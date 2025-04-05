Соберите все ингредиенты для приготовления кокандской халвы с сухим молоком.

Фото 1

Сначала приготовим сироп. Для этого в сотейник с толстым дном всыпаем сахар, добавляем воду и лимонную кислоту (или лимонный сок). Не перемешиваем!

Ставим сироп на средний огонь и доводим до кипения. Кипятим около 10-15 минут.

Готовность определяем так: с середины кипящей массы ложкой берём немного сиропа и опускаем в чашу с холодной водой.

Если капля растворилась, то варим сироп дальше.

Если из капли можно скатать мягкий шарик, то сироп готов.

Главное, не переварить, чтобы шарик был мягкий, а не жесткий как леденец.

Также если вы уже долго варите сироп, а капля растворяется в воде, попробуйте сменить сахар - возможно, проблема в нем.

Фото 2

В отдельную чашу выкладываем сливочное масло. Заливаем горячим сиропом.

Перемешиваем до растворения масла.

Фото 3

Далее в несколько этапов всыпаем сухое молоко и тщательно вымешиваем массу.

Фото 4

Орехи рубим ножом на крупные кусочки.

Фото 5

Массу переливаем в форму, застеленную пищевой пленкой или пергаментной бумагой (только если вы уверены в качестве бумаги, иначе все прилипнет).

Посыпаем массу орехами и оставляем на столе до застывания, на 3-4 часа.

Фото 6

После того как кокандская халва из сухого молока станет тверже, нарезаем ее ножом на порционные кусочки.

Фото 7

Выкладываем халву на блюдо и можно подавать к столу!