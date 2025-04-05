Ингредиенты
Сахар - 300 г
Вода - 100 мл
Сок лимона или лимонная кислота - 1/2 ч.л.
Сливочное масло - 80 г
Сухое молоко - 200 г
Орехи (у меня фундук) - 100 г
- 413 кКал
- 5 ч.
- Б: 8.59
- Ж: 19.87
- У: 50.3
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите все ингредиенты для приготовления кокандской халвы с сухим молоком.
Сначала приготовим сироп. Для этого в сотейник с толстым дном всыпаем сахар, добавляем воду и лимонную кислоту (или лимонный сок). Не перемешиваем!
Ставим сироп на средний огонь и доводим до кипения. Кипятим около 10-15 минут.
Готовность определяем так: с середины кипящей массы ложкой берём немного сиропа и опускаем в чашу с холодной водой.
Если капля растворилась, то варим сироп дальше.
Если из капли можно скатать мягкий шарик, то сироп готов.
Главное, не переварить, чтобы шарик был мягкий, а не жесткий как леденец.
Также если вы уже долго варите сироп, а капля растворяется в воде, попробуйте сменить сахар - возможно, проблема в нем.
В отдельную чашу выкладываем сливочное масло. Заливаем горячим сиропом.
Перемешиваем до растворения масла.
Далее в несколько этапов всыпаем сухое молоко и тщательно вымешиваем массу.
Орехи рубим ножом на крупные кусочки.
Массу переливаем в форму, застеленную пищевой пленкой или пергаментной бумагой (только если вы уверены в качестве бумаги, иначе все прилипнет).
Посыпаем массу орехами и оставляем на столе до застывания, на 3-4 часа.
После того как кокандская халва из сухого молока станет тверже, нарезаем ее ножом на порционные кусочки.
Выкладываем халву на блюдо и можно подавать к столу!
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