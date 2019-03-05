РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

!Назначить лекарственный препарат и рассказать о правилах его использования должен ваш лечащий врач. Он же должен осуществлять контроль эффективности лечения!Ингаляция – это эффективный физиологичный способ доставки лекарственных средств в альвеолы бронхов и трахею, который при этом не разрушает ткани. Благодаря отличной пропускной способности стенок альвеол лекарственные растворы быстро впитываются, оказывая максимально эффективное лечебное воздействие в кратчайшие сроки.

Используют следующие растворы для небулайзера (подробный список).

1. Бронхолитики (препараты, которые расширяют бронхи)

Беродуал.

Основное составляющее: раствор для ингаляций (бромид ипратропиума) и фенотерол.

Используют для предупреждения и лечения удушья при хронических болезнях органов дыхания. Это наиболее оптимальный препарат, в котором наименьшие побочные действия.

Взрослым, а также детям (ст. двенадцати лет): 40 капель/ 1 ингаляция, три-четыре р/д. Детям (шести-двенадцати лет): 20 капель/ 1 ингаляция, три-четыре р/д. Детям (шести и мл.): 10 капель/ 1 ингаляция, три р/д. Для приготовления ингаляционного раствора нужно к препарату добавлять 3 миллилитра физраствора.

2. Муколитики (разжижают мокроту) и секретолитики (отхаркивающие)

Амбробене, Лазолван.

Основное составляющее: амброксол (применяют как для ингаляций, так и внутрь).Используют больные с хроническими заболеваниями дыхательных органов, когда выделяется мокрота.

Взрослым, а также детям (после шести лет): 40-50 капель/ 1 ингаляция, один-два р/д. Детям (двух-шести лет): 40 капель/ 1 ингаляция, один-два р/д. Детям (от двух лет и младше): 20 капель/ 1 ингаляция, один-два р/д. В ингаляционный раствор рекомендуется применять физраствор в отношении один к одному. Лечение должно длиться около пяти дней.

Любые лекарственные средства, в основе которых амброксол, нельзя применять вместе с противокашлевыми средствами, такими как, Бронхолитин, Кодеин, Пектуссин, Фалиминт, Синекод, Либексин и пр.).

3. Противовоспалительные лекарственные средства.

Ротокан.

Основное составляющее: настой растительных экстрактов на спирте (ромашка, тысячелистник, календула).

Используют при острых заболеваниях дыхательных путей (обычно средних и верхних). Ингаляционный раствор готовят, разводя в отношении один к сорока лекарственное средство в физрастворе (1 миллилитр на 40 миллилитров соответственно). Используют 60 капель/ 1 ингаляция, три р/ день.

Эвкалипт

Основное составляющее: настойка эвкалипта на спирте.

Используют при воспалениях дыхательных путей (обычно средних и верхних). Ингаляционный раствор готовят, разводя 15 капель лекарства в 200 миллилитрах физраствора.

Используют 50 капель/ 1 ингаляция, три-четыре р/д.

Нельзя дышать при бронхиальной астме и бронхоспазме.

Календула

Основное составляющее: экстракт календулы на спирте.

Используется при острых воспалительных заболеваниях верхней части дыхательных путей.

Ингаляционный раствор готовят, разводя 20 капель лекарственного препарата и 40 миллилитров физраствора в отношении один к сорока.

Применяют 60 капель/ 1 ингаляция, три р/д.

4. Глюкокортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты) и антигистамины (препараты против аллергии)

Пульмикорт

Основное составляющее: будесонид (ингаляционная суспензия).

Этот препарат выпускают со «взрослой» дозировкой, которая равна 0,5 миллиграмм/ миллилитр, и с «детской» дозировкой, равной 0,25 миллиграмм/ миллилитр.

Применяют при острых воспалительных заболеваниях органов дыхания, таких как хроническая болезнь легких и бронхиальная астма, то есть те, для лечения которых нужны гормональные препараты. У Пульмикорта противоаллергическое и противовоспалительно действие.

Взрослым, а также детям (после двенадцати лет): 20 капель/ 1 ингаляция, один-три р/д.

Детям (от двенадцати и младше): 0,25 миллиграмм/ 1 ингаляция, один-три р/д.

Указанный препарат нельзя применять в ультразвуковых ингаляторах-небулайзерах.

