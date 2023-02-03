Иммунитет зарождается в детстве. 2 способа, которые смогут помочь вырасти ребёнку здоровы

Детство – это именно то время, когда закладываются основы будущей жизни ребёнка. Стандартное утверждение, но если осмыслить его, то как-то страшно становиться родителями – это ж какая ответственность стоит перед нами (родителями). Хорошо, что мы не задумываемся об этом до рождения ребёнка.

Тем не менее, мы все хотим, чтобы наши дети выросли здоровыми. Что для этого нам надо предпринять? Конечно, использовать свою интуицию и ещё получить некоторые теоретические знания – спасибо учёным, они постоянно подкидывают нам результаты новых исследований. Сегодня предлагаю вашему 2 исследования учёных, посвящённых иммунитету детей🙂.

1. Новые данные о пользе грудного молока👇

Сейчас уже всем известно, что грудное молоко – лучшее питание для малыша. Малыши на грудном вскармливании не только реже болеют впоследствии, также у них ниже риск получить ожирение во взрослой жизни, и, что немаловажно – плохая экология намного меньше влияет на их организм в сравнении с «искусственниками».

❗Т. е. их иммунитет работает лучше и помогает ему в этом грудное молоко.

Каким образом?

1.❗ Грудное молоко содержит вещества, которые помогают расти полезным бактериям в ЖКТ младенца

2. ❗Грудное молоко содержит белки, которые помогают иммунной системе сонастроиться с бактериями в микрофлоре ЖКТ ребёнка.

Роль этих белков в организме ребёнка смогли выяснить учёные Боннского университета благодаря мышам – выяснилось, что у мышей есть такие же белки в молоке. Когда из мышиного молока убрали эти белки, то мышиные детёныши стали набирать лишний вес, у них стал чаще встречаться сепсис, а в микрофлоре появилось больше энтеробактерий.

Вообще, организм и без грудного молока может синтезировать эти белки, но их количества не всегда хватает для того, чтобы спайка иммунитета и микрофлоры развивалась правильно. Кстати, у «кесарят» изначально этих белков меньше, чем у рождённых естественным способом детей.

Было предложение добавить эти белки в детское питание. Вдруг это уже сделали? - S100A8 и S100F9, или кальгранулины А и Б– вот как они называются по-научному.

2. Как чистота может помешать иммунитету 🤔

коты обычно любят маленьких детей

Формула чистота – залог здоровья работала в те времена, когда люди ещё не дезинфицировали ободки унитаза и не мыли руки антисептиком. Сейчас нам всё более настойчиво рекомендуется отказаться от чрезмерной увлечённости чистотой.

❗Как доказательство можно привести исследование учёных из Массачусетского университета. Они наблюдали 467 новорожденных младенцев в течении 3 лет.

❗Выяснилось, что для будущего крепкого иммунитета очень важно время первого контакта с вредными микроорганизмами, так как иммунные реакции начинают формироваться на первом году жизни человека. И аллергены и бактерии, с которыми сталкивается ребёнок в это время, развивают и укрепляют его иммунную систему.

Учёные выяснили, что малыши, рождённые и выросшие в домах где была разнообразная живность в виде мышей, котов и тараканов оказались более устойчивыми к аллергиям, чем те которые контактировали только с чем-то одним из этого списка. А в целом, среди тех деток, которые выросли в чистоте, к 3 годам аллергия или астма возникла у 41%, а среди тех, кто рос с «полным набором» мышей, котов и тараканов – всего 8%.

❗Конечно, вряд ли кто из нас ради здоровья детей готов разводить тараканов, но котик или собачка, да даже хомячок в доме помогут родителям укрепить иммунитет ребёнка.