Правда и ложь в рассказах лучших детских писателей

Ханс Кристиан Андерсен

Истинная правда

Ужасное происшествие! – сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие. – Ужасное происшествие в курятнике! Я просто боюсь теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на нашесте! И она принялась рассказывать, да так, что у всех кур перышки повставали дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем сначала, а началось все в курятнике на другом конце города. Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая, коротконожка, курица во всех отношениях добропорядочная и почтенная, исправно несущая положенное число яиц, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и расправлять клювом перышки. И вот одно маленькое перышко вылетело и упало на пол.

– Ишь, как полетело! – сказала курица. – Ну, ничего, чем больше я чищусь, тем делаюсь красивее!

Это она сказала просто так, в шутку, – курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть» как мы уже говорили, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще: она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, но все же слышала их краем уха, – так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой соседке:

– Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов слух острый, и они не упустили ни одного слова из сказанного. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала крыльями, точно опахалами.

– Тс-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уже слышали? Я тоже! Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха!

– Prenez garde aux enfants! – сказал сова-отец. – Детям вовсе не следует слушать подобные вещи!

– Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове, она такая милая особа!

И совиха полетела к соседке.

– У-гу, у-гу! – загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней.

– Вы слышали? Вы слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уже не замерзла! У-гу!

– Кур-кур! Где, где? – ворковали голуби.

– На соседнем дворе. Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда!

– Верим, верим! – сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам:

– Кур-кур! Одна курица, говорят, даже две выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом! Рискованная затея! Можно ведь простудиться и умереть, да они уж и умерли!

– Кукареку! – запел петух, взлетая на забор. – Проснитесь. – У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уже кричал:

–Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

– Пусть, пусть! – запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи. – Пусть, пусть!

И история разнеслась – со двора во двор, из курятника в курятник и дошла наконец до того места, откуда пошла.

– Пять куриц, – рассказывалось тут, – выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху! Потом они заклевали друг друга насмерть, на позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курица, которая выронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица во всех отношениях почтенная, сказала:

– Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И я, со своей стороны, сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему свету – эти куры и весь их род стоят того!

И в газетах действительно напечатали всю историю, и это истинная правда: одному маленькому перышку куда как нетрудно превратиться в целых пять кур!

Ханс Кристиан Андерсен

Новое платье короля

Много лет назад жил-был на свете король: он так любил наряжаться, что тратил на новые платья все свои деньги, а парады, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог там показаться в новом наряде. На каждый час дня у него было особое платье, и как про других королей говорят:

«Король в совете», так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице этого короля жилось очень весело; почти каждый день приезжали иностранные гости, и вот раз явилось двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей и сказали, что могут соткать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и расцветки, она отличается еще удивительным свойством – становится невидимой для всякого человека, который сидит не на своем месте или непроходимо глуп.

«Да, вот это будет платье! – подумал король.– Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее соткут для меня такую ткань». И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, будто усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и чистейшего золота, все это клали себе в карман и просиживали за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» – думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но… все-таки лучше сначала пошел бы кто-нибудь другой! А между тем молва о диковинной ткани облетела весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости или непригодности своего ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старого министра, – подумал король.– Уж он-то рассмотрит ткань: он умен и как никто другой подходит к своей должности».

И вот старик министр вошел в залу, где за пустыми станками сидели обманщики.

«Господи помилуй! – подумал министр, тараща глаза. – Да ведь я ничего не вижу!»

Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему узор и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни пялил глаза, все-таки ничего не видел. Да и видеть было нечего.

«Ах ты, господи! – думал он. – Неужели я глуп? Вот уж чего никогда не думал! Упаси господь, кто-нибудь узнает!.. А может, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаваться, что я не вижу ткани!»

– Что ж вы ничего не скажете нам? – спросил один из ткачей.

– О, это премило! – ответил старик министр, глядя сквозь очки.– Какой узор, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

– Рады стараться! – сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут необычайный узор и сочетания красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше денег, шелку и золота; но они только набивали себе карманы, а на работу не пошло ни одной нитки. Как и прежде, они сидели у пустых станков и делали вид, что ткут.

