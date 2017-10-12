От нелюбви до игромании. Почему дети становятся рабами компьютерных игр?

Игровая компьютерная зависимость, утверждают психологи, обедняет чувства, снижает интеллект. И даже может привести к слабоумию.

Родительская любовь поможет оградить ребёнка от игромании. © / pixabay.com

Виртуальный мир привлекает всё больше детей самого разного возраста. Увлечённые захватывающими сражениями и необычными персонажами, маленькие геймеры буквально живут компьютерными играми, вытесняющими всё остальное. Какие друзья, какие уроки?! Главное – перейти на очередной уровень игры или пройти заданную миссию.

О том, насколько это опасно для детской психики, как уберечь ребёнка от игромании и что делать родителям, если их чадо уже попало в зависимость от игр, корреспонденту «АиФ-Прикамье» рассказала профессор кафедры практической психологии ПГГПУ Наталья Коптева.

Интернет-эпидемия

Вера Шуваева, корреспонденту «АиФ-Прикамье»: Наталья Васильевна, поправьте, если я ошибаюсь, но игра, по-моему, это тот же наркотик. Игромания сродни наркомании?

ДОСЬЕ Наталья Коптева. Родилась в Коломне в 1948 году. Окончила филфак ПГУ и аспирантуру на кафедре психологии МГПИ иностранных языков имени Мориса Тореза. Доктор психологических наук, профессор кафедры практической психологии ПГГПУ.

Наталья Коптева: Безусловно. Это разные формы отклоняющегося поведения: алкоголизм, наркомания, игромания и т.п. Каждая из форм имеет свою специфику, но при любом таком отклонении человек получает удовольствие. (Хотя те, кто занимается этим глубже, считают: заглушает боль). И это их связывает.

Зависимость может сформироваться ведь от чего угодно, если оно даёт быстрое удовлетворение. При этом человек не видит перспективы за сиюминутным удовольствием. Не видит, что расплачиваться за него придётся чем-то серьёзным. Исконно детская ситуация. Не случайно одна из ключевых проблем патологических игроманов – инфантильность психики. По сути, возврат в детство, регрессия.

- А если геймер сам ещё ребёнок?

- Сегодня уже среди дошколят выявляют детей с игровым отклонением – особый личностный тип: холодные, неэмоциональные, несочувствующие. То есть уже в дошкольном возрасте некоторые дети имеют достаточно серьёзные проблемы. А всё потому, что даже малыши у нас сплошь и рядом с планшетами. Что касается школьников, то компьютерную зависимость в старших классах диагностируют порой у каждого второго. То, что считалось нормой всего пять лет назад, нынче абсолютно не работает.

- Настоящая интернет-эпидемия?

- Да. Правда, есть мнение, что подобно тому, как Колумб некогда открыл Америку и туда хлынул народ покорять её, так и Интернет – это подобие открытой Америки, и нечего по этому поводу особо переживать. Но мне ближе точка зрения выдающегося отечественного философа Сергея Хоружего. Он говорит: «Виртуальная реальность – это недород бытия».

Меланж в сознании

- Почему среди игр, к которым формируется болезненное пристрастие, именно компьютерные наиболее популярны у детей и подростков?

- Причина, думаю, в их доступности. В других случаях надо куда-то идти или ехать, что-то искать (те же игровые автоматы), платить деньги. А компьютер, Интернет есть практически в каждом доме. Пожалуйста, пользуйся! Любой человеческий азарт реализуется в Интернете очень легко.

Понятно, что жизнь наша полна сложностей. И когда существуют сферы, в которых возможна иная, упрощённая реальность, соблазн уйти туда велик. Главное – вовремя оттуда выходить. Пока Интернет и всё, что с ним связано, являются лишь одной из жизненных сфер, всё нормально. Беда, когда это становится основной, а для кого-то вообще единственной сферой. Хомо сапиенс превращается в хомо виртуалис.

- Не потому ли стрелялки, жестокость, насилие, которых с избытком в мире компьютерных игр, нередко переносятся в реальный мир?

