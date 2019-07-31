Мы не воспитываем детей, а делаем их непригодными для жизни. Ошибки совершаются постоянно

Родители, как правило, хотят для своих детей только самого лучшего. Почему же своими действиями мы можем программировать детей на неуверенность и значительно снижать их шансы на успех в жизни?

1. Мы не даем детям рискнуть

Объясняет Тим Элмор, эксперт по лидерству, автор книг по психологии. Эксперт перечислил семь ошибок в воспитании, которых точно стоит избегать.

Современный мир видит опасность на каждом шагу. Мы боимся за своих детей и делаем все, чтобы их защитить. При этом мы изолируем их от здорового риска, что приводит к повышенной опасности.

Европейские психологи обнаружили, что если ребенок не играет на улице и родители не дают ему даже ободрать колено, во взрослом возрасте он склонен к фобиям. Ребенку нужно упасть не один раз, чтобы понять, что это нормально. Подросткам нужно расстаться со своей парой несколько раз, чтобы эмоционально повзрослеть (без чего невозможны нормальные отношения).

Устраняя риск из жизни детей мы провоцируем развитие в них высокомерия и низкой самооценки.

2. Постоянная готовность помочь

Сегодняшняя молодежь не владеет навыками, которые были у детей и подростков 30 лет назад. Все дело в том, что взрослые постоянно вмешиваются и берут на себя решение проблем детей.

Когда родители постоянно готовы прийти на помощь и окружают ребенка излишней опекой, у него пропадает необходимость самостоятельно справляться с проблемами и преодолевать трудности.

3. Вечная восторженность

Дети привыкают, что их постоянно выручают, нивелируя последствия плохих поступков. Но реальный мир работает иначе, и важно, чтобы человек понимал это уже к подростковому возрасту.

Движение за укрепление самооценки началось еще с поколения бэби-бумеров, в 1980-е оно проникло в школу. Посмотрите спортивные соревнования в школе: почти каждый ученик победитель. Приз должен получить каждый.

Конечно, это дает ребенку возможность почувствовать себя особенным, но не обошлось и без побочных эффектов. Дети в итоге привыкают, что родители всегда считают их гениями, даже если все остальные молчат. Поначалу это приятно, но затем становится понятно, что не имеет ничего общего с реальностью.

Когда мы слишком легко и охотно испускаем крики восторга и игнорируем неправильное поведение, дети учатся жульничать, преувеличивать и врать, избегать неудобной действительности, к которой они не готовы. Кроме того, с годами авторитет родителей и сила их мнения могут совершенно обнулиться.

4. Чувство вины из ничего

Дети могут справиться с разочарованием, куда сложнее им в дальнейшем пережить избалованность. Говорите им «нет» или «не сейчас», пусть они борются за то, что они действительно ценят и в чем нуждаются.

Конечно, родители хотят дать ребенку все, награждать его за любые успехи. Если в семье несколько детей, нам кажется несправедливым хвалить и награждать только одного, реально в чем-то преуспевшего. Но это нереалистичный подход, он не дает нам показать детям, что успех зависит от наших собственных действий и хороших поступков. Не учите их, что за каждой хорошей оценкой обязательно последует поход в магазин. Построив отношения на материальных наградах, вы лишите детей не только внутренней мотивации, но и безусловной любви к вам.

5. Сокрытие прошлых ошибок

Подростки хотят попробовать многое сами, это нормально. Нужно позволять им быть самостоятельными, но при этом помогать выбрать курс в жизни. Расскажите им об ошибках, которые вы допускали в их возрасте, но говорите так, чтобы ребенок сам делал выводы, избегайте «негативных уроков», связанных с курением, алкоголем, наркотиками и т.д.

Дети должны понимать, что у них будут проколы, за которые придется отвечать. Расскажите, как вы себя чувствовали, когда у вас был похожий опыт, что вами руководило, и что вы поняли в итоге. Вам стоит стать лучшим образцом поведения для ребенка.

6. Путаем интеллект и одаренность со зрелостью

Часто именно интеллект используют для оценки зрелости ребенка. Родители считают, что умный ребенок готов вступить в этот мир. Но все не так. Порой спортсмены и актеры, например, демонстрируют невообразимый талант, но совершенно не приспособлены к жизни.

Если ребенок одарен в чем-то, не нужно считать, что это распространяется на все сферы жизни. Нет какого-то волшебного возраста, в котором дети обязательно становятся ответственными, нет и проверенных правил, когда именно ребенку нужно давать ту или иную свободу. Просто наблюдайте за другими детьми того же возраста. Если они самостоятельнее ваших детей, возможно, вам стоит уменьшить уровень опеки.

7. Сами не делаем того, чего ждем от детей

Родители должны задавать образец для той жизни, которую желают своим детям. Помогайте им быть сильными, надежными и отвечать за свои слова и поступки. Начните с абсолютной честности: «ложь во спасение» в конце концов вскроется и обличит вас. Следите, как вы делаете этический выбор в мелких ситуациях, когда другие могут это заметить — ведь ваши дети тоже могут увидеть это. Если вы не халтурите на работе, дети поймут, что и для них это неприемлемо. Покажите детям, как можно бескорыстно и с радостью выполнять волонтерскую работу. Меняйте других людей и места, где вы бываете, к лучшему, и ваши дети это заметят и сами начнут так поступать.