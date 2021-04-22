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Как выпускнику оспорить результаты ЕГЭ. Порядок подачи апелляции, сроки рассмотрения

– В этом году сын собирается поступать в топовый московский вуз на бюджет. Все зависит от того, какие баллы он наберет на ЕГЭ. У подруги сын окончил школу два года назад, и она мне за это время рассказала кучу «страшилок» – вплоть до того, что якобы при проверке баллы могут занизить из-за элементарной невнимательности. Нужно заранее быть во всеоружии, поэтому хочу узнать на случай форс-мажора – как и где мы сможем оспорить результаты ЕГЭ, если будем не согласны с ними? Как вообще это происходит?

– Если ученик и его родители не согласны с результатами ЕГЭ, считают, что баллы занизили, к работе отнеслись предвзято или нарушили регламент проведения экзамена, можно подать апелляцию на итоги ЕГЭ с тем, чтобы оспорить первоначальный результат.

📜 Что такое апелляция ЕГЭ и когда ее можно подать

Апелляция – это единственная возможность оспорить полученные результаты ЕГЭ в случае несогласия с ними.

Существует всего два повода, по которым можно подать апелляцию:

  1. Нарушение порядка проведения ЕГЭ. К примеру, если в коридоре шумели рабочие, делавшие ремонт, и мешали ходу экзамена. Или член приемной комиссии нашел рядом с ребенком телефон, который на самом деле ему не принадлежал. Ученика незаконно выгнали из аудитории, не хватило черновых листов – словом, любые действия, в результате которых организация ЕГЭ была нарушена или проводилась не по правилам, могут быть оспорены.
  2. Несогласие с выставленными баллами. Бывают случаи, когда компьютер неправильно распознает слова и буквы в тестовой части ответа, или же эксперты при проверке, по мнению ученика, недооценили письменную часть или эссе. Или, допустим, ученик точно знает и помнит, что в бланке он поставил верный ответ, но затем выяснилось, что члены комиссии по ошибке или из-за невнимательности обозначили неверный результат. Во всех вышеперечисленных случаях учащийся так же имеет право подать апелляцию.

Сроки обжалования

Крайне важно при оспаривании итогов единого госэкзамена уложиться в сроки.

Апелляция о нарушении организации ЕГЭ подается сразу же – в день проведения экзамена. Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в течение двух рабочих дней после официальной публикации результатов по предмету.

👇 Порядок обжалования

Регламент подачи апелляции различается в зависимости от того, по какому поводу будет обжаловаться экзамен.

При нарушении правил проведения экзамена

В этом случае необходимо написать заявление члену государственной экзаменационной комиссии, который есть на любом пункте проведения экзамена (ППЭ). Достаточно обратиться к любому организатору с тем, чтобы тот отвел ученика к нужному человеку. Кто-то из организаторов во время ЕГЭ всегда сидит в коридоре.

Очень важно подать апелляцию о нарушении правил проведения ЕГЭ до выхода за границы ППЭ. Обычно границей считается рамка металлоискателя на входе или то место, где сидит охранник. Поскольку апелляция о нарушении правил проведения ЕГЭ должна быть написана сразу, на месте, то заявление, поданное позже, просто не будут рассматривать. Поэтому, если ученик верен в своей правоте, не стоит вестись на возможные уговоры не писать апелляцию.

Заявление пишется на бланке-форме в двух экземплярах. Очень важно четко обозначить, в чем именно состояло нарушение процедуры ЕГЭ. Далее один экземпляр заявления отдается организатору и передается в конфликтную комиссию, второй остается у заявителя (член экзаменационной комиссии должен подписать экземпляр, оставшийся у ученика, что будет служить доказательством обращения).

При жалобах на нарушение порядка проведения ЕГЭ конфликтная комиссия должна будет провести проверку: поднять записи с камер видеонаблюдения, опросить организаторов и т. п. Если комиссией будет признана правота заявителя, то работа ученика аннулируется, а сам экзамен можно будет пересдать – для этого существуют специальные резервные дни в конце июня – начале июля.

Если же комиссия отклонит апелляцию, то экзамен пересдать не позволят и все останется как есть. Вот почему рекомендуется даже при явных нарушениях правил проведения ЕГЭ вопреки обстоятельствам закончить работу.

Образец бланка апелляции о нарушении правил проведения ЕГЭ

После принятия от ученика заявления конфликтная комиссия должна будет рассмотреть вопрос и принять решение в течение двух рабочих дней. На заседание комиссии могут пригласить ученика, но при апелляции на нарушение правил проведения экзамена это происходит редко.

