5 ПРАВИЛ ВОСПИТАНИЯ ОТ РУССКИХ МАМ, О КОТОРЫХ ЗА РУБЕЖОМ ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛИ

Правило №1

Одежда по погоде. С древних времен существует поговорка: «одет, как капуста». Нет, европейские мамы тоже предпочитают многослойность, только качество и толщина этих прослоек разная.

Началась весна, потекли ручьи, а вместе с ними сопли, потому, что дети укутаны в меховые шапки и шерстяные шарфы — «Зато тепло!». Подростки в Вене и Париже носят тоже, что и взрослые, а лондонские мамочки надевают на малышей + одну вещь, к надетым на ней. Врачи предостерегают: перегрев для крохи вреднее, чем переохлаждение.

Правило №2

Правильное питание– основа основ наших бабушек и мам. Первое, второе и компот. А на завтрак обязательно склизкая каша с комочками. Есть же все надо с хлебом, так сытнее и полезнее. За рубежом в принципе нет такого различия, как пища для детей и взрослых. В каждой стране свои особенности. В Израиле, например, школьники в основном едят на обед питу с начинкой. А у мам не принято вставать с утра, чтобы приготовить завтрак для ребенка.

Правило №3

Русская мама в себе совмещает еще функции работника детского сада, массовика затейника и учителя. После работы и приготовления ужина, начинается проверка уроков и изготовление поделок для школы. Заграничные родители советом поддержать всегда готовы, но вот уроки за свое чадо делать не будут ни при каких обстоятельствах, они изредка могут поинтересоваться, как складываются у него отношения одноклассниками.

Правило №4

У нас очень разнятся родственные отношения. Если в России сидеть с внуками прямая непосредственная обязанность бабушки, что даже не обсуждается. То заграничные grandma и grandpa помощь предлагают редко. Они живут своей семьей и младшее поколение видят лишь по большим праздникам. Малыши рано идут в садик или остаются с няней.

Правило №5

«Ты чего бездельничаешь?», — если ребенок не занят уроками, то он должен быть в кружке: плавание, танцы, шахматы, рисование, музыка… Чем больше занятий, тем лучше, а не по улице шляться. Наши дети идут в школу умея читать, писать и считать. Практически каждый третий россиянин окончил музыкальную школу или имеет спортивный разряд. В Европе свое кредо: не перенапрячь ребенка. После уроков он должен отдыхать или выбрать необременительное занятие для души.