Потом король послал к ткачам другого достойного сановника. Он должен был посмотреть, как идет дело, и узнать, скоро ли работа будет закончена. С ним было то же самое, что и с первым. Уж он смотрел, смотрел во все глаза, а все равно ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

– Ну, как вам нравится? – спросили его обманщики, показывая ткань и восхваляя узоры, которых и в помине не было.

«Я не глуп,– думал сановник.– Значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду подавать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь красивым рисунком и сочетанием красок.

– Премило, премило! – доложил он королю.

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани. Наконец и сам король пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка.

С целою свитой избранных придворных и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к хитрым обманщикам, ткавшим, не покладая рук, на пустых станках.

– Magnifique! Не правда ли? – вскричали уже побывавшие здесь сановники.– Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок…а краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные видят ткань.

«Что за ерунда! – подумал король.– Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп я, что ли? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!»

– О да, очень, очень мило! – сказал, в конце концов, король. – Вполне заслуживает моего одобрения!

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки, – он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше, чем он сам; и, тем не менее, все в один голос повторяли:

«Очень, очень мило!» – и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

– Magnifique! Чудесно! Exellent! – только и слышалось со всех сторон. Все были в таком восторге! Чудесно! Превосходно!

Король наградил обманщиков рыцарским крестом в петлицу. Обманщики просидели за работой и сожгли больше шестнадцати свечей. Всем было ясно, что они очень старались кончить к сроку новое платье короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иголками без ниток. Наконец они объявили:

– Готово!

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая:

– Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле! Но в этом-то вся и прелесть!

– Да, да! – говорили придворные, хотя они ничего не видели – но ведь и видеть-то было нечего.

– А теперь, ваше королевское величество, соблаговолите раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом! – сказали обманщики.– Мы оденем вас!

Король разделся догола, и обманщики принялись наряжать его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и, наконец, прикрепляют что-то на плечах и на талии,– это они надевали на него королевскую мантию! А король поворачивался перед зеркалом во все стороны.

– Боже, как идет! Как чудно сидит! – шептали в свите. – Какой узор, какие краски! Роскошное платье!

– Балдахин ждет! – доложил обер-церемониймейстер.

– Я готов! – сказал король. – Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки,– они не смели и виду подать, что ничего не видят.

И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а люди, толпившиеся, чтобы на него посмотреть, говорили:

– Ах, какое красивое это новое платье короля! Как чудно сидит! Какая роскошная мантия!

Ни единый человек не сказал, что ничего не видит, никто не хотел признаться, что он глуп или сидит не на своем месте. Ни одно платье короля не вызывало еще таких восторгов.

– Да ведь король-то голый! – закричал вдруг какой-то маленький мальчик.

– Послушайте-ка, что говорит невинный младенец! – сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

– Да ведь он совсем голый! Вот мальчик говорит, что он голый! – закричал, наконец, весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая мантию, которой не было.

Василий Сухомлинский

Как мальчики мед съели

Мама послала семилетних близнецов Олега и Романа к дедушке, в соседнее село.

Обрадовались братья: давно у дедушки не были. У него в саду вкусные яблоки. «Вот уж поедим», – думают.

Принесли они дедушке вышитую мамой сорочку. Дедушка поблагодарил и говорит:

– Идите, дети, в сад, рвите яблоки.

Побежали Олег и Роман в сад. Яблок много, все вкусные. Залезут мальчики на яблоню, нарвут яблок. А на другой – яблоки еще вкуснее, так и манят…

Поели мальчики яблок вдоволь, а тут дедушка поставил на стол банку с медом. Съели Олег и Роман по ложке и – не могут больше…

Собрались домой. Дал им дедушка банку, говорит:

– Пусть и мама меду попробует.

Идут мальчики. Дорога далека. Проголодались. Сели под вербой, съели немного меду.

Идут дальше. Снова остановились, съели вроде бы чуть-чуть, а меду осталось на донышке.

Еще раз остановились мальчики – весь мед доели.

Подошли они к дому, сели под кленом и думают: «Что же скажет мама?»

А мама вышла из дома, видит – ее мальчики плачут.

