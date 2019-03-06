Мышки Вышли мышки как-то раз(шагают) Посмотреть, который час.(ладонь ко лбу…

Игры-стишки с движениями для детей 2-6 лет.

Мышки

Вышли мышки как-то раз(шагают)

Посмотреть, который час. (ладонь ко лбу, поворачиваются в стороны)

Раз, два, три, четыре (хлопают)

Мышки дернули за гири.

(движения руками сверху вниз)

Вдруг раздался громкий звон (закрывают руками уши)

Побежали мышки вон (бегут)

Зайка серенький сидит

Зайка серенький сидит

И ушами шевелит. (делает ручками ушки на голове и ими шевелит)

Вот так, вот так

И ушами шевелит. (2 строки 2 раза)

Зайке холодно сидеть

Надо лапочки погреть.

Вот так, вот так

Надо лапочки погреть.(2 строки 2 раза)

Зайке холодно стоять

Надо зайке поскакать. (прыгает)

Вот так, вот так

Надо зайке поскакать. (2 раза)

Волк зайчишку испугал.

Зайка прыг и убежал.

Капуста

Мы капусту рубим - рубим,

(ударяем ребрами долоней об стол)

Мы капусту солим - солим,

(""солим"" щепотками обеих рук)

Мы капусту трем - трем,

(потираем ладошки)

Мы капусту жмем - жмем.

(сжимаем и разжимаем кулачки)

Ножки, ножки бежали по дорожке. (просто побегать)

Бежали лесочком,

Прыгали по кочкам.

Прыг-скок, прыг-скок,

Прибежали на лужок,

Потеряли сапожок.

(прыгать на двух ногах, а на последних словах присесть на корточки и повернуться то в одну, то в другую сторону, будто ищешь сапожок)

Где же наши ручки?

У меня пропали руки.

Где вы, рученьки мои?

(прячем руки за спину)

Раз, два, три, четыре, пять -

Покажитесь мне опять!

(показываем руки)

У меня пропали уши.

Где вы, ушеньки мои?

(закрываем уши ладошками)

Раз, два, три, четыре, пять -

Покажитесь мне опять!

(показываем ушки)

У меня пропали глазки.

Где вы, глазоньки мои?

(закрываем глаза ладошками)

Раз, два, три, четыре, пять -

Покажитесь мне опять!

(показываем глаза)

Шла коза на каблуках

Шла коза на каблуках

В модных красных сапогах

(Идем на носочках)

По дорожке : цок-цок-цок!

Поломала каблучок.

(идем прихрамывая)

Вот коза на одной ножке

Поскакала по дорожке

Прыг-скок, прыг-скок!

(скачем на одной ножке)

Вновь сломала каблучок!

(осторожно падаем на пол)

Вот коза сняла сапожки,

Зашагала по дорожке:

Топ-топ! Топ-топ!

Как легко без каблуков!

(весело шагаем)

Принцесса

Шел король по лесу, по лесу, по лесу.

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу. (ходим по кругу, взявшись за руки)

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем.

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем.

И ножками потопаем, потопаем, потопаем.

Давай с тобой покружимся, покружимся, покружимся.

Давай с тобой подружимся, подружимся, подружимся!

(выполняем действия по тексту; в конце обнимаемся или целуем в щечки, или здороваемся за руку)

Комары и мошки

Комары и мошки,

Тоненькие ножки

(приплясываем, держа руки на поясе)

Пляшут на дорожке.

Ножками - топ-топ!

(топаем ножками)

Ручками - хлоп-хлоп!

(хлопаем в ладоши)

Близко ночь-

Улетели прочь!

(машем руками, как крыльями)

Ветерок

Дует ветер нам в лицо (машем руками к лицу)

Закачалось деревцо (руки вверх, качаем)

Ветерок все тише, тише. (приседаем)

Деревцо все выше, выше. (подпрыгиваем вверх)

Мишка с куклой

Мишка с куклой бойко топают,

Бойко топают, посмотри.

И в ладоши громко хлопают,

Громко хлопают - раз, два, три!

Мишке весело, мишке весело,

Вертит мишенька головой.

Кукле весело, тоже весело,

Ой как весело, ой-ой-ой!

Мы попробуем эту полечку,

Эту полечку станцевать.

Разве можем мы, разве можем мы,

Разве можем мы отставать!

Мишке весело, мишке весело,

Вертит мишенька головой.

Кукле весело, тоже весело,

Ой как весело, ой-ой-ой!