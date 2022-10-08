8 игр, которые помогут ребенку избавиться от агрессии

Детская агрессия - явление достаточно частое и обусловлено оно следующими причинами: это может быть нестабильная психологическая обстановка дома, стресс из-за разлуки с матерью, возрастные особенности малыша, которые также называют кризисом определённого возраста.

Ну чем бы не были спровоцированы эти эмоции и чувства, с ними нужно уметь правильно бороться.

Родителям проще всего это сделать с помощью игр и развлечений и такие методики на практике оказываются очень действенными.

Обзывашки

На первый взгляд эта игра может показаться очень странной, ведь её суть заключается в том, что ребёнок кидает мячик своим родителям, при этом называя их детскими оскорбительными словами, например, «редиска», «плохиш».

Пылевыбивалка

Можно взять любую подушку или мягкую игрушку и дать возможность ребёнку выбить из неё пыль.

Так, он избавиться от накопившейся агрессии, если таковая имеет место быть у малыша.

Снежки

Ещё хороший разряд эмоций можно получить, играя в известную всем игру «снежки».

Если же погода совсем не зимняя, то можно заменить основное «оружие» на бумажные шарики.

Бой подушками

Также хорошо укрепляет отношения и нормализует эмоциональное состояние бой подушками.

Если превратить это в семейное развлечение, то вскоре от агрессии и вовсе не останется и следа.

Фейерверк

Позвольте малышу порвать цветную или упаковочную бумагу на сотни мелких кусочков, а затем вместе подбрасывайте ее в воздух, создавая разноцветный фейерверк.

Сдвинуть мяч

Чувствуете что ребёнок начинает беспричинно агрессировать? Самое время доставать теннисный мячик и приглашать малыша присоединиться к развлечению.

Его суть проста: нужно дуть на мяч так, чтобы он двигался по определённой траектории.

Глубокие вдохи и выдохи расслабляют мышцы, приводя человека в состояние покоя и равновесия.

Шторм

Игра идентичная той, где главным предметом является мяч, только здесь нужно дуть на воду, создавая шторм.

Упрямый ослик

Для осуществления такой игры достаточно лишь попросить ребёнка лечь на спину и поднять ноги вверх.

Он должен как упрямый ослик отталкивать ими воздух, а родитель при этом просит его что-то сделать.

Такая игра даёт сильную эмоциональную разгрузку и балансирует общее психологическое состояние малыша.

Вышеперечисленные методики помогут снять лёгкий стресс и временную агрессию.

Если же проблемы кроются в чем-то большем, то здесь не обойтись без помощи специалистов, который знают все решения и подходы к такого рода проблемам.