– О чем вы плачете, дети? – удивилась мама.

Рассказали братья, как мед съели. А мама обрадовалась, смеется.

Удивились мальчики, спрашивают:

– Мама, чему вы радуетесь?

– Тому, что вы плачете…

Николай Носов

Карасик

Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень хорошая была рыбка, красивая! Серебристый карасик – вот как она называлась. Виталик был рад, что у него есть карасик. Первое время он очень интересовался рыбкой – кормил е е, менял воду в аквариуме, а потом привык к ней и иногда даже забывал е е вовремя покормить.

А ещ е у Виталика был кот енок Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие зел еные. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с карасика.

– Ты смотри за Мурзиком, – говорила Виталику мама.– Как бы он не съел твоего карася.

– Не съест,– отвечал Виталик. – Я буду смотреть.

Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришел его друг Сережа. Он увидел в аквариуме рыбку и сказал:

– Давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе свой свисток.

– Зачем мне свисток? – сказал Виталик. – По-моему, рыбка лучше свистка.

– Чем же она лучше? Свисток свистеть может. А рыбка что? Разве может рыбка свистеть?

– Зачем же рыбке свистеть? – ответил Виталик. – Рыбка свистеть не может, зато она плавает. А свисток разве может плавать?

– Сказал! – засмеялся Сер ежа. – Где это видано, чтобы свистки плавали! Зато рыбку может кот съесть, вот и не будет у тебя ни свистка, ни рыбки. А свисток кот не съест – он железный.

– Мне мама не позволяет меняться. Она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо, – сказал Виталик.

– Где же она купит такой свисток? – ответил Сер ежа.– Такие свистки не продаются. Это настоящий милиционерский свисток. Я как выйду во двор да как засвищу, сразу все подумают, что милиционер пришел.

Сережа вынул из кармана свисток да как засвистит в него.

– А ну, дай я, – попросил Виталик.

Он взял свисток и подул в него. Свисток звонко, переливчато засвистел. Виталику очень понравилось, как он свистит. Ему захотелось иметь свисток, но он не мог сразу решиться и сказал:

– А где у тебя будет жить рыбка? У тебя ведь аквариума нет.

– А я посажу ее в банку из-под варенья. У нас большая банка есть.

– Ну ладно, – согласился Виталик.

Ребята принялись ловить рыбку в аквариуме, но карась плавал быстро и не давался в руки. Они набрызгали вокруг водой, а Сережа измочил рукава до самых локтей. Наконец ему удалось схватить карасика.

– Есть! – закричал он. – Давай сюда какую-нибудь кружку с водой! Я посажу туда рыбку.

Виталик поскорей налил в кружку воды. Сережа посадил карася в кружку. Ребята пошли к Сереже – сажать рыбку в банку. Банка оказалась не очень большая, и карасику в ней было не так просторно, как в аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке. Сер ежа радовался, а Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки, а главное, он боялся признаться маме, что променял карасика на свисток.

«Ну, ничего, может быть, мама и не заметит сразу, что рыбка пропала», – подумал Виталик и пошел домой.

Когда он вернулся, мама уже была дома.

– Где же твоя рыбка?– спросила она.

Виталик растерялся и не знал, что сказать.

– Может быть, ее Мурзик съел? – спросила мама.

– Не знаю, – пробормотал Виталик.

– Вот видишь, – сказала мама. – Он выбрал-таки время, когда дома никого не было, и выловил из аквариума рыбку! Где он, разбойник? Ну-ка, найди мне его сейчас!

– Мурзик! Мурзик! – стал звать Виталик, но кота нигде не было.

– Наверно, в форточку убежал, – сказала мама. – Пойди-ка во двор, позови его.

Виталик надел пальто и вышел во двор.

«Вот как нехорошо получилось!– думал он.– Теперь Мурзику из-за меня достанется».

Он хотел вернуться домой и сказать, что Мурзика во дворе нет, но тут Мурзик выскочил из отдушины, которая была под домом, и быстро побежал к двери.

– Мурзинька, не ходи домой, – сказал Виталик. – Тебе попадет от мамы.