При разовой дозе лекарственного средства, которая составляет меньше 2 миллилитров, добавляется физраствор до увеличения общего объема раствора, равного 2 миллилитрам. Во всех остальных случаях ингалируемый препарат не разбавляют физраствором и пр.

5. Антисептики и антибиотики (антибактериальные и противомикробные препараты)

Флуимуцил.

Основное составляющее: тиамфеникол и ацетилцистеин.

Используется одновременно с препаратом, который разжижает, а затем выводит слизь и мокроту из дыхательных путей (верхних и нижних).

Чтобы приготовить средство, в порошок необходимо долить 70 капель растворителя (5 миллилитров). Приготовленные препарат хранят в холодильнике в течение одних суток, а перед самим применением подогревают до комнатной температуры.

Взрослым, а также детям (после двенадцати лет): 250 миллиграмм (половину флакона)/ 1 ингаляция, один-два р/д.

Детям (от двенадцати и мл.): 125 миллиграмм (четвертая часть флакона)/ 1 ингаляция, один-два р/д.

Чтобы приготовить раствор для ингаляции, к нужной дозе необходимо долить 2 миллилтра физраствора.

Фурацилин.

Основное составляющее: нитрофурал.

Используется при дезинфекции и лечении ОРВИ (острой респираторной вирусной инфекции), а также предупреждает проникновение инфекции еще глубже в бронхи.

При ингаляции пользуются готовым фурацилиновым раствором (в чистом виде): 4 миллилитра/ 1 ингаляция, два р/д.

Ингаляционный раствор можно сделать и самостоятельно. Необходимо растворить в 100 миллилитрах физраствора одну таблетку фурацилина.

6. Иммуномодуляторы (регулируют иммунную систему) Интерферон

Основное составляющее: специальный порошок, из которого делают капли для носа.

Используется в качестве профилактики и лечения гриппа и прочих ОРВИ.

Чтобы приготовить необходимое лекарственное средство, необходимо открыть ампулу и влить туда воду комнатной температуры (дистиллированную или кипяченую) до отметки «2 миллилитра», аккуратно перемешать.

Применяют 40 капель/ 1 ингаляция, два раза в/д.

Чтобы приготовить раствор для ингалиций, к необходимой дозе лекарства добавляют 1 миллилитр физраствора.

7. Противоотечные, или сосудосуживающие препараты

Эпинефрин (Адреналин)

Основное составляющее: эпинефрин (гидрохлорид адреналина, раствор 0,1 процента).

Используется при приступах удушья, то есть бронхоспазме, при крупе, ларинготрахеите, отеке гортани как при ларингите, так и аллергическом.

Взрослым, а также детям (ст. двух лет): обычно однократно по 0,5 миллилитра препарата, иногда процедура повторяется.

Детям (от двух и мл.): однократно по 0,25 миллилитров препарата.

Чтобы приготовить ингаляционный раствор, к необходимой дозе лекарства добавляют 3 миллилитра физраствора.

8. Противокашлевые препараты.

Лидокаин

Основное составляющее: гидрохлорид лидокаина (2-процентный раствор).

Используют при навязчивом сухом кашле. Это препарат с местным анестезирующим действием.

Взрослым, а также детям (ст. двенадцати лет): 40 капель/ 1 ингаляция, один-два р/д.

Детям (двух-двенадцати лет): 20 капель/ 1 ингаляция, один-два р/д. Чтобы приготовить ингаляционный раствор, к необходимой дозе лекарства добавляют 2 миллилитра физраствора. Применять нужно осторожно, внимательно ознакомиться с противопоказаниями. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Для небулайзерной терапии могут быть использованы:

1. муколитики и мукорегуляторы (препараты для разжижения мокроты и улучшения отхаркивания): Амброгексал, Лазолван, Амбробене, Флуимуцил;

2. бронходилятаторы (препараты, расширяющие бронхи): Беродуал, Вентолин, Беротек, Саламол.

3. глюкокортикоиды (гормональные препараты, обладающие многосторонним действием, в первую очередь противовоспалительным и противоотечным): Пульмикорт (суспензия для небулайзеров);

4. кромоны (противоаллергические препараты, стабилизаторы мембран тучных клеток): Кромогексал Небулы;

5. антибиотики: Флуимуцил-антибиотик;

6. щелочные и солевые растворы: 0,9% физиологический раствор, минеральная вода «Боржоми»