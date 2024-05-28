Для приготовления чечевичного супа-пюре ПП подготовьте необходимые компоненты по списку ингредиентов. Помидора у меня два, но они небольшого размера (вес помидоров указан в ингредиентах). Специи можете брать на ваш вкус. Я использовала уцхо-сунели и смесь специй для шашлыка. Если помидор у вас большой, то, возможно, хватит и одного. Готовить лучше всего в кастрюле с толстым дном, но и самая обычная тоже подойдёт

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В первую очередь нарежьте мелко луковицу. Обжарьте лук в кастрюле на растительном масле до прозрачности на среднем огне.

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Положите к луку тёртую морковь и нарезанный чеснок, перемешайте. Обжарьте овощи ещё пару минуток.

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Следом положите нарезанные кубиком помидоры. Продолжаем жарить, помешивая, ещё 2-3 минуты.

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Теперь кладём промытую красную чечевицу, измельчённую кинзу (10 г) и лавровый лист (один или два). Вливаем воду и перемешиваем. Если хотите ускорить процесс, то вливайте кипяток. После закипания варите суп 15 минут или до готовности чечевицы. В моём случае 15 минут было достаточно.

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В конце приготовления всыпаем по вкусу соль, перец и приправки.

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Осталось пюрировать суп блендером. Только не забудьте достать лаврушку перед этим. Если суп вам покажется слишком густым, добавьте необходимое количество кипятка. Возможно, понадобится откорректировать количество соли.

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Чечевичный суп-пюре ПП готов! Перед подачей посыпьте суп оставшейся кинзой.

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Приятного аппетита!