Мурзик замурлыкал, принялся тереться спинкой об ноги Виталика, потом поглядел на закрытую дверь и потихоньку мяукнул.

– Не понимаешь, глупый, – сказал Виталик. – Тебе ведь человеческим языком говорят, что нельзя домой.

Но Мурзик, конечно, ничего не понимал. Он ласкался к Виталику, терся об него боками и потихоньку бодал его головой, будто торопил поскорей открыть дверь. Виталик стал отталкивать его от двери, но Мурзик не хотел уходить. Тогда Виталик спрятался от него за дверь. «Мяу!»– закричал Мурзик под дверью.

Виталик поскорей вышел обратно:

– Тише! Кричит тут! Вот мама услышит, тогда узнаешь!

Он схватил Мурзика и принялся запихивать его обратно в отдушину под домом, из которой Мурзик только что вылез. Мурзик упирался всеми четырьмя лапами и не хотел лезть в отдушину.

– Лезь, глупый! – уговаривал его Виталик. – Посиди там пока.

Наконец он его целиком запихал в отдушину. Только хвост Мурзика остался торчать снаружи. Некоторое время Мурзик сердито вертел хвостом, потом и хвост скрылся в отдушине. Виталик обрадовался. Он думал, котенок останется теперь сидеть в подвале, но тот снова выглянул из дыры.

– Ну, куда же ты лезешь, глупая голова! – зашипел Виталик и загородил выход руками. – Говорят же тебе: нельзя домой идти.

– «Мяу!» – закричал Мурзик.

– Вот тебе и «мяу»!– передразнил его Виталик. – Ну что мне теперь делать с тобой?

Он стал оглядываться вокруг и искать, чем бы закрыть дыру. Рядом лежал кирпич. Виталик поднял его и закрыл дыру кирпичом.

– Вот теперь не вылезешь, – сказал он. – Посиди там, в подвале, а завтра мама забудет про рыбку, и я тебя тогда выпущу.

Виталик вернулся домой и сказал, что Мурзика во дворе нет.

– Ничего, – сказала мама, – вернется. Я все равно не прощу ему этого. За обедом Виталик сидел грустный и даже не хотел ничего есть.

«Я вот обедаю,– думал он,– а Мурзик бедный в подвале сидит».

Когда мама вышла из-за стола, он незаметно сунул в карман котлету и пошел во двор. Там он отодвинул кирпич, которым была закрыта отдушина, и потихоньку позвал:

– Мурзик! Мурзик!

Но Мурзик не отзывался. Виталик нагнулся и заглянул в дыру. В подвале было темно и ничего не было видно.

– Мурзик! Мурзинька!– звал Виталик.– Я тебе котлету принес!

Мурзик не вылезал.

– Не хочешь – ну и сиди, глупая голова! – сказал Виталик и вернулся домой.

Дома без Мурзика ему было скучно. На душе было как-то нехорошо, потому что он обманул маму. Мама заметила, что он грустный и сказала:

– Не горюй! Я тебе другую рыбку куплю.

– Не надо, – сказал Виталик.

Он уже хотел признаться маме во всем, но у него не хватило смелости, и он ничего не сказал. Тут за окном послышался шорох и раздался крик:

– «Мяу!»

Виталик посмотрел в окно и увидел снаружи на подоконнике Мурзика. Видно, он вылез из подвала через другую дырку.

– А! Пришел, наконец, разбойник! – сказала мама. – Иди-ка сюда, иди!

Мурзик прыгнул в открытую форточку и очутился в комнате. Мама хотела схватить его, но он, видно, догадался, что его хотят наказать, и шмыгнул под стол.

– Ишь ты, хитрец какой! – сказала мама. – Чувствует, что виноват. Ну-ка, поймай его.

Виталик полез под стол. Мурзик увидел его и юркнул под диван. Виталик был рад, что Мурзик удрал от него. Он полез под диван и нарочно старался шуметь, чтобы Мурзик услышал и успел убежать.

Мурзик выскочил из-под дивана. Виталик погнался за ним и принялся бегать по всей комнате.

– Что ты такой шум поднял? Разве его так поймаешь!– сказала мама.

