За бедность, за грязь, за асоциальное поведение и так далее. У некоторых возникал вопрос: где же граница, когда можно, когда нельзя изымать? А граница тем временем известна: совершение преступления - всё остальное можно и должно исправлять,

- подчеркнул Астахов.

Полная версия интервью доступна в видеоформате.

https://vk.com/video-75679763_456264658