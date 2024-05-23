Милые ежики, колодец и другие. Педиатр предупредил об опасностях на даче

Планируя выезд на дачу с ребенком, важно заранее оценить обстановку и свести риски к минимуму. Казалось бы, какие опасности могут быть на своей родной даче? Про клещей и гадюк помнят многие, но на садовом участке есть и много других, в том числе менее очевидных на первый взгляд угроз.

О них специально для aif.ru рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Насекомые

Они особенно опасны для детей, у которых есть аллергия или была острая аллергическая реакция по типу крапивницы (отек Квинке или анафилаксия). От комаров и мошек стоит купить специальные детские репелленты. Народные методы лучше не использовать. Например, масло гвоздики детям применять запрещено, так как детская кожа тонкая, все легко впитывает, содержит большое количество пор для кожного дыхания. Масло может привести к нарушению этой функции, а также вызвать аллергию.

Осмотрите дачу на предмет ульев пчел, шершней или ос. Последние особенно любят устраивать их в сараях, дачных туалетах. Для устранения ульев лучше вызвать специальную службу дезинсекции (это может быть местная санэпидстанция или частная компания). Обязательно накрывайте продукты питания на открытом столе на улице — они привлекают насекомых.

Если ребенка укусила пчела или оса, следует аккуратно удалить жало из ранки. На даче всегда держите пинцет— он пригодится и для удаления заноз. Далее охладите место укуса — подойдет любой пакет из морозилки или пакет из аптеки со специальным холодовым элементом. Смажьте ранку антигистаминной мазью. Если на месте укуса сохраняется сильный зуд, отек и воспаление в течение суток — следует обратиться к врачу.

Очень болезненны могут быть укусы муравьев, так как детская кожа более тонкая. Во время укуса происходит выброс кислоты, которая вызывает зуд, а при большом количестве может привести к интоксикации и даже анафилаксии (удушье и обморок). Ребенку хватает укуса 20 муравьев для выраженной аллергической реакции. Ползая по нечистотам, муравьи также могут переносить различные инфекции, а при укусе — заносить их в ранку.

На даче от муравейников лучше избавиться. На прогулке важно объяснить ребенку, как выглядит муравейник, почему на нем нельзя стоять и ворошить его палкой.

Место укуса следует промыть водой с мылом или обработать антисептиком. Чтобы снять зуд и отек — приложить холод.

Деревенские животные

Вы объяснили ребенку, что в деревне лошадей, коз и коров нужно обходить спереди (а лучше не приближаться без хозяина)? Что крупный и мелкий рогатый скот лягается, бодается и кусается, а гуси могут больно ущипнуть? А про ежиков наверняка не подумали. А между тем, этим милые животные бывают разносчиками большого количества инфекций на своих иголках.

А еще следует помнить, что все плотоядные животные могут быть разносчиками бешенства. Это относится не только к собакам и кошкам, но и ко всем остальным. К чужим собакам лучше вообще не походить и не гладить, нельзя ввязываться в собачьи драки и разгонять их палкой. При любом укусе животного следует обратиться в ближайший травмпункт.

Вода и водоемы

Для малышей до трех лет тазик, ведро или бочка с водой, декоративный прудик на краю дачи, колодец могут легко обернуться трагедией. Если у взрослых центр тяжести находится в районе груди, то у маленьких детей — в районе головы. Поэтому они падают головой вперед. Заглянул в яму или колодец и туда же нырнул. Даже из ведра маленький ребенок не всегда сможет выбраться самостоятельно.

Поэтому все резервуары с водой надо закрывать крышкой или не держать воду открыто. Понятно, что адекватные родители закрывают колодцы, если на даче дети. Но не меньшая опасность кроется в колодезной ручке для подъема ведра. Ежегодно большое количество детей поступает с такой травмой.

Дачный туалет

Дети очень любопытны, их влечет все новое, особенно если приехали к кому-то на дачу. Уличный туалет не исключение. Городские ребята, даже более старшего возраста, не умеют им пользоваться. Залезают, падают и тонут. Иногда, наглотавшись, поступают к нам с аспирационными пневмониями в пульмоотделение. Бывает и другая проблема. На фоне стресса и относительной антисанитарии (да еще и мухи) дети могут терпеть и отказываться ходить в туалет. Мы часто встречаемся на практике с запорами, которые возникли по этой причине.

Поэтому проверьте, насколько плотно закрывается щеколда, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть дверь. Желательно закрывать и сами отверстия в туалете. Обязательно объясняйте городским детям, как пользоваться деревенским туалетом.

Опасные растения

Тяга познавать мир на вкус есть у каждого ребенка. А если что-то выглядит как красивая ягода и вкусно пахнет, то это обязательно надо потрогать, понюхать и попробовать на язык. При первом приезде на дачу обойдите участок и убедитесь, что на нем отсутствуют ядовитые растения — борщевик, ландыш, ягоды картофеля и другие незнакомые плоды. Думаю, излишне напоминать, что детям надо постоянно объяснять, что никакие незнакомые ягодки пробовать нельзя.

Жидкость для розжига, инвентарь

Часто крышка жидкости для розжига похожа на соску, дети могут попробовать содержимое и получить ожог пищевода. При отравлении жидкостью для розжига рвоту вызывать нельзя, это может усилить химический ожог и привести еще к ожогу верхних дыхательных путей. Следует вызвать «скорую», дать сорбент.

Помните, что жидкость для розжига может самовоспламеняться, особенно в жаркую погоду или при долгом хранении под стеклом автомобиля. При разжигании мангала не поднимайте бутылку высоко, чтобы ветер не унес струю жидкости, и она не попала на другие предметы и людей.

Садовый инвентарь и инструменты, удобрения всегда убираем под замок.

Лестницы

По статистике одна из самых частых травм у детей — падения с высоты. Приставную лестницу лучше класть на землю, пока вы ею не пользуетесь. Лестницы в доме оборудуйте бортиками и перилами. При выполнении работ не допускайте прохода ребенка под лестницей и не давайте ему ее расшатывать.

К сожалению, взрослые во время отдыха на даче нередко злоупотребляют спиртным. Алкоголь притупляет бдительность, что может привести к катастрофическим последствиям. Если вы берете с собой детей, то будьте особенно умеренны в употреблении спиртного.

Важно знать телефон скорой помощи, адрес и телефон ближайшей больницы от того места, где у вас расположена дача. Особенно если вы длительно на ней проживаете.