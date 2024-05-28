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Чечевичный суп-пюре ПП

Аппетитный, сытный ПП суп-пюре из чечевицы можно приготовить в одной кастрюле: обжарить все овощи (добавляя их по одному виду за раз), добавляем чечевицу, приправляем и заливаем всё водой. Варим суп и пюрируем до кремовой консистенции.

Ингредиенты

Красная чечевица - 250 г

Лук - 100 г (1 шт.)

Морковь - 200 г (1 шт.

)

Помидоры - 160 г (2 шт.)

Чеснок - 4 зубка

Кинза - 20 г

Лавровый лист - 1-2 шт.

Растительное масло - 2 ст.л.

Соль - по вкусу

Чёрный перец - по вкусу

Уцхо-сунели и другие специи - по вкусу

Вода - 1-1,5 л

  • 56 кКал
  • 35 мин.
  • Б: 3.04
  • Ж: 1.16
  • У: 7.7

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления чечевичного супа-пюре ПП подготовьте необходимые компоненты по списку ингредиентов. Помидора у меня два, но они небольшого размера (вес помидоров указан в ингредиентах). Специи можете брать на ваш вкус. Я использовала уцхо-сунели и смесь специй для шашлыка. Если помидор у вас большой, то, возможно, хватит и одного. Готовить лучше всего в кастрюле с толстым дном, но и самая обычная тоже подойдёт

Фото 1

В первую очередь нарежьте мелко луковицу. Обжарьте лук в кастрюле на растительном масле до прозрачности на среднем огне.

Фото 2

Положите к луку тёртую морковь и нарезанный чеснок, перемешайте. Обжарьте овощи ещё пару минуток.

Фото 3

Следом положите нарезанные кубиком помидоры. Продолжаем жарить, помешивая, ещё 2-3 минуты.

Фото 4

Теперь кладём промытую красную чечевицу, измельчённую кинзу (10 г) и лавровый лист (один или два). Вливаем воду и перемешиваем. Если хотите ускорить процесс, то вливайте кипяток. После закипания варите суп 15 минут или до готовности чечевицы. В моём случае 15 минут было достаточно.

Фото 5

В конце приготовления всыпаем по вкусу соль, перец и приправки.

Фото 6

Осталось пюрировать суп блендером. Только не забудьте достать лаврушку перед этим. Если суп вам покажется слишком густым, добавьте необходимое количество кипятка. Возможно, понадобится откорректировать количество соли.

Фото 7

Чечевичный суп-пюре ПП готов! Перед подачей посыпьте суп оставшейся кинзой.

Фото 8

Приятного аппетита!

Чечевичный суп-пюре ПП, рецепт с фото
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