Тут Мурзик прыгнул на подоконник, где стоял аквариум, и хотел выскочить обратно, в форточку, но сорвался и с размаху как плюхнется в аквариум! Вода так и брызнула в разные стороны. Мурзик выскочил из аквариума и давай отряхиваться. Тут мама и схватила его за шиворот:

– Вот я тебя проучу как следует!

– Мамочка, миленькая, не бей Мурзика! – заплакал Виталик.

– Нечего его жалеть, – сказала мама. Он ведь не пожалел рыбку!

– Мамочка, он не виноват!

– Как же «не виноват»? А кто карася съел?

– Это не он.

– А кто же?

– Это я…

– Ты съел? – удивилась мама.

– Нет, я не съел. Я его на свисток променял.

– На какой свисток?

– Вот на этот.

Виталик вынул из кармана свисток и показал маме.

– Как же тебе не стыдно?– сказала мама.

– Я нечаянно. Сережа сказал: «Давай меняться», я и поменялся.

– Я не о том говорю! Я говорю, почему ты не сказал правду? Я ведь на Мурзика подумала. Разве честно на других сваливать?

– Я боялся, что ты станешь бранить меня.

– Это только трусы боятся говорить правду! Хорошо было бы, если б я наказала Мурзика?

– Я больше не буду.

– Ну, смотри! Только потому прощаю, что ты все-таки сам признался,– сказала мама.

Виталик взял Мурзика и понес к батарее сушиться. Он посадил его на скамеечке и сел рядом с ним. Мокрая шерсть на Мурзике торчала в разные стороны, как иголки у ежика, и от этого Мурзик казался таким худым-худым, будто целую неделю совсем ничего не ел. Виталик вынул из кармана котлету и положил перед Мурзиком. Мурзик съел котлету, потом забрался на колени к Виталику, свернулся калачиком и замурлыкал свою песенку.

Валентина Осеева

Что легче?

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, как день прош ел. Идут домой – боятся:

– Попадет нам дома!

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать?

– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец, и не будет браниться.

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать, и не будет бранить меня.

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому что она – правда, и придумывать ничего не надо.

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка – глядь: лесной сторож идет.

– Нет, – говорит, – в этих местах волка.

Рассердился отец. За первую вину наказал, а за ложь – вдвое.

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в гости идет.

Узнала мать правду. За первую вину наказала, а за ложь – вдвое.

А третий мальчик как пришел, так с порога во всем повинился. Поворчала на него тетка да и простила.

Василий Сухомлинский

Почему Сереже было стыдно

Наступила холодная зима. Запорошило снегом сад. Летают над белым покровом птицы, тревожно пищат, потому что нечего есть.

Сделали третьеклассники кормушку. Каждый день приносят корм – семена конопли, тыквы, подсолнечника. А синичкам приносят кусочки сала в сеточках – чтобы ворона не украла.

Завтра воскресенье. Пришла очередь Сережи приносить корм в кормушку. Он с вечера приготовил кусочек сала, завернул его в сеточку. В маленький мешочек насыпал семечки тыквы.

«Утром, как только рассветет, отнесу корм птичкам», – думал мальчик.

Но утром ему не захотелось вставать.

Проснулся Сережа поздно. На улице мела метель.

«Куда я в такую непогоду пойду?» – подумал он.

Метель утихла перед самым вечером.

«Это же все дороги засыпало снегом. И синички спят где-то в укромных уголках», – успокаивал себя мальчик, чтобы не мучила совесть.

Когда стемнело, Сережа подумал: «За один день синички не погибнут. Завтра кто-то покормит…»

Утром следующего дня учительница подошла к окну и спросила:

– Чья была очередь вчера синичек кормить?

– Моя… – сказал Сережа и побледнел от волнения.

– Молодец, Сергей! – похвалила учительница. – Смотрите, даже два кусочка сала подвесил. Еще до сих пор синички клюют. В классе стало тихо-тихо. Сережа слышал, как в груди бьется сердце – вот-вот выскочит.

Ему было стыдно поднять глаза и посмотреть на учительницу.

