Ингредиенты
Красная чечевица - 250 г
Лук - 100 г (1 шт.)
Морковь - 200 г (1 шт.
Помидоры - 160 г (2 шт.)
Чеснок - 4 зубка
Кинза - 20 г
Лавровый лист - 1-2 шт.
Растительное масло - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Чёрный перец - по вкусу
Уцхо-сунели и другие специи - по вкусу
Вода - 1-1,5 л
- 56 кКал
- 35 мин.
- Б: 3.04
- Ж: 1.16
- У: 7.7
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления чечевичного супа-пюре ПП подготовьте необходимые компоненты по списку ингредиентов. Помидора у меня два, но они небольшого размера (вес помидоров указан в ингредиентах). Специи можете брать на ваш вкус. Я использовала уцхо-сунели и смесь специй для шашлыка. Если помидор у вас большой, то, возможно, хватит и одного. Готовить лучше всего в кастрюле с толстым дном, но и самая обычная тоже подойдёт
В первую очередь нарежьте мелко луковицу. Обжарьте лук в кастрюле на растительном масле до прозрачности на среднем огне.
Положите к луку тёртую морковь и нарезанный чеснок, перемешайте. Обжарьте овощи ещё пару минуток.
Следом положите нарезанные кубиком помидоры. Продолжаем жарить, помешивая, ещё 2-3 минуты.
Теперь кладём промытую красную чечевицу, измельчённую кинзу (10 г) и лавровый лист (один или два). Вливаем воду и перемешиваем. Если хотите ускорить процесс, то вливайте кипяток. После закипания варите суп 15 минут или до готовности чечевицы. В моём случае 15 минут было достаточно.
В конце приготовления всыпаем по вкусу соль, перец и приправки.
Осталось пюрировать суп блендером. Только не забудьте достать лаврушку перед этим. Если суп вам покажется слишком густым, добавьте необходимое количество кипятка. Возможно, понадобится откорректировать количество соли.
Чечевичный суп-пюре ПП готов! Перед подачей посыпьте суп оставшейся кинзой.
Приятного аппетита!
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