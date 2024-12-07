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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Рецепт ооочень понравился.Спасибо❤️Обязательно испеку👍🙏❤️Тыквенный рулет с...
  • Natalia Pavlova
    Конечно лучше с родителями, хоть и пьющими, чем в наших концлагерях, которые цинично назвали Центры помощи детям. Там...Детдом или пьющие...
  • Валентина Лебедева
    Отличная статья, спасибо.Что делать, если ...

Победителей не судят: мифы о школьных олимпиадах

Современные дети с рождения вынуждены соревноваться со сверстниками. Неудивительно, что олимпиады становятся для их участников источником постоянного стресса и обрастают мифами. В этой статье развеем самые популярные из них.
Школьница готовится к олимпиаде
Источник: https://ru.freepik.com/

Миф No1. «Если я проиграю, я разочарую учителей и не оправдаю ожиданий родителей. Меня перестанут любить»

Это во многом опасное убеждение, с которым можно и нужно бороться. Каким образом? По мнению клинического психолога Марии Дубининой, самая важная задача родителей — найти верную мотивацию для участия ребенка в соревнованиях. Она не должна звучать так: «В традициях нашей семьи — побеждать! Если ты проиграешь, то жизнь твоя пойдет под откос, и ты станешь дворником!»

Постарайтесь помочь ребенку найти для себя более ясный стимул. Лучше всего, если он будет не навязан вами, а осознан лично.

Второй важный момент: не перекладывайте на ребенка груз своих надежд и амбиций. Даже если в вашей семье действительно сильны академические традиции, не пугайте его ответственностью перед ученой степенью дедушки. Объясните, что вы будете рады его победе, но и проигрыш тоже может быть важным опытом. И если ребенок действительно проиграет, скажите ему, что все равно гордитесь им.

Миф No2. «Все места давно уже раскуплены, и на пьедестал поднимутся только свои»

Живучий и неприятный миф. При выборе конкурса, олимпиады и любого соревнования важно смотреть его историю, читать отзывы родителей и участников, изучать кем учрежден проект, и кто его поддерживает. Олимпиады с серьезным уровнем организации публикуют списки победителей и не скрывают статистику.

Победители олимпиад, получив 100 баллов по ЕГЭ, будут иметь преимущество при поступлении в престижные вузы. Публичность мероприятия, статистика, по которой в олимпиаде побеждают люди из «бедных» регионов, и большое количество участников — это признаки, которые указывают на то, что проекту можно доверять.

Миф No3. «Мне еще рано участвовать»

Если речь идет об инженерных олимпиадах, то участие даже в 8 классе — уже достаточно поздний опыт.

Президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев рассказывает: «Мы видим, как талантливые ребята в 13-14 лет показывают не столь блистательные результаты, потому что им не хватает практических навыков. Для того чтобы эти навыки развивались раньше, мы учредили Олимпиаду Кружкового движения НТИ. Junior, на которую уже сейчас открыта регистрация для учеников 5-7 классов.

Это новый тип олимпиады, где дети сначала готовятся дистанционно, решают задачи, а потом работают в команде. Вместе и победа, и поражение воспринимается проще».

Миф No4. «Я не успею как следует подготовиться, я слишком мало знаю»

По данным опроса участников Олимпиады Кружкового движения НТИ, только 24% респондентов готовятся к олимпиадам практически беспрерывно, 16% не готовятся вовсе, при этом занимают призовые места. 5% достаточно пары недель подготовки, чтобы занять призовые места. 19% опрошенных не готовятся и не получают призовых мест.

Только 8% не хватает времени, сколько бы они ни занимались. Иными словами, большинство молодых людей даже в выпускных классах находят время на подготовку. Многие также отмечают, что олимпиада помогает переключиться и «разгрузить мозг» в периоды подготовки к ЕГЭ.

Миф No5. «Я окажусь слабее остальных, стану аутсайдером, надо мной будут смеяться»

Всем, кто хоть раз в детстве сам сталкивался с травлей ровесников, понятен этот страх. Но травля на олимпиадах и командных соревнованиях — чаще всего такой же миф, как и прочие.

Олимпиады проходят либо в один день, а результаты их объявляются дистанционно, и места для травли попросту не остается, либо они проходят в командном формате, где участники работают несколько дней.

Руководитель профиля «Редактирование генома» Олимпиады Кружкового движения НТИ Сергей Седых говорит об этом так: «Самая главная задача нашей олимпиады — научить ребят работать в команде. Если они в команде, то понимают: травля ставит всех на заведомо невыгодную позицию. А вот научиться находить общий язык определенно стоит».

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Источник: unsplash.com

Соревнование на выездных конкурсах — это не школа в привычном нам понимании: там некогда делиться на умниц и аутсайдеров и давать волю страхам.

Миф No6. «Мою заявку, проект или работу непременно потеряют»

Сегодня человеческий фактор давно выведен за скобки: учет поданных заявок и регистраций ведется автоматически. А сбои в работе техники куда более редки, чем шанс, что кто-то положит вашу работу не в ту папку. При этом техника гораздо лучше поддается контролю, и у любой базы данных есть резервная копия. Так что шанс на то, что вашу регистрацию не увидят, а заявку пропустят, практически равен нулю.

Миф No7. «Олимпиады — это слишком дорого. Я боюсь, что мне придется платить за все, от билетов до питания»

Этот миф чаще всего возникает от незнания условий конкурса. Если вы не нашли информацию на сайте или в социальных сетях, пишите и звоните организаторам.

Сейчас распространена практика, когда родителям необходимо платить только за проезд до города, где проводится олимпиада, а остальные расходы уже учтены. Бывает, что организаторы оплачивают и проезд.
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