Лев Толстой

Корова (Быль)

Жила вдова Марья с своей матерью и с шестью детьми. Жили они бедно. Но купили на последние деньги бурую корову, чтоб было молоко для детей. Старшие дети кормили Буренушку в поле и давали ей помои дома. Один раз мать вышла со двора, а старший мальчик Миша полез за хлебом на полку, уронил стакан и разбил его. Миша испугался, что мать его будет бранить, подобрал большие стекла от стакана, вынес на двор и зарыл в навозе, а маленькие стеклышки все подобрал и бросил в лоханку. Мать хватилась стакана, стала спрашивать, но Миша не сказал; и так дело осталось.

На другой день после обеда пошла мать давать Буренушке помои из лоханки, видит, Буренушка скучна и не ест корма. Стали лечить корову, позвали бабку. Бабка сказала: корова жива не будет, надо ее убить на мясо. Позвали мужика, стали бить корову. Дети услыхали, как на дворе заревела Буренушка. Собрались все на печку и стали плакать. Когда убили Буренушку, сняли шкуру и разрезали на части, у ней в горле нашли стекло.

И узнали, что она издохла оттого, что ей попало стекло в помоях. Когда Миша узнал это, он стал горько плакать и признался матери об стакане. Мать ничего не сказала и сама заплакала. Она сказала: убили мы свою Буренушку, купить теперь не на что. Как проживут малые дети без молока? Миша еще пуще стал плакать и не слезал с печи, когда ели студень из коровьей головы. Он каждый день во сне видел, как дядя Василий нес за рога мертвую, бурую голову Буренушки с открытыми глазами и красной шеей. С тех пор у детей молока не было. Только по праздникам бывало молоко, когда Марья попросит у соседей горшочек. Случилось, барыне той деревни понадобилась к дитяти няня.

Старушка и говорит дочери: отпусти меня, я пойду в няни, и тебе, может, Бог поможет одной с детьми управляться. А я, Бог даст, заслужу в год на корову. Так и сделали. Старушка ушла к барыне. А Марье еще тяжелее с детьми стало. И дети без молока целый год жили: один кисель и тюрю ели и стали худые и бледные. Прошел год, пришла старушка домой и принесла двадцать рублей. Ну, дочка, говорит, теперь купим корову. Обрадовалась Марья, обрадовались все дети. Собрались Марья с старухой на базар покупать корову. Соседку попросили с детьми побыть, а соседа дядю Захара попросили с ними поехать, выбирать корову. Помолились Богу, поехали в город. Дети пообедали и вышли на улицу смотреть: не ведут ли корову. Стали дети судить: какая будет корова –

бурая или черная. Стали они говорить, как ее кормить будут. Ждали они, ждали целый день. За версту ушли встречать корову, уж смеркаться стало, вернулись назад. Вдруг, видят: по улице едет на телеге бабушка, а у заднего колеса идет пестрая корова, за рога привязана, и идет сзади мать, хворостиной подгоняет. Подбежали дети, стали смотреть корову. Набрали хлеба, травы, стали кормить. Мать пошла в избу, разделась и вышла на двор с полотенцем и подойником. Она села под корову, обтерла вымя. Господи благослови! Стала доить корову, а дети сели кругом и смотрели, как молоко брызнуло из вымя в край подойника и засвистело у матери из-под пальцев. Надоила мать половину подойника, снесла на погреб и отлила детям горшочек к ужину.

Лев Толстой

Лгун (Басня)

Мальчик стерег овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два и три раза, случилось – и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, – не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал все стадо.

Лев Толстой

Косточка (Быль)

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они еще лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и все нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он все ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. Перед обедом мать сочла сливы и видит – одной нет. Она сказала отцу.

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: «Нет, я не ел».

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь».

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».

И все засмеялись, а Ваня заплакал.

Василий Сухомлинский

Даже цветы покраснели от стыда

Мама шла рано утром на работу. Наказывала дочке:

– Я буду целый день в поле. А ты убери в доме, постирай свое белье, свари ужин и полей цветы.

Дочка убрала в доме, постирала белье, приготовила ужин, но цветы не полила. Несколько раз проходила она днем мимо белых хризантем, думала: надо же полить цветы. Но как только она это вспоминала, то слышала, будто чей-то голос говорит ей: «Ничего с ними не случится, если один день не полить». Это был голос лжи, крохотного, тщедушного существа, неизвестно откуда взявшегося и поселившегося в темном уголке души маленькой девочки.

