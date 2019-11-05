Двухлетняя девочка шла по железной дороге и плакала, а на неё мчался тепловоз

Вот они, двадцать мальчишек и девчонок, которые теряются в огромном зале Совета Федерации с колоннами, мраморным полом и массивными люстрами на потолке.

Они смущаются: на них направлены десятки телекамер и фотокамер. И сами они сегодня выглядят повзрослее, что ли, одетые в строгие костюмы и платья: просто событие обязывает, ведь в этот день, 1 ноября, им вручают общественную награду России — медали «За мужество в спасении».

Но вот встретишь их на улице в обычной обстановке и просто пройдёшь мимо: совершенно обычные дети, ничем не выделяющиеся среди всех остальных.

А на самом-то деле не совсем они обычные, потому что это настоящие герои. Юные герои, спасшие в критический момент чужие жизни, не задумываясь о том, что рискуют своими собственными.

Царьград собрал истории некоторых из них.

Лиза Маслакова: спасла двухлетнюю девочку из-под поезда

Все случилось 7 мая на железнодорожном переезде в маленьком городке Сатка, что на востоке Челябинской области. 11-летняя Лиза возвращалась из кино через мост и вдруг услышала, как неподалёку кто-то плачет.

Я оглянулась по сторонам — что случилось? — вспоминает она. — Вижу, маленькая девочка куда-то идёт прямо по железнодорожным путям и плачет. А рядом, уже совсем близко тепловоз!

Машинист в поезде тоже заметил ребёнка и начал гудеть, пытаясь остановить состав, да куда там — разве может такая махина враз встать?

Фото: Ranglen / Shutterstock.com

У Лизы не было ни полсекунды сомнений, даже подумать о том, как быть, говорит она, как следует не успела. Просто рванула к малышке и буквально выхватила её из-под колёс. Одно мгновение, которое спасло жизнь.

Потом я начала расспрашивать, где мама, как её зовут, но она ничего не могла рассказать, потому что ещё совсем кроха, — объясняет школьница. — Я прикинула про себя, откуда она могла выйти на эти рельсы, и пошла по дороге, которая проходит рядом с железной дорогой. И точно — там встретили женщину, её маму, и она забрала девочку.

Лиза, кстати, из многодетной семьи, и она — самая старшая, поэтому, говорит, и привыкла заботиться о маленьких. А вот с профессией она уже определилась: когда вырастет, хочет стать спасателем.

Ангелина Пясковская: вытащила из ледяной воды двух мальчишек

В начале зимы 2018-го семилетняя Ангелина Пясковская из Приморья гуляла вместе с мальчишками-сверстниками возле реки Уссури. И в какой-то момент дети решили проверить лёд, которым только-только затянуло водоём, на прочность.

Сказано — сделано.

Троица друзей отправилась на реку. Но едва пацаны (конечно, мужчины же должны первыми встречать приключения!) вступили на казавшийся таким твёрдым ледяной покров, тот моментально треснул, и они стали тонуть.

Добавьте к этому колючий дальневосточный мороз, холодную воду — можно только представить, что там происходило!

А Ангелина — она не растерялась, не поддалась панике. Как-то мигом в её юной голове сложился план действий: встала на коленки, аккуратно приблизилась к провалу, где из последних сил бултыхались, едва держась за кромки льда, её друзья, потом легла на живот и проползла последние метры.

Схватила за шиворот сначала одного, потом второго, и начала отползать назад, — рассказала девочка. — А что? Они же не тяжёлые!

Муслим Далгатов: поднял друга из горного обрыва в Дагестане

30 мая восьмилетний Муслим Далгатов и его лучший друг Умар Шамхалбиев отправились вечерком за мороженым. А поскольку путь их лежал вдоль горного обрыва, парнишки, разумеется (пусть высоты боятся трусы!), решили заглянуть вниз — полюбоваться на реку Акташ.

И случилось то, что и должно было неминуемо произойти. Камешки посыпались под ногами, дети заскользили и потом кубарем покатились почти по отвесному склону к бурлящей в семидесяти метрах (!) ниже реке.

Оба оказались в воде практически одновременно, но Умар потерял сознание. И Муслим, который сам был оглушён да ещё и сломал при падении правое предплечье, поступил как настоящий мужчина: накрепко ухватил друга здоровой рукой и сумел вытащить его из реки на сушу, иначе бы мальчика просто унесло сильным течением.

Но и это было ещё не всё: следовало двигаться наверх, к дороге, а туда вела только узкая горная тропинка. Умар еле дышит, у самого Муслима кружится голова (позже врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму), однако юный джигит собрал волю в кулак и буквально поволок товарища на подъём: боялся, что если оставит, тот задохнётся.

Шёл, пока хватило сил, — говорит он. — А потом уже понял, что всё, дальше идти не могу никак.

Муслим прислонил друга к валуну и пополз к дороге звать на помощь. Им повезло: мимо проезжал местный участковый Насим Магомедханов, он-то уже и поднял Умара наверх, а потом доставил обоих мальчиков в больницу.

Алексей Дроздов: скрутил грабителя, напавшего на женщину

16-летний Алексей Дроздов прогуливался вечером 3 февраля на ул. Гоголя в родном Ярославле, как вдруг услышал звук разбившегося стекла и отчаянный женский вопль.

И увидел, что какой-то мужик (потом выяснилось, что это был приезжий из соседней Костромской области) напал на женщину: ударил её сзади по голове бутылкой и стал вырывать сумку.

Студент колледжа (кстати, спортсмен) тут же бросился на выручку: отбросил грабителя в сторону, тот сразу дёрнул наутёк.

