Если у Вас есть дети или внуки, вы, конечно, сталкивались с такой проблемой, как детский насморк.

СКАЖЕМ "НЕТ" НАСМОРКУ!

Если у Вас есть дети или внуки, вы, конечно, сталкивались с такой проблемой, как детский насморк. Как правильно помочь ребенку?

✅ В САМОМ НАЧАЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, как только появилась заложенность носа, и потекли первые сопли, закапайте сок алоэ или каланхоэ 2-3 раза в день.

✅ Но ЕСЛИ МАЛЫШ ВСЕ ЖЕ ЗАБОЛЕЛ, то можно закапать в носик настой ромашки (1 ч.л. сухой травы залить 1 стаканом горячей воды и дать остыть). Есть еще одно универсальное средство: надо мелко порезать луковицу и чуть обжарить ее на растительном масле (1-3 мин). Как только в масло перейдет луковый сок, масло переливаете в стакан, процеживаете, даете остыть и тепленьким (не горячим!) закапываете ребенку в носик. Луковые фитонциды очень активны и помогут остановить воспалительный процесс за 1-2 дня.

✅ Одной из самых распространенных ошибок при лечении насморка является, как ни странно, сама ПРОЦЕДУРА ЗАКАПЫВАНИЯ КАПЕЛЬ.

Как мы обычно капаем? Усаживаем ребенка, задираем ему подбородок, засовываем пипетку в нос и впрыскиваем содержимое пипетки. После этого капли, как снаряд, пролетают по носовым ходам и благополучно стекают по задней стенке глотки. Но ведь нам нужно, чтобы они свое лечебное действие проявили не на корне языка, а в носу!✅ Поэтому УЧИМСЯ КАПАТЬ КАПЛИ!

Ребенка укладываем на спину.

Затем повторяем процедуру с противоположной стороны. При таком закапывании капли смачивают раковины носовых ходов, попадают в придаточные пазухи и только потом уже текут по задней стенке глотки.

✅ Иногда мамы жалуются на то, что у малыша ПОДОЛГУ НЕ ПРОХОДЯТ ОБИЛЬНЫЕ ГУСТЫЕ СОПЛИ.

Обильные густые сопли могут быть проявлением ринита или аденоидита. С ними лучше всего справляются вяжущие растения: кора дуба, шишки ольхи, корневища бадана, лапчатка, кора ивы или калины. Они не только оказывают сильное противовоспалительное действие, противомикробное действие, но и уменьшат отечность набухшей слизистой оболочки, подсушивая ее. Завариваем травы, как написано в инструкции, и капаем по 3-4 капли в каждую ноздрю. Капаем 7-10 дней 2-3 раза в день.

✅ ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕСЫХАНИЯ СЛИЗИСТОЙ - перед сном капните ребенку в каждую ноздрю по 2-3 капли прокипяченного растительного масла.

✅ Сам факт того, что У РЕБЕНКА ДОЛГО НЕ ПРОХОДИТ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В НОСОГЛОТКЕ, говорит о том, что у ребенка сильно снижен иммунитет. Чтобы поднять иммунитет, таким деткам можно подавать препараты эхинацеи (например, иммунал) и провести 10-14 -дневный курс экстракта элеутерококка (в 50 мл горячей воды капнуть столько капель, сколько ребенку лет, дать остыть. Пока вода остывает – спирт испарится). После 5 лет можно капать в теплую воду и сразу давать малышу. Но самое главное, таким малышам нужно провести курс общеукрепляющих, иммуностимулирующих трав. Это – трава зверобоя, тысячелистника, цветки календулы, корневища девясила, аира, листа подорожника, малины, облепихи, черной смородины, шиповника и рябины. Сбор делаем из 5-7 трав. (1 ч.л. сбора трав на 1 стакан кипятка). И даем пить не менее 1-1,5 месяцев. Лечение в равной степени подходит и взрослым.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!