Вы пробовали подавать апелляцию на результаты ЕГЭ?
Нет. Я доволен (довольна) своими результатамиПробовал(а), но безуспешно – ничего не добился(лась)Когда я сдавал(а) экзамены, ЕГЭ еще не ввели

При несогласии с выставленными баллами

Подать апелляцию о несогласии с результатами экзамена можно в течение двух дней после официальной публикации результатов по предмету. Для этого ученик должен обратиться к директору своего учебного заведения, который выдаст форму для подачи апелляции.

Так же, как и в предыдущем случае, заявление на апелляцию составляется в двух экземплярах. Один остается у ученика, и директор заверяет этот экземпляр своей подписью, а второй экземпляр директор обязан передать в конфликтную комиссию для рассмотрения.

Образец бланка апелляции о несогласии с выставленными баллами

После передачи заявления в конфликтную комиссию ученику обязаны сообщить о дате, месте и времени проведения апелляции, на которой будет рассматриваться поданное заявление, и где он должен будет присутствовать. Как правило, заявление рассматривается быстро – в течение недели.

Перед рассмотрением апелляции все участники конфликтной комиссии получают распечатанные тесты, которые заполнял участник ЕГЭ. Это делается для того, чтобы конфликтная комиссия имела возможность проверить, была ли экзаменационная работа действительно оценена в соответствии с установленными требованиями, и не получил ли выпускник меньшее количество баллов, чем полагалось.

Итогом может стать или сохранение имеющихся баллов без изменений, или их увеличение – в зависимости от того, согласится ли комиссия с доводами ученика.

👩‍💼 Порядок рассмотрения апелляции

На процедуре рассмотрения апелляции может присутствовать ученик вместе с законными представителями – родителями или опекунами. Каждый присутствующий должен иметь при себе паспорт.

Присутствие в качестве законных представителей учителя или юриста (вместо родителей или опекунов) никак не регламентировано в законодательстве, поэтому многое будет зависеть от обстановки на месте и настроя членов конфликтной комиссии. Если родители не могут присутствовать с выпускником на апелляции, а идти один он по каким-то причинам не хочет, лучше всего сделать для учителя или юриста нотариальную доверенность. С этим документом проблем с допуском на апелляцию быть не должно.

Важно заранее подготовиться, поскольку рассмотрение одной апелляции о несогласии с баллами не превышает 30 минут. Это время дается, чтобы апеллянт смог доказать свою правоту.

Распечатанные тесты, которые заполнял ученик на ЕГЭ, должны получить не только члены конфликтной комиссии, но и собственно ученик. Нелишним будет заранее распечатать и взять с собой лист с баллами за ответы в тестовых заданиях – эту информацию можно получить в своем личном кабинете.

Если речь идет о возможной ошибке в тестовой части бланков, которые оценивал компьютер, то выпускник должен внимательно сравнить ответы – иногда встречается, что компьютер неверно распознает цифры или знаки.

Что касается той части бланков, которая оценивается экспертами, то здесь выпускнику придется вести предметный диалог с членами конфликтной комиссии. Поэтому нужно быть спокойным, уверенным в себе и своих ответах и отлично знать тему, чтобы доказать, где именно эксперты «украли» баллы.

Основной упор стоит делать на то, что работа соответствует всем требованиям и критериям оценки. Для этого стоит заранее ознакомиться с ними на сайте Федерального института педагогических измерений.

Перейти на сайт Федерального института педагогических измерений

По итогам рассмотрения комиссия принимает решение – если ученик укажет на техническую ошибку или сможет доказать неправильное оценивание своей работы, то баллы изменят. Обычно по итогам апелляции удается «отыграть» от 1 до 3 баллов. Связано это с тем, что за задания тестовой части дают мало баллов. А часть с развернутыми ответами проверяется опытными экспертами, которые «собаку съели» на подобных работах.

О шансах выпускника на успех говорить сложно, поскольку каждый случай индивидуален. Многое зависит от знания требований и критериев, которым должна отвечать работа.

Апелляцию на ЕГЭ можно подать только в двух случаях:

  • при нарушении правил проведения экзамена;
  • при несогласии с выставленными баллами.

В первом случае заявление на апелляцию подается в день проведения экзамена, когда имело место нарушение, и не покидая учебного заведения, в котором проходит ЕГЭ. Во втором случае апелляция подается в течение двух дней после официальной публикации результатов.

При нарушении правил проведения ЕГЭ конфликтная комиссия будет в основном опираться на записи с камер видеонаблюдения. При несогласии с баллами многое зависит от того, насколько хорошо ученик знает все требования и критерии, которым должна отвечать его работа.

 

Ольга Субботина ✔
Вячеслав Садчиков
Юрист
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