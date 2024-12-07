Победителей не судят: мифы о школьных олимпиадах

Миф No1. «Если я проиграю, я разочарую учителей и не оправдаю ожиданий родителей.
Это во многом опасное убеждение, с которым можно и нужно бороться. Каким образом? По мнению клинического психолога Марии Дубининой, самая важная задача родителей — найти верную мотивацию для участия ребенка в соревнованиях. Она не должна звучать так: «В традициях нашей семьи — побеждать! Если ты проиграешь, то жизнь твоя пойдет под откос, и ты станешь дворником!»
Постарайтесь помочь ребенку найти для себя более ясный стимул. Лучше всего, если он будет не навязан вами, а осознан лично.
Второй важный момент: не перекладывайте на ребенка груз своих надежд и амбиций. Даже если в вашей семье действительно сильны академические традиции, не пугайте его ответственностью перед ученой степенью дедушки. Объясните, что вы будете рады его победе, но и проигрыш тоже может быть важным опытом. И если ребенок действительно проиграет, скажите ему, что все равно гордитесь им.
Миф No2. «Все места давно уже раскуплены, и на пьедестал поднимутся только свои»
Живучий и неприятный миф. При выборе конкурса, олимпиады и любого соревнования важно смотреть его историю, читать отзывы родителей и участников, изучать кем учрежден проект, и кто его поддерживает. Олимпиады с серьезным уровнем организации публикуют списки победителей и не скрывают статистику.
Победители олимпиад, получив 100 баллов по ЕГЭ, будут иметь преимущество при поступлении в престижные вузы. Публичность мероприятия, статистика, по которой в олимпиаде побеждают люди из «бедных» регионов, и большое количество участников — это признаки, которые указывают на то, что проекту можно доверять.
Миф No3. «Мне еще рано участвовать»
Если речь идет об инженерных олимпиадах, то участие даже в 8 классе — уже достаточно поздний опыт.
Это новый тип олимпиады, где дети сначала готовятся дистанционно, решают задачи, а потом работают в команде. Вместе и победа, и поражение воспринимается проще».
Миф No4. «Я не успею как следует подготовиться, я слишком мало знаю»
По данным опроса участников Олимпиады Кружкового движения НТИ, только 24% респондентов готовятся к олимпиадам практически беспрерывно, 16% не готовятся вовсе, при этом занимают призовые места. 5% достаточно пары недель подготовки, чтобы занять призовые места. 19% опрошенных не готовятся и не получают призовых мест.
Только 8% не хватает времени, сколько бы они ни занимались. Иными словами, большинство молодых людей даже в выпускных классах находят время на подготовку. Многие также отмечают, что олимпиада помогает переключиться и «разгрузить мозг» в периоды подготовки к ЕГЭ.
Миф No5. «Я окажусь слабее остальных, стану аутсайдером, надо мной будут смеяться»
Всем, кто хоть раз в детстве сам сталкивался с травлей ровесников, понятен этот страх. Но травля на олимпиадах и командных соревнованиях — чаще всего такой же миф, как и прочие.
Олимпиады проходят либо в один день, а результаты их объявляются дистанционно, и места для травли попросту не остается, либо они проходят в командном формате, где участники работают несколько дней.
Руководитель профиля «Редактирование генома» Олимпиады Кружкового движения НТИ Сергей Седых говорит об этом так: «Самая главная задача нашей олимпиады — научить ребят работать в команде. Если они в команде, то понимают: травля ставит всех на заведомо невыгодную позицию. А вот научиться находить общий язык определенно стоит».
Соревнование на выездных конкурсах — это не школа в привычном нам понимании: там некогда делиться на умниц и аутсайдеров и давать волю страхам.
Миф No6. «Мою заявку, проект или работу непременно потеряют»
Сегодня человеческий фактор давно выведен за скобки: учет поданных заявок и регистраций ведется автоматически. А сбои в работе техники куда более редки, чем шанс, что кто-то положит вашу работу не в ту папку. При этом техника гораздо лучше поддается контролю, и у любой базы данных есть резервная копия. Так что шанс на то, что вашу регистрацию не увидят, а заявку пропустят, практически равен нулю.
Миф No7. «Олимпиады — это слишком дорого. Я боюсь, что мне придется платить за все, от билетов до питания»
Этот миф чаще всего возникает от незнания условий конкурса. Если вы не нашли информацию на сайте или в социальных сетях, пишите и звоните организаторам.
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