- К сожалению, насилие в нынешней жизни востребовано. Не Интернет породил жизнь, а жизнь породила его. Со всем негативом, что в нём есть. Но вы правы в том смысле, что обратная связь уже начинает работать. Как в меланжевой нити переплетаются нитки разных цветов, так и виртуальная жизнь переплетается с реальной, и в этом меланже уже трудно различить, что есть что. Например, переходя улицу, по которой идут машины, геймер привычно говорит себе: «Сохраняюсь!»

Но я хочу сказать ещё об одной вещи, гораздо более важной: дети, зависающие в Интернете, не умеют взаимодействовать с обычными людьми. Почему Интернет – недород бытия? Да вот поэтому! Там другой способ общения, там - «невыносимая лёгкость бытия». Которая потом, при общении с живым человеком, мешает. И ребёнку становится страшно.

Быть на стороне ребёнка

- Вы согласны с психологами, утверждающими, что зависимость от компьютерных игр – путь к слабоумию?

- В какой-то мере – да. Если регрессия глобальная, отступление идёт по всем позициям: и по чувствам, и по интеллекту, и по поведенческим моментам, и по личностным.

- Помощь при игромании оказывает сегодня немало психологических центров. А что в такой ситуации могут сделать родители? И могут ли?

- Конечно! В первую очередь. В семью, где есть взаимное тепло, есть добрые традиции и доверительные отношения, ребёнок-игроман, согласитесь, не вписывается. В случае любого детского отклонения я твёрдо придерживаюсь мнения: больна детско-родительская общность. А в больной общности не вырастет здоровый ребёнок. Разумеется, можно в чём-то винить тут и школу, какие-то ещё причины называть. Но вспомните «Нелюбовь» Звягинцева. Вот он, корень всех бед. И игромании в том числе.

В семью, где есть взаимное тепло, есть добрые традиции и доверительные отношения, ребёнок-игроман, согласитесь, не вписывается.

Потерять ребёнка можно уже в дошкольном возрасте. Одним родителям он не нужен в принципе, другие озабочены лишь его материальным обеспечением… Когда ребёнок учится в школе, большая опасность – относиться к нему исключительно в зависимости от его учебных успехов. Как говорила одна мудрая женщина: «Ну не будет он самым лучшим учеником – это не так страшно. Но и самым худшим не станет, если я буду его поддерживать». Быть на стороне ребёнка (без фанатизма!) очень важно. Прекрасно, когда родители знают друзей сына или дочери, когда те приходят к ним домой, когда есть совместные обсуждения чего-то. Словом, любовь – очень простая и самая главная помощь.

Симптомы компьютерной игромании

* Появление чувства радости, эйфории при контакте с компьютером и даже при ожидании этого контакта.

* Отсутствие контроля над временем, проведённым за игрой.

* Желание увеличить время пребывания в игре.

* Чувство раздражения, гнева либо пустоты, депрессии при отсутствии возможности поиграть.

* Возникновение проблем в общении с близкими и в школе.

* Соматические симптомы:

- сухость глаз;

- отсутствие аппетита;

- неряшливость;

- нарушение сна.

Прекрасно, когда родители знают друзей сына или дочери, когда те приходят к ним домой, когда есть совместные обсуждения чего-то. Словом, любовь – очень простая и самая главная помощь.

По мнению специалистов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, продолжительность непрерывной работы на компьютере для детей различного возраста должна быть:

5 лет – не более 7 мин.;

6 лет – 10 мин.;

7-9 лет – 15 мин.;

10-12 лет – 20 мин.;

13-14 лет – 25 мин.;

15-16 лет – 30 мин.

Перерывы между занятиями, предполагающими более длительное нахождение ребёнка перед экраном, необходимо делать не менее 10 минут.

Кстати

По мировосприятию и восприятию самих себя невротики и геймеры очень похожи. Есть различия в деталях, но и тем и другим плохо. Этим они отличаются от обычных людей, воспринимающих жизнь намного позитивнее.