Но Дроздов оказался парень не промах: догнал, повалил на землю, завязалась борьба. Противник был крупнее и крепче физически, начал душить юношу. Да только и Алексей не сдавался: чуть придавил и скрутил грабителя. Кстати, никто из прохожих, которые были в этот момент поблизости, не решился вмешаться в потасовку.

Хорошо, хоть одна девушка догадалась вызвать полицию. Прибывшие стражи порядка надели на задержанного наручники и доставили в отделение (на него потом завели уголовное дело за разбой).

Фото: sharpner / Shutterstock.com

Нет, никакого страха не было, — пожимает плечами Алексей. — Просто мелькнуло в голове: кто, если не я.

Родители молодого человека, к слову, считают, что сын и не мог поступить иначе — характер у него такой.

Братья Альберт и Андрей Большаковы: отбили сестру у пьяного негодяя

В мае к игравшим на улице возле одного из многоквартирных домов Нижневартовска подошёл какой-то пьяный и начал зазывать: мол, пойдёмте со мной, покажу что-то.

Конечно, напуганная появлением нетрезвого дядьки детвора отказалась. Тогда он схватил первого попавшегося ребёнка — восьмилетнюю Аниту — за руку и потащил в подъезд. Девочка закричала от страха, заплакала. Но всё происходило очень быстро: мерзавец уже заскочил в дом!

К счастью, крик Аниты услышали её братья — 14-летний Альберт и 11-летний Андрей. Парни помчались в погоню, ворвались в подъезд, но как тут определишь, куда делся похититель?

Вдруг в одной из квартир залаяла собака, и братья бросились туда, стали колотить в дверь. Негодяй, вероятно, понял, что привлёк внимание, открыл, и они ворвались внутрь! Один тут же схватил за руку сестрёнку, а второй накинулся с кулаками на мужика, чтобы те успели сбежать (кто мог знать, что у этого злоумышленника ещё на уме?!), и в итоге они спаслись.

Сами ребята не считают, что совершили подвиг: это был наш долг, говорят они.

Эдуард Бурдуев: не дал бродячей собаке растерзать ребёнка

А десятиклассник из Бурятии Эдуард Бардуев спас от собаки маленькую Дарину. Он шёл с ведром к водокачке, когда заметил, что огромная псина набросилась на маленькую девочку, повалила её на землю и стала терзать своими клыками.

Секунда — и подросток, подхватив по пути лежавший возле забора большой камень, запустил им в озверевшего пса!

Фото: Camelia Varsescu / Shutterstock.com

Боялся, честно говоря, что в девочку попаду, но медлить было нельзя: прицелился, метнул, попал, и тот отцепился от ребёнка, — рассказал Эдик. — Только убегать он не стал. Зарычал, хотел броситься уже на меня. И я тогда громко закричал — что ещё можно было сделать?

Мимо проходила замдиректора школы, в которой учится Эдуард: помогла плачущей девчушке подняться, пока парень вёл бой с собакой. Он схватил палку и начал её отгонять. В итоге та всё-таки предпочла ретироваться.

Оказалось, что пёс прокусил девочке ногу, и Эдуард, подняв её на руки, понёс домой.

Анатолий Зикеев и Алексей Ломакин: спасли одноклассника, провалившегося под лёд

Не менее смело повели себя и 12-летние Анатолий Зикеев и Алексей Ломакин из Астрахани.

Местные хулиганы, решив покуражиться, забрали портфель у их одноклассника и бросили его на только-только затянувшийся льдом речной канал. Тот, само собой, полез его доставать, но слабый лёд не выдержал и проломился под мальчишкой. Он начал тонуть: зима, одежда намокла, стала тянуть вниз, на дно.

Мы это увидели и решили спасти его, — скромно подбирают слова ребята. — А о том, что сами можем погибнуть, как-то в тот момент и не думали.

Они предприняли несколько попыток, пытаясь дотянуться до товарища, но всё безуспешно. Потом, говорят, каким-то чудом, держась друг за друга, они достали до него: один протянул руку, тот зацепился, второй оттащил обоих подальше от опасного места.

Примечательно, к слову, что во всех случаях никто из юных героев (ни один!) и не подумал выкладывать эти истории в соцсети, хвастаться и гордиться: сделали и сделали.

Мама одного из этих мальчишек, например, узнала о том, что сын и его друг совершили настоящий подвиг, только спустя три месяца — от классной руководительницы. «Нам сказали, что ребятам будут вручать грамоты от МЧС, так всё и выяснилось», — пояснила она Царьграду.

Алексей Василюк: достал со дна котлована тонувшую одноклассницу

13-летний Леша Василюк из села Малиновка Омской области тоже не считает себя героем, хотя то, что он сделал, это и есть настоящий героизм.

Летом он с друзьями отдыхал на водоёме, каковым местным служит котлован. А девчонки, среди которых была и его одноклассница Аня, бегали, играя в догонялки. И она, пытаясь увернуться от подружки, поскользнулась и полетела вниз, в воду: там глубина 2,5 метра, а ниже ил.

Девочка, по всей видимости, была оглушена ударом о воду и не сумела сгруппироваться, а тут же пошла на дно.

Повезло только, что подружка успела позвать на помощь.

Алексей в одно мгновение, без подготовки прыгнул с берега вслед — единственный из всех, кто был в то время рядом.

Хорошо, что сразу наткнулся на неё, как только нырнул, — рассказывает он. — Ухватился, потянул на поверхность. И поплыли мы таким образом к берегу.

Боялся, признаётся, что Аня не выживет: она уже практически не дышала, но он принялся её откачивать и фактически сделал чудо: у неё изо рта пошла пена с кровью, потом она сделала один вдох, второй — и всё, спасена. В будущем, к слову, он планирует стать военным.