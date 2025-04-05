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Кокандская халва

Давайте приготовим очень вкусную молочную узбекскую халву. Самое сложное в приготовлении - это сварить правильный сироп, но если придерживаться советов, описанных ниже в рецепте, то у вас обязательно все получится! Орехи можно использовать любые на наш вкус, еще можно посыпать халву кокосовой стружкой.

Ингредиенты

Сахар - 300 г

Вода - 100 мл

Сок лимона или лимонная кислота - 1/2 ч.л.

Сливочное масло - 80 г

Сухое молоко - 200 г

Орехи (у меня фундук) - 100 г

  • 413 кКал
  • 5 ч.
  • Б: 8.59
  • Ж: 19.87
  • У: 50.3

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все ингредиенты для приготовления кокандской халвы с сухим молоком.

 

Фото 1

 

 

Сначала приготовим сироп. Для этого в сотейник с толстым дном всыпаем сахар, добавляем воду и лимонную кислоту (или лимонный сок). Не перемешиваем!

 

Ставим сироп на средний огонь и доводим до кипения. Кипятим около 10-15 минут.

 

Готовность определяем так: с середины кипящей массы ложкой берём немного сиропа и опускаем в чашу с холодной водой.

 

Если капля растворилась, то варим сироп дальше.

 

Если из капли можно скатать мягкий шарик, то сироп готов.

 

Главное, не переварить, чтобы шарик был мягкий, а не жесткий как леденец.

 

Также если вы уже долго варите сироп, а капля растворяется в воде, попробуйте сменить сахар - возможно, проблема в нем.

 

Фото 2

 

 

В отдельную чашу выкладываем сливочное масло. Заливаем горячим сиропом.

 

Перемешиваем до растворения масла.

 

Фото 3

 

 

Далее в несколько этапов всыпаем сухое молоко и тщательно вымешиваем массу.

 

Фото 4

 

 

Орехи рубим ножом на крупные кусочки.

 

Фото 5

 

 

Массу переливаем в форму, застеленную пищевой пленкой или пергаментной бумагой (только если вы уверены в качестве бумаги, иначе все прилипнет).

 

Посыпаем массу орехами и оставляем на столе до застывания, на 3-4 часа.

 

Фото 6

 

 

После того как кокандская халва из сухого молока станет тверже, нарезаем ее ножом на порционные кусочки.

 

Фото 7

 

 

Выкладываем халву на блюдо и можно подавать к столу!

 

Фото 8

 

 

Кокандская халва, рецепт с фото
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