Как мотивировать ребенка на учебу: 7 советов от эксперта-методиста

Прилежный ученик, с большим энтузиазмом поглощающий новые знания и стремящийся постоянно расширять свой кругозор – вот, каким хочет видеть своего ребенка каждый родитель. К сожалению, в реальности картина зачастую иная.
Низкая учебная мотивация – распространенная проблема.
Как ее решить? Советы дает эксперт-методист в образовании.
Не допускать хронического стресса
Доказано, что продолжительный стресс отрицательно сказывается на умственных способностях. Как избежать подобной проблемы?
Прежде всего, не создавать образ «учебы-неприятной обязанности».
Выполнение упражнений или чтение ни в коем случае не должны использоваться в качестве наказания.
- Ребенок не должен испытывать страха перед плохими оценками и наказаниями за них.
Идти маленькими шагами
Если вчера чадо не проявляло ни малейшего интереса к книгам, не стоит ждать от него прочитанного толстого издания сегодня. В каждом ребенке заложена естественная тяга к знаниям, но пробуждать ее надо постепенно.
Каждое маленькое достижение необходимо подмечать и поощрять.
Распределять время
Школьное расписание составлено с учетом особенностей психики детей: 40-45 минут идет урок, 10-15 – перемена, предназначенная для отдыха.
Мозг не может работать часами напролет, не прерываясь.
Многие родители пренебрегают этой системой при домашних занятиях, и не приучают детей делать перерывы.
- Совершенно напрасно: такие занятия будут неэффективны, утомят и вызовут естественное отвращение к бесконечному процессу обучения.
Использовать игровую мотивацию
Малыши любят играть. Занятия можно сделать более веселыми, используя это знание.
Геймификация учебного процесса – новое и перспективное направление в педагогике.
Дать разумное обоснование
С подростками «обучение в игре» уже не сработает: предметы становятся сложнее, да и играть они вряд ли согласятся. В этом случае можно поговорить по-взрослому.
- Объяснив ему, что успех в учебе поможет в жизни, можно найти понимание. Главное – не превращать беседу в нотацию.
Подобрать учителя
Мы не выбираем учителей в школе. Однако репетиторы и педагоги дополнительного образования – другое дело.
Человек, увлеченный своим предметом и умеющий его доносить, поможет значительно продвинуться в учебе.
Помнить о других сферах жизни
Учеба – очень важная часть детства и отрочества, но не единственная. Избыточная нагрузка, недостаток досуга вызовут лишь отвращение к книгам и тетрадям. Об этом важно помнить, составляя ребенку расписание.
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