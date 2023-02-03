Иммунитет зарождается в детстве. 2 способа, которые смогут помочь вырасти ребёнку здоровы

Тем не менее, мы все хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми. Что для этого нам надо предпринять? Конечно, использовать свою интуицию и ещё получить некоторые теоретические знания – спасибо учёным, они постоянно подкидывают нам результаты новых исследований. Сегодня предлагаю вашему 2 исследования учёных, посвящённых иммунитету детей🙂.
1. Новые данные о пользе грудного молока👇
Сейчас уже всем известно, что грудное молоко – лучшее питание для малыша. Малыши на грудном вскармливании не только реже болеют впоследствии, также у них ниже риск получить ожирение во взрослой жизни, и, что немаловажно – плохая экология намного меньше влияет на их организм в сравнении с «искусственниками».
❗Т. е. их иммунитет работает лучше и помогает ему в этом грудное молоко.
Каким образом?
1.❗ Грудное молоко содержит вещества, которые помогают расти полезным бактериям в ЖКТ младенца
2. ❗Грудное молоко содержит белки, которые помогают иммунной системе сонастроиться с бактериями в микрофлоре ЖКТ ребёнка.
Роль этих белков в организме ребёнка смогли выяснить учёные Боннского университета благодаря мышам – выяснилось, что у мышей есть такие же белки в молоке. Когда из мышиного молока убрали эти белки, то мышиные детёныши стали набирать лишний вес, у них стал чаще встречаться сепсис, а в микрофлоре появилось больше энтеробактерий.
Вообще, организм и без грудного молока может синтезировать эти белки, но их количества не всегда хватает для того, чтобы спайка иммунитета и микрофлоры развивалась правильно. Кстати, у «кесарят» изначально этих белков меньше, чем у рождённых естественным способом детей.
Было предложение добавить эти белки в детское питание. Вдруг это уже сделали? - S100A8 и S100F9, или кальгранулины А и Б– вот как они называются по-научному.
2. Как чистота может помешать иммунитету🤔
Формула чистота – залог здоровья работала в те времена, когда люди ещё не дезинфицировали ободки унитаза и не мыли руки антисептиком. Сейчас нам всё более настойчиво рекомендуется отказаться от чрезмерной увлечённости чистотой.
❗Как доказательство можно привести исследование учёных из Массачусетского университета. Они наблюдали 467 новорожденных младенцев в течении 3 лет.
❗Выяснилось, что для будущего крепкого иммунитета очень важно время первого контакта с вредными микроорганизмами, так как иммунные реакции начинают формироваться на первом году жизни человека. И аллергены и бактерии, с которыми сталкивается ребёнок в это время, развивают и укрепляют его иммунную систему.
Учёные выяснили, что малыши, рождённые и выросшие в домах где была разнообразная живность в виде мышей, котов и тараканов оказались более устойчивыми к аллергиям, чем те которые контактировали только с чем-то одним из этого списка. А в целом, среди тех деток, которые выросли в чистоте, к 3 годам аллергия или астма возникла у 41%, а среди тех, кто рос с «полным набором» мышей, котов и тараканов – всего 8%.
❗Конечно, вряд ли кто из нас ради здоровья детей готов разводить тараканов, но котик или собачка, да даже хомячок в доме помогут родителям укрепить иммунитет ребёнка.
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