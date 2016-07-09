Звездные войны (Star Wars) Восстание. Обзор мобильной игры от папы Роба

Сегодня Папа Роб представляет обзор мобильной игры по мотивам вселенной Звездный Войн (Star Wars). Игра Звездные войны: Восстание рассказывает новую главу в истории борьбы Альянса повстанцев и Империи. Главному герою игры придется заняться контрабандой опасных кибер-кристаллов, чтобы нанести очередной удар по имперским войскам. Галактике нужен новый герой! Возглавь преступную банду, объединись с бойцами сопротивления и нанеси поражение Галактической Империи. Стань частью истории Звездных войн!