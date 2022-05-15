Как мотивировать ребенка на учебу: 7 советов от эксперта-методиста

Низкая учебная мотивация – распространенная проблема.

Как ее решить? Советы дает эксперт-методист в образовании.

Не допускать хронического стресса

Доказано, что продолжительный стресс отрицательно сказывается на умственных способностях. Как избежать подобной проблемы?

Прежде всего, не создавать образ «учебы-неприятной обязанности».

Выполнение упражнений или чтение ни в коем случае не должны использоваться в качестве наказания.

Ребенок не должен испытывать страха перед плохими оценками и наказаниями за них.

Идти маленькими шагами

Если вчера чадо не проявляло ни малейшего интереса к книгам, не стоит ждать от него прочитанного толстого издания сегодня. В каждом ребенке заложена естественная тяга к знаниям, но пробуждать ее надо постепенно.

Каждое маленькое достижение необходимо подмечать и поощрять.

Распределять время

Школьное расписание составлено с учетом особенностей психики детей: 40-45 минут идет урок, 10-15 – перемена, предназначенная для отдыха.

Мозг не может работать часами напролет, не прерываясь.

Многие родители пренебрегают этой системой при домашних занятиях, и не приучают детей делать перерывы.

Совершенно напрасно: такие занятия будут неэффективны, утомят и вызовут естественное отвращение к бесконечному процессу обучения.

Использовать игровую мотивацию

Малыши любят играть. Занятия можно сделать более веселыми, используя это знание.

Геймификация учебного процесса – новое и перспективное направление в педагогике.

Дать разумное обоснование

С подростками «обучение в игре» уже не сработает: предметы становятся сложнее, да и играть они вряд ли согласятся. В этом случае можно поговорить по-взрослому.

Объяснив ему, что успех в учебе поможет в жизни, можно найти понимание. Главное – не превращать беседу в нотацию.

Подобрать учителя

Мы не выбираем учителей в школе. Однако репетиторы и педагоги дополнительного образования – другое дело.

Человек, увлеченный своим предметом и умеющий его доносить, поможет значительно продвинуться в учебе.

Помнить о других сферах жизни

Учеба – очень важная часть детства и отрочества, но не единственная. Избыточная нагрузка, недостаток досуга вызовут лишь отвращение к книгам и тетрадям. Об этом важно помнить, составляя ребенку расписание.