8 игр, которые помогут ребенку избавиться от агрессии

Детская агрессия - явление достаточно частое и обусловлено оно следующими причинами: это может быть нестабильная психологическая обстановка дома, стресс из-за разлуки с матерью, возрастные особенности малыша, которые также называют кризисом определённого возраста.
Ну чем бы не были спровоцированы эти эмоции и чувства, с ними нужно уметь правильно бороться.
Родителям проще всего это сделать с помощью игр и развлечений и такие методики на практике оказываются очень действенными.
Обзывашки
На первый взгляд эта игра может показаться очень странной, ведь её суть заключается в том, что ребёнок кидает мячик своим родителям, при этом называя их детскими оскорбительными словами, например, «редиска», «плохиш».
Пылевыбивалка
Можно взять любую подушку или мягкую игрушку и дать возможность ребёнку выбить из неё пыль.
Так, он избавиться от накопившейся агрессии, если таковая имеет место быть у малыша.
Снежки
Ещё хороший разряд эмоций можно получить, играя в известную всем игру «снежки».
Если же погода совсем не зимняя, то можно заменить основное «оружие» на бумажные шарики.
Бой подушками
Также хорошо укрепляет отношения и нормализует эмоциональное состояние бой подушками.
Если превратить это в семейное развлечение, то вскоре от агрессии и вовсе не останется и следа.
Фейерверк
Позвольте малышу порвать цветную или упаковочную бумагу на сотни мелких кусочков, а затем вместе подбрасывайте ее в воздух, создавая разноцветный фейерверк.
Сдвинуть мяч
Чувствуете что ребёнок начинает беспричинно агрессировать? Самое время доставать теннисный мячик и приглашать малыша присоединиться к развлечению.
- Его суть проста: нужно дуть на мяч так, чтобы он двигался по определённой траектории.
Глубокие вдохи и выдохи расслабляют мышцы, приводя человека в состояние покоя и равновесия.
Шторм
Игра идентичная той, где главным предметом является мяч, только здесь нужно дуть на воду, создавая шторм.
Упрямый ослик
Для осуществления такой игры достаточно лишь попросить ребёнка лечь на спину и поднять ноги вверх.
- Он должен как упрямый ослик отталкивать ими воздух, а родитель при этом просит его что-то сделать.
Такая игра даёт сильную эмоциональную разгрузку и балансирует общее психологическое состояние малыша.
Вышеперечисленные методики помогут снять лёгкий стресс и временную агрессию.
Если же проблемы кроются в чем-то большем, то здесь не обойтись без помощи специалистов, который знают все решения и подходы к такого рода проблемам.
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