Вечером мама пришла с поля. Видит – дом убран, белье постирано и высушено, ужин приготовлен. Спрашивает мама:

– А цветы полила?

– Полила, – тихо ответила девочка и опустила глаза. Маленькое, тщедушное существо, поселившееся в темном уголке детской души, запрыгало от радости.

– Полила, – еще раз тихо-тихо повторила девочка и взглянула на хризантемы. Взглянула и изумилась: на белых цветах лежал пурпурный оттенок. Они покраснели от стыда.

– Мама, простите меня, – попросила девочка. – Я обманула вас. Я не полила цветы. Никогда больше не буду обманывать.

Пурпурный оттенок цветов растаял, они снова стали белыми. А маленькое, тщедушное существо, спрятавшееся в темном уголке души девочки, исчезло, и темный уголок стал светлым.

Мама прижала дочку к груди и поцеловала.

Тамара Ломбина

Первая клубника

Наташка была так рада, что клубника, которая не спела да не спела, наконец, созрела. Девочка помогала дедушке собирать красные душистые ягоды. Дед разрешил одну ягоду попробовать, а остальные – потом, после обеда, на десерт. Наталья поставила стаканы с клубникой на резное окошко дачного домика, и в этот момент на соседнюю дачу приехали Ивановы и привезли с собой Наташкину подружку. Верочка, веселая, рыжая и смешливая, переболела недавно и стала вялой и грустной. Наташка все равно обрадовалась приезду Веруньки-говоруньки, хотя та сейчас и не была похожа на себя.

Дедушка тоже обрадовался соседям, ведь это были его давнишние друзья.

– Вот как удачно, – подмигнул он внучке, – а второй стакан отнеси Вере. Ничего, от нашего воздуха, первой зелени и ягод твоя подружка побежит через пару дней.

Пока Ивановы переносили из машины вещи, Наталья раза два подошла к окну и съела по две ягоды из каждого стакана. Кот сидел на крылечке, умывался и хитро поглядывал на девочку, словно осуждая ее.

– Брысь ты, противный, – зло прошипела Наташка и толкнула рыжего Чубайса с крыльца. А потом взяла и съела ягоды из своего стакана. Чуть помедлила в нерешительности и съела из второго.

Тут Ивановы позвали их обедать.

Наталья за обе щеки уплетала оладьи с прошлогодним вареньем из малины. Она совсем забыла о клубнике, но тут дед все испортил. Он глянул на Верочку, которая едва притронулась к еде, и сказал:

– А вот у вас еще нет ягод, а мы с Натальей уже собрали кое-что… Ну-ка, сбегай, принеси, детка.

– Клубника, – вдруг оживилась Вера, – я в этом году еще и не пробовала!

Наташа долго-долго шла к своему домику, потом еще дольше возвращалась.

– Ее нет, – тихо проговорила она, – кто-то украл… Наверное, это мальчишки, сыновья сторожа.

Дедушка весь вскипел:

– Ну что ты будешь делать, вот ведь мерзавцы! Да не жаль ягод, еще созреют. Но ведь как же они без совести-то жить начинают!

– Да, конечно, созреет, что переживать, – суетливо поддакнула Наталья.

Вскоре взрослые заговорили о своих делах. Наталья принесла кукол, и они заигрались с Верой, забыв обо всем на свете. Так ни разу не вспомнила она про эти злосчастные ягоды до вечера.

Уснули девочки моментально.

А во сне к Наташе пришла волшебница. «Здравствуй, Наташа, – почему-то очень строго сказала она. – Я волшебница Совесть. Ты трижды плохо поступила. Во-первых, обманула дедушку, во-вторых, съела не свою клубнику, но самое ужасное – ты оговорила мальчиков, сыновей сторожа! Они очень хорошие, добрые и честные. Ты меня очень огорчила». И она растаяла как дым.

