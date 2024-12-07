Победителей не судят: мифы о школьных олимпиадах

Второй важный момент: не перекладывайте на ребенка груз своих надежд и амбиций. Даже если в вашей семье действительно сильны академические традиции, не пугайте его ответственностью перед ученой степенью дедушки. Объясните, что вы будете рады его победе, но и проигрыш тоже может быть важным опытом. И если ребенок действительно проиграет, скажите ему, что все равно гордитесь им.