Проснулась Наташа в слезах. Как ей было стыдно… Она побежала на клубничные грядки и с радостью обнаружила, что созрело много ягод. Девочка быстро собрала маленькое ведерко и отнесла подруге. Нина Николаевна удивилась тому, что Наташа встала так рано. Ягодам же она обрадовалась и сказала Наташе, что Верочка первую ночь за много дней спала крепко и спокойно.

Нина Николаевна поцеловала Наташу, а той хотелось провалиться сквозь землю.

Верочка очень обрадовалась, когда проснулась и увидела ведерко с ягодами. Она прямо на глазах становилась все более веселой и говорливой, а Наташа, наоборот, была грустной и неразговорчивой.

Дедушка уже стал беспокоиться, не заболела ли внучка. Он все трогал ее лоб, а после обеда заставил поставить градусник. Но Наташа отказалась и расплакалась.

– Дедушка, а ведь это я тогда клубнику съела…

– Ой, да бог с ней, с клубникой, не разболелась бы ты у меня, пока родители в отъезде.

– Я здорова, дедушка, – тихо ответила Наташа, – у меня просто совесть болит, вот здесь, – и она показала на грудь.

Тамара Ломбина

Почему мне так плохо, когда мне так хорошо?

Мама ждала в гости своего начальника, а Андрюшка его не любил, даже, можно сказать, терпеть не мог. Мама часто приходила домой вся в слезах, и папа успокаивал ее:

– Ну что поделаешь, если твой начальник такой грубиян.

К приходу гостей родители накупили всякой всячины и огромную красивую коробку конфет. Андрей попросил у мамы одну конфету, но она сказала, что открывать коробку не будет. Сын вначале расстроился, а потом решил, что он и без разрешения обойдется.

Как только мама ушла из дому, Андрей открыл коробку, налил себе чаю и взял свою любимую книгу о Томе Сойере. Опомнился он от того, что рука его шарила по пустой коробке. Вот это да! Это, пожалуй, рекорд! Такое количество конфет всего за четыре страницы!

Но после восторга пришла мысль: а что скажет мама? Тогда Андрей придумал, как выйти из положения: аккуратно натянул на коробку оберточный целлофан и заклеил его в том месте, где он был разорван.

– Ничего! Комар носа не подточит. Ну, вот такие воры сидят в магазинах, которые конфеты съедают, а пустые коробки продают. Или это такие обжоры на фабрике: съели все конфеты, а пустую коробку – в магазинчик.

Андрюха немого успокоился, но где-то под ложечкой все-таки посасывало. И тогда он продолжил чтение.

Но слова почему-то не складывались в предложения, смысл куда-то ускользал. Тогда Андрей решил сбегать в магазин за хлебом.

Возле магазина, как всегда, сидел нищий дядя Федя. Он обрадовался, когда увидел Андрюху, так как тот всегда покупал ему булочку и присаживался поговорить.

– Ты чего это такой пасмурный, Андрей Петрович, глянь, как хорошо-то сегодня, денек какой! Солнышко, птички поют. Клевером пахнет с газонов. Чуешь? Ох и добрая же эта штука, жизнь, вот живу-живу, и не приедается. А? – он пытливо посмотрел на мальчика и полез в карман. – Я вот тебе свистульку сделал, возьми.

Но Андрюхе было тошно, он мрачно промолчал, взял свисток и зашел в магазин. Ему было непонятно, как этот странный человек может быть всегда таким веселым. Дядя Федя попал в аварию, у него не было руки и ноги. Жена и дети его бросили, а он – радуется чему-то!

Люди уже давно привыкли, что он всех знает по именам и отчествам, даже детей. Дядя Федя находил всем ласковое слово и даже не стыдился того, что побирается.

– Я же не граблю, а прошу дать то, чего не жалко, – говорил он с улыбкой.

Ему всегда хорошо. Как это может быть при такой жизни? А вот Андрею так хорошо живется, но отчего же ему так плохо? Вот и солнца он не заметил, и птиц не слышал до тех пор, пока дядя Федя не сказал, а как клевер пахнет – вообще не чувствовал никогда. Так почему же ему так плохо, когда ему так хорошо?

Рассказы собрала Тамара Ломбина

Член Союза писателей России, кандидат психологических наук.

Автор 11 книг. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую книгу для детей «Наш огромный мир»